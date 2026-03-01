About Cookies on This Site

Energy Efficient Bundle 2: 235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter + 23L NeoChef™ Microwave Smart Inverter

Energy Efficient Bundle 2: 235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter + 23L NeoChef™ Microwave Smart Inverter

GN-B212PLNF.MS23001
Fitur Utama

  • Inverter Compressor
  • Multi Air Flow
  • Total No Frost
  • Pemanasan & Defrosting Merata
  • Pemasakan Cepat
  • Memasak Berbagai Jenis Makanan
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Tampak depan - GN-B212PQNR

GN-B212PLNF

235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter Compressor
Tampak depan NeoChef™ Microwave Solo Smart Inverter 23 Lt(MS2336GIB)

MS2336GIB

23L NeoChef™ Microwave Solo Smart Inverter

Total no frost

Udara dingin mengalir secara merata melalui ventilasi di lemari es, memastikan lemari es tetap bebas bunga es dan makanan tetap segar.

Tidak perlu mencairkan es secara manual, lemari es Anda selalu siap digunakan.

Gambar menunjukkan blueberry dan raspberry dalam kotak plastik, separuhnya beku, separuhnya lagi tidak.

Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™

Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.

Spesifikasi Utama

DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

555 x 1445 x 637

PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

333,2

PERFORMA - Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

Dark Graphite Steel

SPESIFIKASI DASAR

Tipe Produk

Top Freezer

KAPASITAS

Total Volume Penyimpanan (L)

217

Total Volume Gross (L)

235

Volume Penyimpanan Freezer (L)

56

Volume Penyimpanan Kulkas (L)

161

KONTROL & DISPLAY

Alarm Pintu

Tidak

Express Freeze

Ya

Express Cool

Tidak

Kontrol Manual

Knob Putar

DIMENSI & BERAT

Dimensi Produk (LxTxD, mm)

555 x 1445 x 637

Berat Produk (kg)

43

FITUR

Door Cooling+

Tidak

Door-in-Door

Tidak

LINEAR Cooling

Ya

Cleaning Time

Tidak

SISTEM ES & AIR

Pembuat Es_Manual

Cetakan Es & Wadah

Dispenser Air

Tidak

Pembuat Es Otomatis

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

Door (Material)

PCM

Tampilan Luar (Pintu)

Dark Graphite Steel

Tipe Handel

Horizontal Pocket

PERFORMA

Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

333,2

KOMPARTEMEN KULKAS

Rak Pintu_Transparan

1 Full + 1 Besar

Lampu Kulkas

LED Atas

Rak_Tempered Glass

2

Hygiene Fresh+

Tidak

Boks Sayuran

Ya (1)

Fresh 0 zone

Tidak

Hygiene Fresh

Tidak

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Tidak

ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

Rak Pintu_Transparan

2

Rak_Tempered Glass

1

SPESIFIKASI DASAR

Warna Pintu

Black

Desain Pintu

Divided

EasyClean

Ya

Warna Casing Luar

Black

Kapasitas Oven (L)

23

Tipe

Solo

FITUR KENYAMANAN

Tambahkan 30 Detik

Ya

Child Lock

Ya

Alarm Tanda Selesai

Ya

EasyClean

Ya

Pengaturan Waktu

Ya

FITUR MICROWAVE OVEN

Konsumsi Daya Microwave (W)

1150

Keluaran Daya Microwave (W)

1000

Kapasitas Oven (L)

23

Smart Inverter

Ya

Ukuran Turntable (mm)

292

FITUR KONTROL

Display Kontrol

White LED

Tipe Kontrol

Panel Touch

MODE MEMASAK

Auto Cook

Ya

Auto Reheat

Ya

Defrost

Ya

Inverter Defrost

Ya

Proof

Ya

Menghangatkan

Ya

DESAIN/TAMPILAN LUAR

Warna Pintu

Black

Desain Kaca Pintu

Ya

Warna Casing Luar

Black

DAYA / NILAI UKUR

Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)

220/50

SMART TECHNOLOGY

SmartDiagnosis

Ya

AKSESORI

Rotate Ring (Ea)

1

Rotate Shaft (Ea)

1

Panduan bagi Pengguna (ea)

1

DIMENSI/BERAT

Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)

322 x 228 x 335

Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)

540 x 294 x 417

Dimensi Produk (P x T x L) (mm)

476 x 272 x 369

Berat Produk (kg)

8.5

