Smart TV 4K LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 2026 43 inci

43QNED80BSA
Front view of Smart TV 4K LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 2026 43 inci 43QNED80BSA
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED yang ditampilkan dalam pandangan depan dan samping menyoroti layar 43 inci dengan lebar layar 968 mm, tinggi layar 567 mm, tinggi dengan dudukan 621 mm, kedalaman 67,9 mm, dan tapak dudukan berukuran 892 x 200 mm.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Dynamic QNED Color Pro memenuhi layar dengan percikan gerakan warna-warni yang hidup dan mengalir, seperti lukisan, menampilkan kecerahan warna yang ditingkatkan dan bersertifikasi Volume Warna 100%.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menyoroti bagaimana Mini LED-nya menampilkan tekstur batuan yang lebih tajam dan detail laut yang lebih jelas daripada LED konvensional dalam pemandangan tebing pantai yang terbagi, menghadirkan warna hitam lebih pekat dan kontras yang lebih halus untuk kejernihan dan kedalaman yang lebih besar.
Prosesor AI alpha 7 4K Gen9 milik LG QNED evo AI QNED80 Mini LED bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menonjolkan pemrosesan AI yang lebih cerdas dan bertenaga yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang lebih baik.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan 4K Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping menampilkan pemandangan luar ruangan bersudut rendah dari seorang pria di antara gedung-gedung berwarna-warni, saat AI mengenali pemandangan tersebut dan meningkatkan setiap frame ke resolusi 4K.
LG Shield, yang diterapkan pada LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, ditampilkan dengan logo LG Shield di bagian tengah, ikon keamanan di bawahnya, dan lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree di atasnya, yang merepresentasikan perlindungan data dan sistem.
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.
Sports Forecast by AI Concierge pada LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menampilkan pertandingan sepak bola langsung dengan panel AI di layar yang menyajikan prediksi, wawasan pertandingan, dan data liga, menyarankan bagaimana AI menganalisis permainan untuk memprediksi hasil pertandingan.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED untuk Gameplay Terbaik menampilkan adegan balapan berkecepatan tinggi dengan inset perbandingan yang menyoroti gerakan lebih mulus melalui Motion Booster 120, sambil mendukung 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Desain Tipis terpasang di dinding dalam ruang tamu terbuka yang terang, menampilkan profil ramping yang menyatu sempurna dengan interior sambil menampilkan karya seni abstrak yang berani dan penuh warna.
Fitur Utama

  • Teknologi gamut warna lebar unik LG menghadirkan palet warna yang sangat kaya dengan Dynamic QNED Color Pro
  • Kejernihan yang ditingkatkan dan kontras yang luar biasa dengan Mini LED
  • webOS pemenang penghargaan menghadirkan AI experience canggih—didukung oleh Google Gemini dan Microsoft Copilot
  • Tombol AI membuka AI Hub untuk pengalaman cerdas yang dipersonalisasi, menggunakan LG Shield untuk keamanan
Lebih banyak

Mengapa memilih LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED delivers a dynamic sports experience on a clear screen, with AI-driven panels displaying predictions, player insights, and league data as gameplay is analyzed in real time.

Dynamic Sports dengan LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Dynamic QNED Color Pro memenuhi layar dengan percikan gerakan warna-warni yang hidup dan mengalir, seperti lukisan, menampilkan kecerahan warna yang ditingkatkan dan bersertifikasi Volume Warna 100%.

Dynamic QNED Color Pro

Certified for 100% Color Volume

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menyoroti Mini LED melalui adegan tebing pantai terbelah, membandingkan LED konvensional dengan warna hitam lebih pekat dan kontras yang lebih halus di seluruh lapisan tekstur batuan dan detail lautan untuk kejernihan dan kedalaman yang lebih besar.

Mini LED

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Multi AI webOS Pemenang Penghargaan ditampilkan di latar gelap dengan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

Multi AI webOS Pemenang Penghargaan

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

Emblem LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, yang menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Dilindungi oleh LG Shield

Bagaimana LG QNED evo Mini LED menghadirkan warna dinamis ke setiap adegan?

Dynamic QNED Color Pro dari LG QNED evo, yang bersertifikasi untuk Volume Warna 100%, dan teknologi Mini LED kami bersatu untuk menghadirkan warna dan detail yang sangat hidup. Nikmati pengalaman menonton yang imersif mulai dari olahraga hingga film dan lainnya.

Dynamic QNED Color Pro

Teknologi gamut warna berbasis Nano LG menghadirkan Volume Warna 100% di TV Anda

Lihat warna yang lebih dinamis dan cerah dalam gerakan dengan teknologi gamut warna lebih lebar berbasis Nano dari LG yang menggantikan Quantum Dot, meningkatkan level reproduksi warna TV Anda untuk mengekspresikan berbagai suasana dengan Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Dynamic QNED Color Pro memenuhi layar dengan semburan gerakan warna-warni seperti cat yang hidup dan cair, dengan transisi yang mulus dan rentang warna luas yang melebihi layar quantum dot pada umumnya.

