StanbyME 2 Bundle: 100" MiniLED QNED & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen
Fitur Utama
- Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
- Express your style with different themes from Mood Maker
- Use as a digital canvas with Let's Draw
- Palet warna yang sangat kaya dari All New Dynamic QNED Color
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 8 AI Processor Gen2
- Tombol AI baru, kontrol suara, fungsi tarik dan lepas pada AI Magic Remote
*QNED dan QNED evo masing-masing dilengkapi dengan solusi warna berbeda yang memanfaatkan teknologi gamut warna lebar terbaru dan unik dari LG, yang termasuk menggantikan quantum dot.
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
- Smart TV 4K MiniLED 2025 100 inci LG QNED evo AI QNED86
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K QNED MiniLED
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Backlight Type
Mini LED
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
Dynamic QNED Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α8 4K Gen2
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ya (Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ya (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dimming Technology
Precision Dimming
Motion
Motion Pro
Picture Mode
10 modes
AI Picture Pro
Ya
Auto Calibration
Ya
QMS (Quick Media Switching)
Ya
GAMING
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 144Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Ya
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Always Ready
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Multi View
Ya
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
2230 x 1277 x 49,9
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
2230 x 1372/1324 x 434
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
2390 x 1620 x 285
TV Stand (WxD, mm)
380 x 434
TV Weight without Stand (kg)
65,9
TV Weight with Stand (kg)
75,6
Packaging Weight (kg)
102,8
VESA Mounting (WxH, mm)
600 x 400
AUDIO
Dolby Atmos
Ya
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
WiSA Ready
Ya (Hingga 2.1 Channel)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
40W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.2 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
Bluetooth Support
Ya (v 5.3)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 6)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)
