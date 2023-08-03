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タッチパネル

仕様

サポート

タッチパネル

KT-T75E

タッチパネル

(6)
プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

75V

透過率

設置により輝度20％低下

タッチタイプ

IR（Infrared Rays)Spread

設置

縦/横

タッチ範囲

Φ 8mm

スキャニング

10-30ms

誤差範囲

1mm

インターフェイス

USB2.0

マルチタッチポイント

10点タッチ

保護ガラス

3.2T(Anti-Glare)

Protection Glass Transmission

85±5%

タッチ解像度

1428×803

入力

USB

筐体仕様

質量

19.3kg

外形寸法(幅×高さ)

1722.1×1000.3(mm)

ベゼル幅

32.8mm

モジュール奥行

29.3mm

最大奥行

137.8mm

ブラック

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

1901.1×1171.0×190.0(mm)

梱包時質量

27.2kg

使用環境

温度

0～40℃

湿度

10～85%

電源

電源供給

USB

通常動作時

最大1.8W

アクセサリー

ブラケット

IRブラケット、上面ブラケット、側面ブラケット×2、底面ブラケット×3