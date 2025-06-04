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LED-Signage
【株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様】
【製品紹介】
コントローラ/スピーカーが一体型になった136インチのLEDディスプレイ。
通常のモニターを使う感覚でリモコンでの操作が可能。従来の複雑な設置イメージを払拭し、シンプルな設置方法により、LED導入のハードルが下がる画期的な製品。
取材にご協力いただいたお客様
“はたらく”に寄り添い変革を起こしつづけることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な未来の社会の想像を目指すリコーのコミュニケーション施設「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」への導入事例。
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番7号 品川シーズンテラス18F