Lihat Sertifikasi Volume Warna 100% dari LG QNED evo3)

Mini LED

Kecemerlangan yang disempurnakan dengan presisi yang sangat tepat

Temukan kontras yang lebih dalam dan visual yang cerah dengan teknologi Mini LED LG, memberikan kontrol cahaya yang presisi untuk setiap adegan.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menyoroti bagaimana Mini LED-nya menampilkan tekstur batuan yang lebih tajam dan detail laut yang lebih jelas daripada LED konvensional dalam pemandangan tebing pantai yang terbagi, menghadirkan warna hitam lebih pekat dan kontras yang lebih halus untuk kejernihan dan kedalaman yang lebih besar.

*Gambar di atas disimulasikan untuk tujuan ilustrasi.

Prosesor AI alpha 7 4K Gen9

Ditingkatkan untuk pemrosesan yang lebih cerdas dan bertenaga

Didukung oleh kekuatan GPU dan CPU yang ditingkatkan, Prosesor AI alpha 7 melakukan pengoptimalan gambar skala nano untuk menghadirkan kejernihan 4K dengan kontras yang lebih baik dan kedalaman tiga dimensi.

Prosesor AI alpha 7 4K Gen9 milik LG QNED evo AI QNED80 Mini LED bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menonjolkan pemrosesan AI yang lebih cerdas dan bertenaga yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang lebih baik.

Mengapa memilih LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus menjadikan setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

Temukan 3 manfaat unggulan dari AI Hub

Pencarian Multi AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup ucapkan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.6)

Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. In This Scene memberikan rekomendasi dan informasi relevan berdasarkan apa yang sedang Anda tonton, sementara Generative AI memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.7)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke My Page yang disesuaikan khusus untuk Anda!

Saat diarahkan ke My Page, Anda dapat melihat semuanya sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.8)

Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree ditampilkan di latar belakang gelap. Multi-AI Architecture diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Multi AI webOS Pemenang Penghargaan

webOS pemenang penghargaan kini dilindungi oleh LG Shield

Lencana Pilihan Editor AVForums ditampilkan dengan latar belakang gelap untuk LG webOS 25, yang dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik 

Emblem LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, yang menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree juga ditampilkan.

LG Shield

Keamanan yang dapat Anda percayai

7 teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman dengan penyimpanan dan manajemen data yang aman, algoritme kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, autentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons peristiwa keamanan, serta manajemen pembaruan yang aman.

Keamanan yang dapat Anda percayai Temukan lebih banyak tentang LG Shield

webOS Re:New Program

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis10)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembapan, Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection

LG TV Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, LG TV Anda terlindungi. Kapasitor bawaan melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sementara semikonduktor dirancang dengan perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan lapisan pelindung melindungi chipset dari kelembapan dan bahkan data Anda tetap aman serta terlindungi dengan LG Shield.

AI Magic Remote

Buka setiap AI experience dengan satu tombol AI

Satu tombol AI sudah cukup untuk mengakses dan mengontrol semua interaksi berbasis AI. Dengan roda gulir dan perintah suara instan, setiap kontrol terasa mudah.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Terima prediksi pertandingan dengan AI

AI menganalisis statistik dan performa tim Anda untuk memberikan prediksi pertandingan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati kegembiraan mendukung tim Anda berbekal wawasan yang dihasilkan AI ini.12)

Kehalusan gerakan yang beradaptasi dengan setiap genre

Pilihan Genre AI mengidentifikasi genre konten dan TruMotion menyesuaikan tingkat judder untuk menerapkan jumlah kehalusan yang tepat demi pengalaman menonton yang alami mulai dari film, olahraga, dan banyak lagi.

Atur peringatan dan jangan pernah lewatkan satu momen pun

Tangkap setiap momen aksinya. Atur peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan tim Anda, skor, dan lainnya.

Masuki dunia yang disetel untuk kemenangan

Gameplay Terbaik

Bermain untuk menang dengan refresh rate yang ditingkatkan hingga 120Hz

Rasakan pengalaman bermain game yang lebih cepat. Dengan 60Hz VRR, Motion Booster yang meningkatkan refresh rate untuk mengurangi blur gerakan serta pengontrol bersertifikasi BT ULL yang pertama, nikmati performa tinggi, ideal untuk game kompetitif.13)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED untuk Gameplay Terbaik menampilkan adegan balapan berkecepatan tinggi dengan inset perbandingan yang menyoroti gerakan lebih mulus melalui Motion Booster 120, sambil mendukung 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel “Razer Wolverine V3 Bluetooth” di layar, yang menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menghadirkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan tile game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke GeForce NOW, dan aplikasi game webOS.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti refresh rate, latensi, dan mode visual secara real-time.
Bluetooth Ultra Low Latency

