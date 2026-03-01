About Cookies on This Site

StanbyME 2 Bundle: 100" MiniLED QNED & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen

StanbyME 2 Bundle: 100" MiniLED QNED & 27" StanbyME 2 Portable Touch Screen

27LX6TDGA.100Q001
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Palet warna yang sangat kaya dari All New Dynamic QNED Color
  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 8 AI Processor Gen2
  • Tombol AI baru, kontrol suara, fungsi tarik dan lepas pada AI Magic Remote
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Front view

100QNED86AS

Smart TV 4K MiniLED 2025 100 inci LG QNED evo AI QNED86
LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

LG QNED TV dengan latar belakang gelap berwarna-warni. Di layar terdapat karya seni cerah dan berwarna-warni yang memamerkan teknologi warna QNED dan kemampuan menampilkan spektrum warna yang luas dengan kontras yang hebat. Logo all new LG QNED evo AI hadir. Dengan subtitle yang bertuliskan QNED MiniLED dan new alpha AI processor. Judul bertuliskan, Setiap Warna Didefinisikan Ulang, Pengalaman Baru Dimulai.

Setiap Warna Didefinisikan Ulang, Pengalaman Baru Dimulai

*QNED dan QNED evo masing-masing dilengkapi dengan solusi warna berbeda yang memanfaatkan teknologi gamut warna lebar terbaru dan unik dari LG, yang termasuk menggantikan quantum dot.

Semua Spesifikasi

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K QNED MiniLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Backlight Type

Mini LED

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

Dynamic QNED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α8 4K Gen2

AI Upscaling

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dimming Technology

Precision Dimming

Motion

Motion Pro

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

2230 x 1277 x 49,9

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

2230 x 1372/1324 x 434

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

2390 x 1620 x 285

TV Stand (WxD, mm)

380 x 434

TV Weight without Stand (kg)

65,9

TV Weight with Stand (kg)

75,6

Packaging Weight (kg)

102,8

VESA Mounting (WxH, mm)

600 x 400

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Level Volume Otomatis)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

40W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)

Apa yang orang katakan

