65 inch LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV  2026

65MRGB86BSA
Front view of 65 inch LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV  2026 65MRGB86BSA
LG QNED evo AI MRGB shown in front and side views highlights an 86-inch display with a 1929 mm-wide screen, 1108 mm screen height, 1174 mm height with stand, a 51.9 mm slim profile depth.
Front (2) view of 86 Inch LGMRGB evo AI MRGB86 Mini LED 4K Smart TV 2026
An LG Mini RGB evo AI MRGB86, equipped with RGB Primary Color Pro, offers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
LG MRGB evo AI MRGB86 highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
An Alpha 8 AI processor 4K Gen3 from the LG Mini RGB evo AI MRGB86 shines in blue light on a PCB and highlights AI processing performance with up to 5 times faster NPU, 10% faster CPU processing, and 20% larger memory capacity.
LG MRGB AI highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
Inch LG QNED TV MRGB86 infographic showing alpha 8 AI Processor controlling thousands of dimming zones for exceptional contrast
LG Shield, applied to the LG Mini RGB evo AI MRGB86, is displayed with an LG Shield logo in the center, security icons at the bottom, and a CES Innovation Awards 2026 Honorable Mention badge at the top, which stands for data and system protection.
LG MRGB TV MRGB86 infographic showing alpha 11 AI Processor controlling thousands of dimming zones for exceptional contrast
inch LG QNED TV 86MRGB86 infographic showing alpha 8 AI Processor controlling thousands of dimming zones for exceptional contrast
An Alpha 8 AI processor 4K Gen3 from the LG Mini RGB evo AI MRGB86 shines in blue light on a PCB and highlights AI processing performance with up to 5 times faster NPU, 10% faster CPU processing, and 20% larger memory capacity.
Fitur Utama

  • Certified Double 100% Color Coverage for accurate color across DCI-P3 and Adobe RGB
  • X5.0 faster NPU performance from the alpha 8 AI processor 4K Gen3
  • Deeper contrast with Precision Dimming powerd by the alpha 8 AI Processor
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • The AI button unlocks AI Hub for a smart, personalized experience, secured by LG Shield
Lebih banyak
Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Keamanan Siber untuk LG Shield

Penghargaan Inovasi CES - Penerima penghargaan (LG Shield)

Keamanan siber

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan untuk Multi-AI

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan (Multi-AI)

Lencana AVForums Editor's Choice sebagai Sistem Smart TV Terbaik selama 8 tahun berturut-turut, termasuk 2025/26

Pilihan Editor AVForums - Sistem Smart TV Terbaik 2025/26

"8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik"

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diserahkan kepada juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang dibuat dan tidak menguji item yang diberikan penghargaan tersebut.

Mengapa Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan cakupan warna 100% ganda bersertifikat mengisi layar dengan gradien warna yang kaya dan mengalir, memberikan cakupan 100% DCI-P3 dan Adobe RGB.

Cakupan Warna 100% Ganda Bersertifikat

LG Mini RGB evo AI MRGB85 menyoroti Peredupan Presisi untuk kontras yang ditingkatkan melalui gambar terpisah yang membandingkan LED konvensional di sebelah kiri dengan warna hitam yang lebih dalam dan definisi kontras yang ditingkatkan di sebelah kanan.

Peredupan Presisi untuk Kontras yang Ditingkatkan

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan WebOS Multi AI pemenang Penghargaan disajikan pada latar belakang gelap yang menampilkan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan terkait AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

Apa itu Mini RGB evo MRGB85?

Mini RGB evo MRGB85 adalah salah satu inovasi terbaru kami yang menawarkan kualitas gambar yang lebih tinggi di luar QNED. Cakupan Warna 100% Ganda Bersertifikat memastikan reproduksi warna yang luar biasa untuk pengalaman visual yang kaya. Dikombinasikan dengan Peredupan Presisi yang didukung oleh Prosesor AI alpha 8, ia mampu menyetel kontrol cahaya yang menyempurnakan, menghasilkan visual yang memiliki warna yang kaya dan jelas, serta detail yang memukau.

