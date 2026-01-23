About Cookies on This Site

Compact Living Bundle: LG CordZero™ A9 Air & 32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

Compact Living Bundle: LG CordZero™ A9 Air & 32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

A9-ACE.AS35001
Fitur Utama

  • Main body hanya 1.1kg. Ringan dan bertenaga
  • Desain ramping dan kompak
  • Crevice tips & Tools
  • Filter Lepas-pasang
  • Baterai Lepas-pasang
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
A9-ACE

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
pre_order

AS35GGW10

32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier
Ringan dan Bertenaga
Desain Kompak
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Baterai Lepas-Pasang
Ringan dan Bertenaga

Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

Siklon turbo ganda

Memisakan debu dan udara

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Desain Ramping

Desain Ramping dan Kompak

Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.

Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.

Crevice tips & tools

Pembersihan yang Praktis dan Serbaguna.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

Sistem Filtrasi 5 Tahap

Menjaga debu tetap terkunci

Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.

Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.

Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara

Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara

Desain yang ringkas dan elegan

Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara

Filtrasi 360 H

Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara

Kenyamanan yang dibuat sederhana

Ringkas dan Kuat: Solusi pemurnian udara

Kontrol udara pintar

Desain Elegan

Desain yang ramping dan premium

Profil yang ramping memungkinkan penempatan yang mudah di ruang yang sempit, sementara desain premium menambahkan sentuhan berkelas dan canggih.

Desain yang ramping dan premium

Penghemat ruang

Hemat ruang, dengan gaya dan keanggunan

Menghemat hingga 42% ruang lantai dibandingkan dengan model 360˚ Hit konvensional, sehingga mudah ditempatkan dimana saja dengan akses ke sumber daya listrik.

Hemat ruang, dengan gaya dan keanggunan

*Luas lantai: pengurangan sekitar 42% pada luas lantai dibandingkan dengan model 360˚.

- Model LG 360˚ Hit konvensional (Φ315mm): sekitar 77.926mm²

- Model AeroHit (Φ240mm): sekitar 45.239,04mm²

Filtrasi 360 H

Pemurnian 360 derajat

LG PuriCare™ memurnikan udara 360° di sekitar Anda, ke segala arah, dimanapun Anda meletakkannya.

Pemurnian 360 derajat

*Pembersih udara dapat memurnikan hingga 32㎡ dengan filter asli.

Udara bersih dengan sistem multi-filtrasi

Penyaringan udara yang kuat

Udara bersih dengan sistem multi-filtrasi

Filter HEPA mengurangi debu, partikel sangat halus, kuman, virus, bau, jamur, dan bakteri¹⁾.

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Pilih filter yang disesuaikan dengan gaya hidup Anda dan kelola kualitas udara dengan mudah.

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Hewan Peliharaan

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Asap

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Memasak

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Formaldehida

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Allergen

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda
Cetak

Semua Spesifikasi

AKSESORI DASAR

Alat Kombinasi

Ya

Sikat Pembersih

Ya

Alat lempangan

Ya

BATERAI

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)

15

Baterai Tersedia (Qty)

1 (Single)

Jenis Baterai

Lithium-ion

Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)

4

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)

40

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)

30

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)

20

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)

7

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)

6

DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)

Dimensi Produk (WxHxD mm)

251 x 1026 x 242

Tinggi Produk (mm) (Maks)

1026

Berat (kg)

1,97

FITUR (CLEANER)

Sistem Filtrasi 5 Tahap

Ya

AEROSCIENCE

Ya

Indikator Status Baterai

Ya

Pengisian Daya dan Penyimpanan

1 Arah (Berdiri di Lantai)

Indikator Benda Tersumbat

Ya

Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan

Ya

Teknologi Cyclone

Ya

Dual PowerPack

Tidak

Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Teknologi Kompressor

Tidak

Smart Inverter Motor

Tidak

Pipa Teleskopik (4 Step)

Tidak

Kontrol Sentuh Ibu Jari

Ya

Tipe

Cordless Stick + Handheld (2in1)

Filter yang Dapat Dicuci

Ya

BAHAN & LEMBARAN

Warna Body (Pembersih)

Calming Beige

NOZZLE

Nosel Bedding

Tidak

LED Lighting Wide Plus Nozzle

Tidak

Nozel Pel

Tidak

Nozel Pet

Tidak

Nozel Slim Hard Floor

Ya

Pel Uap Pintar

Tidak

Nozel Universal (Multi-Lantai)

Tidak

ALAT DAN AKSESORI LAINNYA

Alat Kotoran Membandel

Tidak

Tas Aksesori

Tidak

Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas

Tidak

Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang

Tidak

Cadangan Filter knalpot

Tidak

Cadangan Pre-Filter

Tidak

Alat Celah Fleksibel

Tidak

Alat Kasur

Tidak

Kain Pel (Jumlah)

0

Alat Multi-Sudut

Tidak

Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel

Tidak

KINERJA (CLEANER)

Kapasitas Tempat Debu (L)

0,25

Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)

0,25

Daya Hisap Maksimal (W)

150

TEKNOLOGI PINTAR

ThinQ(Wi-Fi)

Tidak

Riwayat Pembersihan

Tidak

Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Panduan Pembersihan Filter

Tidak

Diagnosis Pintar

Tidak

FITUR (TOWER)

Tower Kompak

Tidak

Cetak

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Area yang direkomendasikan (㎡)

32

Daya input (W)

35

Sumber Daya (V/Hz)

100-240V~ 50/60Hz

CADR (CMH)

250

CADR (CMM)

4,17

Warna

White

Layar (Metode)

LED + Tombol Sentuh

Tingkat Energi

Model Tidak Perlu Standar Energi

Desain Eksterior

Tidak

Jenis Motor Kipas

Motor BLDC

Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)

53 / 25

FITUR

Bersih 360˚

Ya

Child Lock

Ya

Mode Kipas / Langkah pemurnian

5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)

SENSOR

Debu (PM1.0)

Indikator Cerdas (Kualitas Udara)

4 Langkah (Sangat Buruk → Baik) Merah/Oranye/Kuning/Hijau

Alarm Penggantian Filter

Ya

Mode Tidur

Ya

FITUR CERDAS

Pemantauan Umur Filter

Ya

Diagnosis Pintar

Ya

ThinQ(Wi-Fi)

Ya

Otomatis Menyala/Mati

Ya

FILTER

Filter Pemurni Udara

Filter Aero Seri H (1 Unit)

Kelas Filter

H13

DIMENSI & BERAT

Berat Produk (kg)

4,2

Berat_Pengiriman (kg)

5,7

Dimensi Produk -PxTxL (mm)

240 x 500 x 240

Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)

307 x 566 x 309

Berat_Bersih (g)

415

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN

Sertifikasi BAF

Ya

KEPATUHAN

Negara Asal

Cina

Tanggal Launching (YYYY-MM)

2025-03

Tipe Produk (Nama Model)

AS35GGW10.AIN

