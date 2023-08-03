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全てのスペック
基本仕様
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画面サイズ
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75V
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透過率
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設置により輝度20％低下
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タッチタイプ
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IR（Infrared Rays)Spread
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設置
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縦/横
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タッチ範囲
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Φ 8mm
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スキャニング
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10-30ms
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誤差範囲
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1mm
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インターフェイス
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USB2.0
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マルチタッチポイント
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10点タッチ
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保護ガラス
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3.2T(Anti-Glare)
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Protection Glass Transmission
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85±5%
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タッチ解像度
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1428×803
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入力
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USB
筐体仕様
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質量
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19.3kg
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外形寸法(幅×高さ)
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1722.1×1000.3(mm)
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ベゼル幅
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32.8mm
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モジュール奥行
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29.3mm
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最大奥行
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137.8mm
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色
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ブラック
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梱包時寸法(幅×高さ×奥行)
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1901.1×1171.0×190.0(mm)
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梱包時質量
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27.2kg
使用環境
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温度
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0～40℃
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湿度
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10～85%
電源
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電源供給
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USB
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通常動作時
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最大1.8W
アクセサリー
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ブラケット
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IRブラケット、上面ブラケット、側面ブラケット×2、底面ブラケット×3
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