Compact Living Bundle: LG CordZero™ A9 Air & 32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier
Products in this Bundle: 2
Ringan dan Bertenaga
Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan
Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Siklon turbo ganda
Memisakan debu dan udara
Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.
Desain Ramping
Desain Ramping dan Kompak
Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Berdasarkan pengukuran LG, volume dihitung derdasarkan pemodelan 3D produk, dan dibandingkan dengan A9K (name model: S98******).
*Volume produk dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.
Crevice tips & tools
Pembersihan yang Praktis dan Serbaguna.
Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Menjaga debu tetap terkunci
Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.
Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara
Desain yang ringkas dan elegan
Filtrasi 360 H
Kenyamanan yang dibuat sederhana
Kontrol udara pintar
Desain Elegan
Profil yang ramping memungkinkan penempatan yang mudah di ruang yang sempit, sementara desain premium menambahkan sentuhan berkelas dan canggih.
Penghemat ruang
Hemat ruang, dengan gaya dan keanggunan
Menghemat hingga 42% ruang lantai dibandingkan dengan model 360˚ Hit konvensional, sehingga mudah ditempatkan dimana saja dengan akses ke sumber daya listrik.
*Luas lantai: pengurangan sekitar 42% pada luas lantai dibandingkan dengan model 360˚.
- Model LG 360˚ Hit konvensional (Φ315mm): sekitar 77.926mm²
- Model AeroHit (Φ240mm): sekitar 45.239,04mm²
Filtrasi 360 H
Pemurnian 360 derajat
LG PuriCare™ memurnikan udara 360° di sekitar Anda, ke segala arah, dimanapun Anda meletakkannya.
*Pembersih udara dapat memurnikan hingga 32㎡ dengan filter asli.
Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda
Pilih filter yang disesuaikan dengan gaya hidup Anda dan kelola kualitas udara dengan mudah.
Filter Khusus Hewan Peliharaan
Filter Khusus Asap
Filter Khusus Memasak
Filter Khusus Formaldehida
Filter Khusus Allergen
- LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
- 32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier
Semua Spesifikasi
AKSESORI DASAR
Alat Kombinasi
Ya
Sikat Pembersih
Ya
Alat lempangan
Ya
BATERAI
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)
15
Baterai Tersedia (Qty)
1 (Single)
Jenis Baterai
Lithium-ion
Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)
4
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)
40
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)
30
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)
20
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)
7
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)
6
DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)
Dimensi Produk (WxHxD mm)
251 x 1026 x 242
Tinggi Produk (mm) (Maks)
1026
Berat (kg)
1,97
FITUR (CLEANER)
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Ya
AEROSCIENCE
Ya
Indikator Status Baterai
Ya
Pengisian Daya dan Penyimpanan
1 Arah (Berdiri di Lantai)
Indikator Benda Tersumbat
Ya
Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan
Ya
Teknologi Cyclone
Ya
Dual PowerPack
Tidak
Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Teknologi Kompressor
Tidak
Smart Inverter Motor
Tidak
Pipa Teleskopik (4 Step)
Tidak
Kontrol Sentuh Ibu Jari
Ya
Tipe
Cordless Stick + Handheld (2in1)
Filter yang Dapat Dicuci
Ya
BAHAN & LEMBARAN
Warna Body (Pembersih)
Calming Beige
NOZZLE
Nosel Bedding
Tidak
LED Lighting Wide Plus Nozzle
Tidak
Nozel Pel
Tidak
Nozel Pet
Tidak
Nozel Slim Hard Floor
Ya
Pel Uap Pintar
Tidak
Nozel Universal (Multi-Lantai)
Tidak
ALAT DAN AKSESORI LAINNYA
Alat Kotoran Membandel
Tidak
Tas Aksesori
Tidak
Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas
Tidak
Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang
Tidak
Cadangan Filter knalpot
Tidak
Cadangan Pre-Filter
Tidak
Alat Celah Fleksibel
Tidak
Alat Kasur
Tidak
Kain Pel (Jumlah)
0
Alat Multi-Sudut
Tidak
Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel
Tidak
KINERJA (CLEANER)
Kapasitas Tempat Debu (L)
0,25
Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)
0,25
Daya Hisap Maksimal (W)
150
TEKNOLOGI PINTAR
ThinQ(Wi-Fi)
Tidak
Riwayat Pembersihan
Tidak
Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Panduan Pembersihan Filter
Tidak
Diagnosis Pintar
Tidak
FITUR (TOWER)
Tower Kompak
Tidak
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Area yang direkomendasikan (㎡)
32
Daya input (W)
35
Sumber Daya (V/Hz)
100-240V~ 50/60Hz
CADR (CMH)
250
CADR (CMM)
4,17
Warna
White
Layar (Metode)
LED + Tombol Sentuh
Tingkat Energi
Model Tidak Perlu Standar Energi
Desain Eksterior
Tidak
Jenis Motor Kipas
Motor BLDC
Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)
53 / 25
FITUR
Bersih 360˚
Ya
Child Lock
Ya
Mode Kipas / Langkah pemurnian
5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)
SENSOR
Debu (PM1.0)
Indikator Cerdas (Kualitas Udara)
4 Langkah (Sangat Buruk → Baik) Merah/Oranye/Kuning/Hijau
Alarm Penggantian Filter
Ya
Mode Tidur
Ya
FITUR CERDAS
Pemantauan Umur Filter
Ya
Diagnosis Pintar
Ya
ThinQ(Wi-Fi)
Ya
Otomatis Menyala/Mati
Ya
FILTER
Filter Pemurni Udara
Filter Aero Seri H (1 Unit)
Kelas Filter
H13
DIMENSI & BERAT
Berat Produk (kg)
4,2
Berat_Pengiriman (kg)
5,7
Dimensi Produk -PxTxL (mm)
240 x 500 x 240
Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)
307 x 566 x 309
Berat_Bersih (g)
415
SERTIFIKAT/PENGHARGAAN
Sertifikasi BAF
Ya
KEPATUHAN
Negara Asal
Cina
Tanggal Launching (YYYY-MM)
2025-03
Tipe Produk (Nama Model)
AS35GGW10.AIN