Warna Primer RGB Pro

Cakupan Warna 100% Ganda Bersertifikat untuk pengalaman visual yang benar-benar kaya dan hidup

Mini RGB evo menghasilkan warna merah, hijau, dan biru dengan presisi yang ditingkatkan melalui teknologi warna canggih LG yang menghadirkan reproduksi warna yang akurat dan hidup. Reproduksi warna superior Mini RGB evo disertifikasi untuk cakupan 100% di dua standar—DCI-P3 dan Adobe RGB—memastikan pengalaman warna yang hidup yang akan disukai semua orang, mulai dari pecinta bioskop hingga penggemar foto.1)

RGB Primary Color Pro, yang digunakan di LG Mini RGB evo AI MRGB85, menampilkan gambar terpisah yang membandingkan warna LED konvensional di sebelah kiri dengan bangunan yang lebih terang dan lebih jenuh di sebelah kanan, menyoroti cakupan 100% DCI-P3 dan 100% Adobe RGB.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, menampilkan RGB Primary Color Pro, menghadirkan cakupan warna 100% DCI-P3 dan Adobe RGB, yang disertifikasi oleh Intertek.

Peredupan Presisi

Kontras yang kaya yang didukung oleh Prosesor AI alpha 8

Prosesor AI alpha 8 mengontrol cahaya dengan presisi cerdas, mengelola blok peredupan canggih untuk menciptakan kontras yang lebih dalam, meningkatkan detail dan kejernihan setiap bingkai.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 menyoroti Peredupan Presisi melalui gambar terpisah yang membandingkan LED konvensional di sebelah kiri dengan warna hitam yang lebih dalam dan definisi kontras yang ditingkatkan di sebelah kanan, didukung oleh Prosesor AI alpha 8.

alpha 8 AI Prosesor 4K Gen3

Mesin AI canggih dengan performa NPU X5.0 lebih cepat

Prosesor generasi berikutnya kami meningkatkan kemampuan TV Anda, memungkinkan AI memberikan pengalaman menonton yang disesuaikan dengan preferensi Anda dengan detail 4K yang lebih tajam, suara yang lebih kaya, dan warna yang cerah. 3)

LG Mini RGB evo AI Prosesor AI 4K Gen3 alpha 8 AI MRGB85 bersinar dalam cahaya biru pada papan sirkuit, menonjolkan kinerja pemrosesan AI dengan NPU hingga x5.0 lebih cepat, pemrosesan CPU 10% lebih cepat, dan kapasitas memori 20% lebih besar.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 memiliki sertifikasi Eyesafe RPF 35 seperti yang diverifikasi oleh UL, yang menunjukkan diverifikasi untuk mengurangi kinerja cahaya biru.

Terverifikasi UL untuk cahaya biru rendah — warna lebar dan cemerlang namun nyaman untuk mata Anda31)

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

AI HDR Remastering

Tingkatkan setiap bingkai ke kualitas HDR

AI secara otomatis mengoptimalkan warna, kecerahan, dan kontras serta meningkatkan kualitas gambar SDR ke tingkat HDR untuk visual yang lebih kaya dan realistis.

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Pencarian Multi AI Tingkat Lanjut dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.7)

Dapatkan rekomendasi dan informasi konten yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.8)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke Halaman Saya yang disesuaikan hanya untuk Anda!

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.9)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Perisai

Keamanan yang dapat Anda percayai

7 teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman dengan penyimpanan dan manajemen data yang aman, algoritme kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, autentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons peristiwa keamanan, dan manajemen pembaruan yang aman.

Keamanan yang dapat Anda percayai Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

webOS Re: Program Baru

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis11)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

Perlindungan LG Quad

TV LG Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, TV LG Anda terlindungi. Kapasitor internal melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sedangkan semikonduktor direkayasa dengan perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan pelapis pelindung melindungi chipset dari kelembaban dan bahkan data Anda tetap aman dan terlindungi dengan LG Shield.

