25kg/20kg LG WashTower™
Solusi Laundry Cerdas dan Terintegrasi
Lebih Banyak Ruang untuk Menginspirasi Ruang Anda
Dapatkan desain stylish dan hemat ruang dari LG WashTower™, laundry suite yang ergonomis.
*Hemat ruang jika dibandingkan dengan mesin cuci dan pengering yang disusun bertumpuk.
Kontrol dengan Center Control
Kecerdasan Bawaan
Hasil cuci yang sangat bersih tanpa perlu repot mengatur mode pencucian dengan kecerdasan bawaan LG WashTower™.
*Diuji oleh Intertek. Siklus Cotton dengan 3 kg pakaian dalam dibandingkan dengan siklus Cotton Konvensional LG. Hasilnya mungkin berbeda tergantung pada pakaian dan lingkungan.
*Gambar produk dalam gambar dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Mengurangi 99,9% Alergen dengan Perawatan Alergi LG
Kenakan pakaian Anda dengan percaya diri karena mengetahui bahwa siklus Allergy Care LG mendukung Anda hingga 99,9% dari tungau debu rumah hidup yang dapat menyebabkan alergi.
*Siklus Perawatan Alergi untuk mesin cuci yang disetujui oleh BAF (British Allergy Foundation) mengurangi 99,9% tungau debu rumah dan Siklus Perawatan Alergi untuk pengering yang disetujui oleh BAF (British Allergy Foundation) mengurangi 99,9% tungau debu rumah hidup.
*Siklus Perawatan Alergi dapat diunduh melalui aplikasi ThinQ atau dipilih langsung dari Siklus Awan dalam aplikasi.
*Gambar produk dalam video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Selesaikan Pencucian dan Pengeringan dalam Satu Jam
Berkat Quick wash and dry LG dengan opsi Siapkan hingga kering, Anda dapat menyelesaikan pencucian dan pengeringan dalam satu jam untuk beban kecil seperti pakaian olahraga dan piyama.
*Diuji oleh Intertek. Diuji dengan 3 kondisi beban masing-masing; Pakaian olahraga wanita, 3 lembar kemeja, dan dua pasang piyama. Diuji dengan siklus Pencucian Cepat (Cepat Cuci) pada mesin cuci, siklus Beban Kecil (Cepat Kering) pada pengering dan opsi "Siapkan Kering".
*Hasilnya mungkin berbeda tergantung pada pakaian dan lingkungan.
*Gambar produk dalam gambar atau video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
*Kebersihan kondensor mungkin berbeda tergantung pada lingkungan pengoperasian.
*Frekuensi menjalankan 'kondensor pembersih otomatis' dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jumlah kelembapan awal cucian.
Smart Control, Smarter Life
Terhubung dan Kontrol dari Mana Saja
Pemeliharaan Produk yang Efisien
*LG SmartThinQ kini berganti nama menjadi LG ThinQ.
*Fitur pintar mungkin berbeda menurut negara dan model. Hubungi pengecer lokal Anda atau LG untuk ketersediaan layanan.
Tahan lama, Tidak Bergetar, Tidak Berisik
