25kg/20kg LG WashTower™

25kg/20kg LG WashTower™

WT2520NHBA
Fitur Utama

  • All-In-One Stackable Washer Dryer Solution
  • Large Capacity 25kg Washer and 20kg Dryer
  • Heat Pump Dryer
  • TurboClean 360 – 30 minute Rapid Wash Cycle (Washer only)
  • AI Direct Drive – Intelligent Fabric Care (Washer only)
  • Smart Pairing
Lebih banyak

Solusi Laundry Cerdas dan Terintegrasi

LG WashTower™ adalah mesin cuci dan pengering terintegrasi pertama yang memberikan hal-hal yang Anda butuhkan dalam hidup: cepat, mudah, cerdas, dan bergaya.
Mesin cuci dan pengering LG AI berteknologi pintar di ruang modern, menampilkan drum bercahaya biru.

Menara Inovasi Laundry

Teknologi kecerdasan bawaan dapat secara otomatis mengidentifikasi siklus pencucian dan pengeringan yang optimal.

Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda

Dapatkan desain stylish dan hemat ruang dari LG WashTower™, laundry suite yang ergonomis.

Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda

*Hemat ruang jika dibandingkan dengan mesin cuci dan pengering yang disusun bertumpuk.

Kontrol dengan Center Control

Panel kontrol all-in-one dalam jangkauan - sangat intuitif, Anda akan bertanya-tanya mengapa teknologi ini tidak ada di mesin cuci lainnya.
A woman is manipulating a product panel about the height of a waist.
Mesin cuci dan pengering stacking
A woman is manipulating the panel at the top of the product with her arms raised.
LG WashTower™ with Center Control

Kecerdasan Bawaan

Hasil cuci yang sangat bersih tanpa perlu repot mengatur mode pencucian dengan kecerdasan bawaan LG WashTower™.

There is a washing machine door. There is a laundry inside the door and a shirt icon above it.

AI DD™

Teknologi Auto Sense AI DD™ mengidentifikasi pola yang paling cocok untuk menangani pakaian Anda dengan hati-hati.
This is an image of the product panel. Dryer's Duvet button and Washer's Duvet button are highlighted.

Smart Pairing™

Berkat Smart Pairing™, pakaian yang dicuci akan dikeringkan pada siklus yang optimal. Cukup tekan Mulai.

*Diuji oleh Intertek. Siklus Cotton dengan 3 kg pakaian dalam dibandingkan dengan siklus Cotton Konvensional LG. Hasilnya mungkin berbeda tergantung pada pakaian dan lingkungan.
*Gambar produk dalam gambar dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Mengurangi 99,9% Alergen dengan Perawatan Alergi LG

Kenakan pakaian Anda dengan percaya diri karena mengetahui bahwa siklus Allergy Care LG mendukung Anda hingga 99,9% dari tungau debu rumah hidup yang dapat menyebabkan alergi.

  • Perawatan Alergi oleh Mesin Cuci
  • Perawatan Alergi oleh Pengering

*Siklus Perawatan Alergi untuk mesin cuci yang disetujui oleh BAF (British Allergy Foundation) mengurangi 99,9% tungau debu rumah dan Siklus Perawatan Alergi untuk pengering yang disetujui oleh BAF (British Allergy Foundation) mengurangi 99,9% tungau debu rumah hidup.
*Siklus Perawatan Alergi dapat diunduh melalui aplikasi ThinQ atau dipilih langsung dari Siklus Awan dalam aplikasi.
*Gambar produk dalam video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Selesaikan Pencucian dan Pengeringan dalam Satu Jam

Berkat Quick wash and dry LG dengan opsi Siapkan hingga kering, Anda dapat menyelesaikan pencucian dan pengeringan dalam satu jam untuk beban kecil seperti pakaian olahraga dan piyama.

The animation shows the process that it can be washed and dried within an hour.

*Diuji oleh Intertek. Diuji dengan 3 kondisi beban masing-masing; Pakaian olahraga wanita, 3 lembar kemeja, dan dua pasang piyama. Diuji dengan siklus Pencucian Cepat (Cepat Cuci) pada mesin cuci, siklus Beban Kecil (Cepat Kering) pada pengering dan opsi "Siapkan Kering".
*Hasilnya mungkin berbeda tergantung pada pakaian dan lingkungan.

There is a washing machine door. Water is spouting from five directions inside the door.
TurboWash™ 360

Selesaikan Semua Cucian Sekaligus

Cucian Anda dapat dibersihkan secara menyeluruh hanya dalam 30 menit tanpa merusak kain.
  • Konvensional
    Kecepatan kompresi yang tidak terkendali
  • LG Dual Inverter
    Kecepatan kompresi terkontrol
Air is being purified through three filters in the condenser.
Auto Cleaning Condenser

Kondensor yang Mudah Dibersihkan Otomatis

Kondensor Pembersih Otomatis* Anti Repot - Dapat membersihkan sendiri sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

*Gambar produk dalam gambar atau video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
*Kebersihan kondensor mungkin berbeda tergantung pada lingkungan pengoperasian.
*Frekuensi menjalankan 'kondensor pembersih otomatis' dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jumlah kelembapan awal cucian.

Smart Control, Smarter Life

Terhubung dan Kontrol dari Mana Saja

Aplikasi LG ThinQ™ memungkinkan Anda terhubung dengan mudah dengan WashTower™ dengan cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Mulai mencuci dan mengeringkan hanya dengan menekan satu tombol.

Pemeliharaan Produk yang Efisien

Periksa status WashTower™, unduh siklus baru, atau pantau konsumsi energi dengan LG ThinQ™.

*LG SmartThinQ kini berganti nama menjadi LG ThinQ.
*Fitur pintar mungkin berbeda menurut negara dan model. Hubungi pengecer lokal Anda atau LG untuk ketersediaan layanan.

Tahan lama, Tidak Bergetar, Tidak Berisik

Inverter Direct Drive Motor yang menggerakkan mesin cuci LG yang sangat andal dengan senyap sekaligus memberikan kinerja tahan lama dengan garansi 10 tahun pada motor. Dapatkan ketenangan pikiran dengan DUAL Inverter Heat Pump™ yang hemat energi, didukung oleh garansi 10 tahun.