Remote Ajaib AI

Navigasi dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub

Kontrol TV Anda dengan mudah dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret, dan lepas untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup berbicara untuk perintah suara.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

Galeri LG+

Tata ruang Anda dengan berbagai konten untuk dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100+ karya seni, video ambient, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruang Anda. Dengan pembaruan perpustakaan rutin, personalisasi rumah Anda dengan konten pilihan yang mencerminkan gaya Anda.14)

LG Micro evo AI MRGB85 dengan LG Gallery+ menampilkan karya seni yang dikurasi—visual bertema luar angkasa, lukisan bergaya Korea, dan lanskap yang indah—melintasi setiap bagian di layar.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG Mini RGB evo AI MRGB85's LG Gallery+ dengan BGM dan Music Lounge menampilkan pemandangan danau hutan "Forest Evening" di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk musik suasana hati, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Music Lounge

Atur getaran yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang sesuai dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi Anda atau sambungkan melalui Bluetooth untuk memutar trek Anda sendiri.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Foto dengan mudah dan tampilkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Foto Anda dengan mudah ke TV hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasi ruang Anda dengan mudah dengan menggunakan konten dari perpustakaan foto Anda sendiri.17)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dipasang di dinding hijau di atas konsol merah, menampilkan papan informasi termasuk cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

Papan Informasi

Tetap diperbarui dengan dasbor pribadi all-in-one

See important information at a glance. Get weather updates, sports alerts, view your Google Calendar, and even set up notifications for Home Hub, your viewing reservations and more.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri diaktifkan, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruang Anda.30)

Kontrol Kecerahan Otomatis

Kecerahan optimal dalam cahaya apa pun

Kontrol Kecerahan secara otomatis menyesuaikan output layar berdasarkan pencahayaan sekitar, memastikan tampilan yang jelas dan nyaman di lingkungan apa pun.18)

Sensor Gerak

Responsif terhadap kehadiran Anda

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, beralih mode tergantung pada apakah Anda berada di dekat atau tidak.19)

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menyatukan beragam konten dari platform langsung dan sesuai permintaan ke dalam satu hub, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai.20)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menampilkan koneksi ke Google Home dan LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan lancar di Google Home dan lainnya.21)

Masuki dunia yang disetel untuk menang

Gameplay Terbaik

Game untuk menang dengan kecepatan refresh yang ditingkatkan hingga 288Hz

Rasakan game ultra-cepat dengan 144Hz, AMD FreeSync Premium, dan VRR. Dengan Motion Booster yang menghadirkan kecepatan refresh untuk mengurangi buram gerakan dan pengontrol bersertifikat BT ULL pertama, nikmati performa tinggi, ideal untuk game kompetitif.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan Ultimate Gameplay menampilkan adegan balap berkecepatan tinggi yang semarak dengan sisipan perbandingan buram yang menyoroti Motion Booster 288, sekaligus mendukung 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan NVIDIA GeForce NOW menampilkan Borderlands 4 di layar bersama logo GeForce NOW, menghadirkan akses cloud gaming dalam antarmuka TV.

NVIDIA GeForce SEKARANG

Gaming cloud 4K 120Hz HDR pertama di dunia

Mainkan game HDR 4K 120Hz di TV Anda bahkan tanpa perangkat tambahan melalui NVIDIA GeForce NOW. Didukung oleh arsitektur NVIDIA Blackwell, nikmati cloud gaming kelas atas dengan kinerja GeForce RTX 5080.23)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.

Bluetooth Latensi Ultra Rendah

TV pertama di dunia yang mendukung Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Rasakan cloud gaming berkinerja tinggi dengan latensi sangat rendah dengan dukungan Bluetooth Ultra Low Latency Controller, mengurangi penundaan input menjadi kurang dari 3,0 ms. Nikmati kontrol responsif yang mulus yang terasa seperti koneksi kabel, bahkan saat bermain di cloud.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 menampilkan LG Gaming Portal di layar webOS, menampilkan hub game dengan antarmuka satu langkah yang menyediakan akses ke beberapa aplikasi game melalui layanan cloud gaming seperti NVIDIA GeForce NOW dan aplikasi webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal Game LG

Hub serba ada untuk bermain game—tidak perlu konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.25)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.

