287/266L Kulkas 2 Pintu

Fitur

Galeri

Spesifikasi

Dukungan

Fitur Utama

  • Linear Cooling
  • DoorCooling+
  • Multi Air Flow
  • Fresh 0 Zone
  • Inverter Compressor
Lebih banyak

Menjaga Kesegaran Alami Lebih Lama

LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan rasa dan kesegaran *hingga 7 hari

*Berdasarkan hasil pengujian TÜV menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengurangan berat pak choi sebesar 5% di rak kompartemen makanan segar model LGE LinearCooling. Hanya model yang berlaku. Hasilnya mungkin berbeda dalam penggunaan sebenarnya.

Suhu optimal di mana pun

Sistem Multi-Air Flow dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal untuk membantu menjaga makanan Anda tetap segar, lebih lama. Sensor digital terus memantau kondisi di dalam lemari es, dan ventilasi ditempatkan secara strategis untuk mengelilingi makanan Anda dengan udara sejuk agar tetap segar setiap saat.

Multi Air Flow menyebar ke dalam ke bawah

Hemat energi & tahan lama

LG Smart Inverter Compressor™ membawa efisiensi energi ke tingkat berikutnya untuk membantu Anda menghemat dan tenang dengan garansi 10 tahun.

*10–year Warranty on Smart Inverter Compressor (hanya suku cadang).

Gambar pintu kulkas datar

Pintu Flat

Fresh 0 Zone

Hemat Waktu Defrosting

Rak spesial yang membuat Anda dapat menyimpan ikan dan daging yang butuh persiapan sebelum memasak lebih baiktanpa frosting dan defrosting.

Boks Buah dan Sayur Lebih Besar

Dengan kompartemen sayur yang luas, Anda dapat menyimpan sayur dan buah lebih banyak dengan tetap menjaga kesegarannya.

RINGKASAN

Cetak

DIMENSI

GN-B262PQSF

Spesifikasi Utama

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    555 x 1680 x 637

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    353,7

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Matte Black

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Top Freezer

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    266

  • Total Volume Gross (L)

    287

  • Volume Penyimpanan Freezer (L)

    58

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    208

DIMENSI & BERAT

  • Berat Produk (kg)

    48

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    555 x 1680 x 637

KONTROL & DISPLAY

  • Express Freeze

    Ya

  • Alarm Pintu

    Tidak

  • Express Cool

    Tidak

  • Kontrol Manual

    Knob Putar

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Matte Black

  • Door (Material)

    PCM

  • Tipe Handel

    Horizontal Pocket

SISTEM ES & AIR

  • Dispenser Air

    Tidak

  • Pembuat Es Otomatis

    Tidak

  • Pembuat Es_Manual

    Tray Es Normal

FITUR

  • Door Cooling+

    Tidak

  • Cleaning Time

    Tidak

  • Door-in-Door

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Ya

PERFORMA

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    353,7

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

SMART TECHNOLOGY

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • Smart Diagnosis

    Tidak

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak Pintu_Transparan

    2 Full + 1 Besar

  • Hygiene Fresh

    Tidak

  • Hygiene Fresh+

    Tidak

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Boks Sayuran

    Ya (1)

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    2

  • Rak_Tempered Glass

    1

