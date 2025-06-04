コントローラ/スピーカーが一体型になった136インチのLEDディスプレイ。

通常のモニターを使う感覚でリモコンでの操作が可能。従来の複雑な設置イメージを払拭し、シンプルな設置方法により、LED導入のハードルが下がる画期的な製品。