Dasbor Game & Pengoptimal

Menyempurnakan pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Dasbor Game untuk kontrol cepat dan real-time serta Pengoptimal Game untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan kecepatan refresh, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast oleh AI Concierge menampilkan pertandingan sepak bola langsung dengan panel AI di layar yang menyajikan prediksi, wawasan pertandingan, dan data liga, yang menyarankan bagaimana AI menganalisis gameplay untuk memperkirakan hasil pertandingan.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan TruMotion menyoroti kehalusan gerakan dalam adegan sepak bola layar terpisah, aksi buram yang kontras dengan TruMotion Off dan gerakan yang tajam dan jernih dengan TruMotion On untuk menekankan kejernihan dalam olahraga yang serba cepat.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 menunjukkan adegan drama seseorang yang mengendarai mobil, kemudian Peringatan Olahraga untuk pertandingan sepak bola langsung muncul dengan skor waktu nyata dan, ketika diketuk, beralih langsung ke pertandingan langsung.
Prakiraan Olahraga oleh AI Concierge

Terima prediksi game dengan AI

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.26)

Gerak Tru

Penghalusan gerakan yang beradaptasi dengan setiap genre

AI Genre Selection mengidentifikasi genre konten dan TruMotion menyesuaikan level getaran untuk menerapkan jumlah penghalusan yang tepat untuk pengalaman menonton alami dari film, olahraga, dan lainnya.

Peringatan Olahraga

Siapkan peringatan dan jangan pernah melewatkan momen

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Sinema Sejati, dilestarikan dengan detail yang tepat

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient  MODE

Rasakan bioskop seperti yang diinginkan sutradara dengan Dolby Vision dan FILMMAKER MODE dengan Kompensasi Cahaya Sekitar yang beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menjaga visual sedekat mungkin dengan bentuk aslinya.27)

Dolby Atmos

Dengan merender suara sebagai objek audio 360° yang imersif daripada saluran statis, sistem ini menciptakan lingkungan home cinema di mana detail dan kedalaman tetap setia pada pemandangan.

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih lengkap

Orkestra WOW

Sistem suara surround penuh dari LG TV dan Soundbar sinkron

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu, sistem memperluas kedalaman dan arah untuk pengalaman surround yang lebih lengkap.29)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 dengan WOW Orchestra menampilkan adegan konser dengan soundbar di bawah layar, sementara gelombang suara grafis meluas ke seluruh ruang tamu untuk menyampaikan suara surround yang disinkronkan.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Penolakan tanggung jawab

 

*Gambar di atas di halaman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur bervariasi menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan bervariasi menurut wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ke-3.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

*Konten yang ditampilkan di halaman ini mungkin berbeda dari konten yang tersedia di layanan Gallery+ yang sebenarnya.

1)*LG Mini RGB Display disertifikasi oleh Intertek untuk Cakupan Warna Ganda 100% yang diukur ke IDMS v1.2 klausul 5.18.

 

2)*Gambar di atas disimulasikan untuk tujuan ilustrasi.

 

3)*Dibandingkan dengan alpha 8 AI Processor 4K Gen2 2025 berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

 

4)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

5)*Harus diaktifkan melalui menu Mode Suara. Dan suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

6)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

7)*AI Search (Copilot) tersedia di model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung program webOS Re:New Program, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 dan seterusnya.

*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

 

8)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi sesuai dengan aplikasi dan waktu.

*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu 'On Now' tidak tersedia di Netflix dan aplikasi CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tidak akan ditampilkan.

*Kartu 'Generative AI' tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

9)*Konten yang dikurangi atau terbatas dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan ID Suara dapat bervariasi menurut wilayah dan negara dan tersedia di TV OLED, QNED, NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta di TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang sama, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

11)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

*Jadwal peningkatan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat bervariasi menurut produk, model, atau wilayah.

 

12)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat bervariasi menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Pengenalan Suara AI hanya disediakan di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

13)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Layanan tersedia melalui langganan berbayar. Uji coba gratis satu bulan tersedia dengan login dan pendaftaran metode pembayaran. Langganan secara otomatis diperpanjang ke paket berbayar kecuali dibatalkan sebelum uji coba berakhir. Langganan dapat dibatalkan kapan saja selama masa percobaan.

