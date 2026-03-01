We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Energy Efficient Bundle 2: 235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter + 23L NeoChef™ Microwave Smart Inverter
Total no frost
Udara dingin mengalir secara merata melalui ventilasi di lemari es, memastikan lemari es tetap bebas bunga es dan makanan tetap segar.
Tidak perlu mencairkan es secara manual, lemari es Anda selalu siap digunakan.
Gambar menunjukkan blueberry dan raspberry dalam kotak plastik, separuhnya beku, separuhnya lagi tidak.
Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™
Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.
- 235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter Compressor
- 23L NeoChef™ Microwave Solo Smart Inverter
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1445 x 637
PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
333,2
PERFORMA - Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Top Freezer
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
217
Total Volume Gross (L)
235
Volume Penyimpanan Freezer (L)
56
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
161
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Tidak
Express Freeze
Ya
Express Cool
Tidak
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1445 x 637
Berat Produk (kg)
43
FITUR
Door Cooling+
Tidak
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
Cleaning Time
Tidak
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
Cetakan Es & Wadah
Dispenser Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
PCM
Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
333,2
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
1 Full + 1 Besar
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Hygiene Fresh+
Tidak
Boks Sayuran
Ya (1)
Fresh 0 zone
Tidak
Hygiene Fresh
Tidak
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Tidak
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
2
Rak_Tempered Glass
1
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Warna Pintu
Black
Desain Pintu
Divided
EasyClean
Ya
Warna Casing Luar
Black
Kapasitas Oven (L)
23
Tipe
Solo
FITUR KENYAMANAN
Tambahkan 30 Detik
Ya
Child Lock
Ya
Alarm Tanda Selesai
Ya
EasyClean
Ya
Pengaturan Waktu
Ya
FITUR MICROWAVE OVEN
Konsumsi Daya Microwave (W)
1150
Keluaran Daya Microwave (W)
1000
Kapasitas Oven (L)
23
Smart Inverter
Ya
Ukuran Turntable (mm)
292
FITUR KONTROL
Display Kontrol
White LED
Tipe Kontrol
Panel Touch
MODE MEMASAK
Auto Cook
Ya
Auto Reheat
Ya
Defrost
Ya
Inverter Defrost
Ya
Proof
Ya
Menghangatkan
Ya
DESAIN/TAMPILAN LUAR
Warna Pintu
Black
Desain Kaca Pintu
Ya
Warna Casing Luar
Black
DAYA / NILAI UKUR
Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)
220/50
SMART TECHNOLOGY
SmartDiagnosis
Ya
AKSESORI
Rotate Ring (Ea)
1
Rotate Shaft (Ea)
1
Panduan bagi Pengguna (ea)
1
DIMENSI/BERAT
Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensi Produk (P x T x L) (mm)
476 x 272 x 369
Berat Produk (kg)
8.5
