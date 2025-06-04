About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Share this content.  You can share the items you like with your friends.

LED-Signage

【株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様】

 　

株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様 導入事例1
株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様　導入事例2
株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様 導入事例1
株式会社リコー「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」様　導入事例2

【製品紹介】​

コントローラ/スピーカーが一体型になった136インチのLEDディスプレイ。
通常のモニターを使う感覚でリモコンでの操作が可能。従来の複雑な設置イメージを払拭し、シンプルな設置方法により、LED導入のハードルが下がる画期的な製品。

取材にご協力いただいたお客様


“はたらく”に寄り添い変革を起こしつづけることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な未来の社会の想像を目指すリコーのコミュニケーション施設「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO」への導入事例。


〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番7号 品川シーズンテラス18F