TV pertama di dunia yang mendukung Pengontrol Bluetooth Ultra Low Latency

Rasakan latensi ultra-rendah, cloud gaming performa tinggi dengan dukungan Pengontrol Bluetooth Ultra Low Latency, mengurangi penundaan input hingga kurang dari 2,5ms. Nikmati kontrol mulus dan responsif yang terasa seperti koneksi kabel, bahkan saat bermain di cloud.15)

LG Gaming Portal

Pusat terpadu Anda untuk bermain game

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.16)

Game Dashboard & Optimizer

Atur pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Game Dashboard untuk kontrol cepat dan real-time serta Game Optimizer untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan refresh rate, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

True Cinema, dipertahankan dalam detail yang presisi

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ditampilkan di studio saat sutradara bekerja di panel kontrol sambil mengedit film yang ditampilkan di layar. Logo FILMMAKER MODE tampil di kiri bawah.

FILMMAKER MODE

Tonton film layaknya buatan sutradara

Filmmaker Mode menonaktifkan pemrosesan tambahan dan mempertahankan warna, gerakan, serta rasio aspek yang dipilih sutradara. Film diputar dengan tampilan dan nuansa yang sama seperti buatan studio.17)

Desain, dibuat untuk memperindah ruangan Anda

Desain Ramping

Siluet ramping yang menyatu dengan interior Anda

Dibuat dengan garis minimalis dan detail yang halus, profil ramping TV Anda menambah sentuhan canggih pada rumah Anda tanpa mengganggu.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Desain Tipis terpasang di dinding dalam ruang tamu terbuka yang terang, menampilkan profil ramping yang menyatu sempurna dengan interior sambil menampilkan karya seni abstrak yang berani dan penuh warna.

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

LG Gallery+

Hiasi ruang sesuai keinginan Anda dengan beragam konten yang dapat dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100 karya seni, video suasana, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruangan Anda. Dengan pembaruan pustaka secara berkala, sesuaikan rumah Anda dengan konten terkurasi yang mencerminkan gaya Anda.19)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED LG Gallery+ dengan BGM dan Lounge Musik menampilkan pemandangan danau hutan “Forest Evening” di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk mood music, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Lounge Musik

Atur suasana yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang cocok dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai preferensi Anda atau sambungkan via Bluetooth untuk memutar lagu Anda sendiri.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED menampilkan kisi Google Photos berisi jepretan keluarga, sementara sebuah ponsel menampilkan daftar album dengan tombol album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Photos dengan mudah dan pamerkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Photos Anda ke TV dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasikan ruang Anda dengan mudah menggunakan konten dari album foto Anda sendiri.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri aktif, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda, menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruangan Anda.28)

Auto Brightness Control

Kecerahan optimal dalam cahaya apa pun

Kontrol Kecerahan secara otomatis menyesuaikan output layar berdasarkan pencahayaan sekitar, memastikan tampilan yang jelas dan nyaman di lingkungan mana pun.23)

Sensor Gerak

Responsif terhadap kehadiran Anda

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, mengganti mode tergantung pada ada atau tidaknya Anda di dekatnya.24)

LG Channels

Hiburan tanpa batas secara gratis

LG Channels menyatukan beragam konten dari platform langsung dan on-demand ke dalam satu hub, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai.25)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan Konektivitas Cerdas menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke Google Home dan LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform all-in-one untuk rumah cerdas Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Terhubung, mengontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda secara mulus di seluruh Google Home dan lainnya.26)

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih penuh

WOW Orchestra

Sistem suara Full surround dari LG TV dan Soundbar yang tersinkronisasi

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu kesatuan, sistem ini memperluas kedalaman dan direksionalitas untuk pengalaman surround yang lebih penuh.27)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED dengan WOW Orchestra menampilkan musisi yang tampil di layar, saat gelombang suara berlapis dari TV dan soundbar di bawahnya memenuhi ruang tamu untuk menciptakan pengalaman suara surround yang tersinkronisasi.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa ruang tamu yang terang, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat penayangan lebih inklusif

LG TV dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantuan audio.

Penafian

 

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur berbeda-beda menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur cerdas berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

2)*QNED evo menampilkan gamut warna yang lebih luas dibandingkan dengan QNED.

 

3)*Layar Volume Gamut Warna (Color Gamut Volume/CGV) tampilan setara atau melebihi CGV ruang warna DCI-P3 sebagaimana diverifikasi secara independen oleh Intertek.

 

4)*AI Picture Pro dapat bekerja dengan konten yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.

*Resolusi gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

5)*Suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran.