 

14)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

15)*16 profil berbeda disediakan, dengan rekomendasi konten yang dihasilkan dengan mencocokkan data untuk setiap jenis profil.

 

16)*Fitur AI Generatif hanya tersedia di wilayah atau model tertentu.

*Langganan mencakup 20 kredit per bulan. Satu kredit memungkinkan Anda menghasilkan satu gambar.

*Bergantung pada kinerja perangkat, ukuran file, dan kecepatan jaringan, kecepatan transfer file LG Link dapat bervariasi.

*Beberapa ekstensi file mungkin tidak didukung oleh LG Link tergantung pada spesifikasi perangkat Anda.

*LG Link dapat menggunakan perangkat penyimpanan eksternal saat digunakan sesuai dengan spesifikasi memori perangkat.

 

17)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

18)*Sensor kecerahan dapat bervariasi menurut model.

 

19)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

 

20)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

21)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

22)*Validasi AMD FreeSync Premium berdasarkan input lag rendah, pengurangan gagap, dan kinerja bebas kedip.

*144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

*Dalam mode Motion Booster, resolusi dapat menurun untuk memastikan kinerja yang optimal.

*Motion Booster 288 menghadirkan kecepatan refresh hingga 288Hz pada resolusi Full HD yang dioptimalkan untuk gameplay yang sangat mulus.

 

23)*Diperlukan berlangganan. Penawaran layanan dapat bervariasi menurut paket keanggotaan.

*Hanya tersedia di LG OLED W6, G6, C6, dan MRGB95, MRGB9M.

*Ketersediaan GeForce NOW dapat bervariasi di setiap negara.

*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

24)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

25)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

26)*Kartu 'In This Scene' tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat bervariasi di setiap negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat dengan mengandalkan informasi tersebut.

 

27)*FILMMAKER Ambient MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE Ambient FILMMAKER dengan Dolby Vision didukung.

*FILMMAKER Ambient MODE dimulai secara otomatis di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE bekerja pada model yang dilengkapi dengan sensor cahaya.

 

28)*Model Sound Suite yang cocok dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan model TV.

*Soundbar dapat dibeli secara terpisah. 

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Saat terhubung ke Soundbar, hingga 13.1.7 saluran didukung. Konfigurasi saluran yang didukung dapat bervariasi tergantung pada model Soundbar.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

29)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Kontrol Mode Suara dapat bervariasi menurut model.

*Harap dicatat bahwa layanan mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan jarak jauh LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

30)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

 

31)*TV MRGB85 (kecuali model 86 inci) telah diverifikasi untuk kepatuhan terhadap persyaratan eyesafe® 3.0, sebuah program yang dikembangkan oleh eyesafe Inc. dan diuji oleh UL Solutions dalam kondisi tertentu.

*Performa dapat bervariasi tergantung pada model produk, pengaturan, kondisi penggunaan, dan lingkungan.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K Mini RGB

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Pro (Double 100% Color certified)

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 8 AI 4K Gen3

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • AUDIO - Audio Output

    20W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ya

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1456 x 846 x 49,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    22,8

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K Mini RGB

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Backlight Type

    Mini RGB

  • Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Pro (Double 100% Color certified)

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 8 AI 4K Gen3

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Ya (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Precision Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Picture Mode

    9 modes

  • AI Picture Pro

    Ya

  • Auto Calibration

    Ya

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ya

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ya

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 144Hz)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    Ya

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

  • Always Ready

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • Google Cast

    Ya

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • Multi View

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1456 x 846 x 49,9

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    1456 x 928/891 x 285

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    1600 x 970 x 228

  • TV Stand (WxD, mm)

    440 x 285

  • TV Weight without Stand (kg)

    22,8

  • TV Weight with Stand (kg)

    26,6

  • Packaging Weight (kg)

    32,7

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Ya

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    20W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Speaker System

    2.0 channel

  • WOW Orchestra

    Ya

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Ya (Dapat dilepas)

BROADCASTING

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

