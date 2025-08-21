287/266L Kulkas 2 Pintu

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Menjaga Kesegaran Alami Lebih Lama
LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan rasa dan kesegaran *hingga 7 hari
*Berdasarkan hasil pengujian TÜV menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengurangan berat pak choi sebesar 5% di rak kompartemen makanan segar model LGE LinearCooling. Hanya model yang berlaku. Hasilnya mungkin berbeda dalam penggunaan sebenarnya.
Suhu optimal di mana pun
Sistem Multi-Air Flow dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal untuk membantu menjaga makanan Anda tetap segar, lebih lama. Sensor digital terus memantau kondisi di dalam lemari es, dan ventilasi ditempatkan secara strategis untuk mengelilingi makanan Anda dengan udara sejuk agar tetap segar setiap saat.
Multi Air Flow menyebar ke dalam ke bawah
Hemat energi & tahan lama
LG Smart Inverter Compressor™ membawa efisiensi energi ke tingkat berikutnya untuk membantu Anda menghemat dan tenang dengan garansi 10 tahun.
*10–year Warranty on Smart Inverter Compressor (hanya suku cadang).
Fresh 0 Zone
Hemat Waktu Defrosting
Rak spesial yang membuat Anda dapat menyimpan ikan dan daging yang butuh persiapan sebelum memasak lebih baiktanpa frosting dan defrosting.
Boks Buah dan Sayur Lebih Besar
Dengan kompartemen sayur yang luas, Anda dapat menyimpan sayur dan buah lebih banyak dengan tetap menjaga kesegarannya.
RINGKASAN
DIMENSI
Spesifikasi Utama
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1680 x 637
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
353,7
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
Tampilan Luar (Pintu)
Essence Matte Black
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Top Freezer
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
266
Total Volume Gross (L)
287
Volume Penyimpanan Freezer (L)
58
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
208
DIMENSI & BERAT
Berat Produk (kg)
48
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1680 x 637
KONTROL & DISPLAY
Express Freeze
Ya
Alarm Pintu
Tidak
Express Cool
Tidak
Kontrol Manual
Knob Putar
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Tampilan Luar (Pintu)
Essence Matte Black
Door (Material)
PCM
Tipe Handel
Horizontal Pocket
SISTEM ES & AIR
Dispenser Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
Pembuat Es_Manual
Tray Es Normal
FITUR
Door Cooling+
Tidak
Cleaning Time
Tidak
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
PERFORMA
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
353,7
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
SMART TECHNOLOGY
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
Smart Diagnosis
Tidak
KOMPARTEMEN KULKAS
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak Pintu_Transparan
2 Full + 1 Besar
Hygiene Fresh
Tidak
Hygiene Fresh+
Tidak
Rak_Tempered Glass
2
Boks Sayuran
Ya (1)
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
2
Rak_Tempered Glass
1