 

6)*AI Search (Copilot) tersedia pada model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung Program webOS Re:New, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 dan seterusnya.

*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra mungkin dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan model serta tidak tersedia di negara-negara di mana dukungan LLM tidak disediakan.

 

7)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda pada saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi menurut aplikasi dan waktu pada hari itu.

*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu ‘On Now’ tidak tersedia di aplikasi Netflix dan CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tersebut tidak akan ditampilkan.

*Kartu ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

8)*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NANO, dan 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta pada TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang mirip, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi berdasarkan negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*My Page berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

9)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara-negara di mana NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

10)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New mungkin berbeda berdasarkan produk, model, atau wilayah.

*Peningkatan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan mungkin berbeda menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten dan layanan yang tersedia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda-beda tergantung produk, model, atau wilayah.

 

11)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

12)*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan mungkin berbeda-beda menurut negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat berdasarkan informasi tersebut..

 

13)*60Hz adalah refresh rate maksimum berdasarkan variable refresh rate (VRR) dan hanya berfungsi dengan input yang mendukung 60Hz.

*HGiG adalah grup sukarelawan perusahaan dari industri game dan layar TV yang bertemu untuk menetapkan dan menyediakan pedoman publik guna meningkatkan pengalaman bermain game konsumen dalam HDR.​

*Dukungan untuk HGiG mungkin berbeda di setiap negara.

*Dalam mode Motion Booster, resolusi mungkin berkurang untuk memastikan performa optimal.

*QNED80B 55 inci tidak mendukung Motion Booster.

*Motion Booster 120 menghadirkan refresh rate hingga 120Hz pada resolusi Full HD yang dioptimalkan untuk gameplay ultra-mulus.

 

15)*Bluetooth Ultra Low Latency hanya berlaku untuk LG TV 2026 tertentu. Fungsionalitas pengontrol ULL hanya didukung saat terhubung ke perangkat yang kompatibel.

*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lain mungkin terpengaruh.

*Untuk performa terbaik, disarankan menggunakan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

*Pengontrol game dijual terpisah.

 

16)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

17)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.

 

18)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Layanan tersedia melalui langganan berbayar. Uji coba gratis satu bulan tersedia dengan login dan pendaftaran metode pembayaran. Langganan diperbarui secara otomatis ke paket berbayar kecuali dibatalkan sebelum masa uji coba berakhir. Langganan dapat dibatalkan kapan saja selama masa uji coba.

 

19)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

20)*16 profil berbeda disediakan, dengan rekomendasi konten yang dihasilkan dengan mencocokkan data pada setiap jenis profil.

 

21)*Fitur ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

*Langganan mencakup 20 kredit per bulan. Satu kredit memungkinkan Anda membuat satu gambar.

*Bergantung pada kinerja on device, ukuran file, dan kecepatan jaringan, kecepatan transfer file LG Link mungkin bervariasi.

*Beberapa ekstensi file mungkin tidak didukung oleh LG Link tergantung pada spesifikasi perangkat Anda.

*LG Link dapat menggunakan perangkat penyimpanan eksternal bila digunakan sesuai spesifikasi memori perangkat.

 

22)*Fitur ini berfungsi saat Anda masuk ke akun Google Photos dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

23)*Sensor kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model.

 

24)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

 

25)*Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi berdasarkan wilayah.

 

26)*LG mendukung perangkat Wi-Fi ‘Matter’. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' mungkin berbeda tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

27)*Soundbar dapat dibeli terpisah.

*Sound Mode Control dapat bervariasi menurut model.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan Remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz Native

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro (Sertifikasi 100% Color Volume)

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio Output

    20W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    968 x 567 x 67,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    7,3

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K QNED MiniLED

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Backlight Type

    Mini LED

  • Refresh Rate

    60Hz Native

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro (Sertifikasi 100% Color Volume)

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • Picture Mode

    9 modes

  • AI HDR Remastering

    Ya

  • Auto Brightness Control

    Ya

  • Auto Calibration

    Ya

GAMING

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 60Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

  • AI Magic Remote

    Built-In

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ya

  • AI Voice ID

    Ya

  • Always Ready

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • Google Cast

    Ya

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • LG Gallery+

    Ya (Ketersediaan layanan berbayar berbeda setiap negara)

  • LG Shield

    Ya

  • My Page

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    968 x 567 x 67,9

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    968 x 621 x 200

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    1055 x 660 x 142

  • TV Stand (WxD, mm)

    892 x 200

  • TV Weight without Stand (kg)

    7,3

  • TV Weight with Stand (kg)

    7,4

  • Packaging Weight (kg)

    9,1

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    200 x 200

AUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    20W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ya

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Speaker System

    2.0 channel

  • WOW Orchestra

    Ya

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (mendukung eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Ya (Dapat dilepas)

BROADCASTING

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

