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IP56対応の屋外用高輝度サイネージ
長期間の使用を追求した
鮮やかな屋外用サイネージ
ハンバーガー店のドライブスルーゾーンに屋外ディスプレイが設置され、明るい太陽光のもとでもハンバーガーのメニューと画像が鮮明に映し出されている。
*画像はイメージです。
防水防塵対応の屋外用サイネージ
XE4Pは、IP56I対応の設計、IK10準拠の強化ガラスを採用などによって、高い信頼性と効果的な運用を提供します。直射日光の当たるさまざまな環境下で、過度な運用の負荷を低減しながらコンテンツを鮮やかに映し出します。
学校の校舎に隣接する屋外エリアにXE4Pディスプレイが設置され、卒業を祝う画像がクリアに映し出されている。 遊園地のチケット窓口の前に2台のXE4Pディスプレイが設置され、強い太陽光のもとでもチケット購入に関する情報をはっきりと表示している。 競馬場にXE4Pディスプレイが設置され、レースの様子と関連情報がクリアに映し出されている。
*画像はイメージです。
直射日光のもとでもくっきりと
4,000cd/㎡(標準値)の高輝度の屋外用ディスプレイが、鮮やかなコンテンツを映し出し、道行く人々の目を引きます。広視野角なIPS方式パネルを採用し、コンテンツをより魅力的に表示させて人々の目を惹きつけます。
XE4Pがハンバーガー店の外に設置され、女性が画面にくっきりと表示された広告を眺めている。
*画像はイメージです。
経年的な画質の劣化を防ぐ
黄変防止機能
画面の黄変と黒点という課題に、新たに黄変防止技術を開発しました。
温度管理ソリューションが強化されたXE4Pは、耐久性の高く、より安定したディスプレイ品質を提供します。
左側のディスプレイには黄変と黒い円があり、品質劣化が見られる。反対に、右側のXE4Pは黄変防止機能を備えたディスプレイとしてUL認証を取得しており、クリアな画面を維持してディスプレイ品質を保っている。
*画像はイメージです。
黄変防止機能で
世界初のUL認証を取得
黄変防止機能を搭載したディスプレイとして、世界で初めて米国の消費者から安全性と信頼の代名詞として深く浸透している「UL」の認証を取得しました。XE4Pは、屋外用デジタルサイネージ製品として、最も懸念され、解決の困難な画面の黄変の懸念を払拭します。
ハンバーガー店のドライブスルーに複数の屋外用ディスプレイが設置されており、メニューとフードの画像がクリアかつ鮮明に表示されている。
*詳しくは https://verify.ul.com/verifications/1382 をご覧ください。 **製造業界で世界初となるUL認証 *画像はイメージです。
IP56規格の信頼性
あらゆる方向からの水の噴流や、安全を損なう粉塵に影響されないIP56規格対応の設計が、屋外設置で信頼性の高い運用を実現します。
*画像はイメージです。
IK10保護ガラス
屋外の悪天候向けにIK10準拠の強化ガラスを採用。外からの衝撃による損傷を最小限に抑えます。これにより、LCDモジュール交換の負担を減らし、コスト効率の高い保守管理を可能にします。
*画像はイメージです。
広い動作温度範囲
XE4Pは、-30℃から50℃までの幅広い動作温度環境で使用できます。
*LG内部試験を実施、動作温度：-30℃〜50℃（直射日光なし、冷却システム内の直射日光下）、-30℃〜40℃（直射日光下） *画像はイメージです。
様々な使用環境を想定した
コンフォーマル
コーティング
コンフォーマルコーティングが、回路基板とパワーボードをほこり、鉄塵、湿気などから保護します。
*水蒸気や粉塵をフィルタリングする薄い保護フィルム/膜
*画像はイメージです。
効率的な電力管理
画面の明るさを環境光に応じて自動調整。明るい場所では輝度を上げてより見やすく、暗い場所では輝度を下げて効率的な電力管理を行います。また、エネルギー効率に優れ、電力消費を抑えてコスト節約に貢献するM+パネルを採用しています。
*コスト節約の効果は、実際の消費電力や国や地域の政策によって大幅に変動する場合があります。 **M+ IPSは、同一の条件(輝度400cd/㎡で全白画面)で検証したRGB IPSと比較して、BLU電力消費（IEC62087, 10分）を約35%低減します。
電力管理がしやすい
設置場所や環境に応じた輝度設定がプリセットされており、さまざまな状況に合わせた消費電力の管理が容易かつ効果的に行えます。
*手動モード：最大 95%、最小 5%
ハイライトモード：最大 100%、最小 20%
基本モード：最大 70%、最小 10%
近接モード：最大 50%、最小 10%
*画像はイメージです。
複数のディスプレイがカフェの内外に設置されている。屋外のマルチディスプレイ設定は、RS-232Cコマンドを経由してバックライトを同期している。内蔵のWi-FiとBluetoothを使用すると、ディスプレイ上のコンテンツ管理が容易になります。
*画像はイメージです。
バックライト同期
メニューの表示や新製品の広告など、マルチディスプレイ構成で運用する際に威力を発揮する機能です。バックライト同期を調整するだけで、複数のディスプレイ間でバックライト値を簡単に同期できます。この優れた操作性により、複数の画面が並ぶ環境でも一貫性のある色彩表現を容易に維持できます。
Wi-FiとBluetoothに対応
Wi-FiとBluetoothに対応し、データの乗っ取りを防ぎながらコンテンツのワイヤレス転送と配信を容易に行い、簡単で効率的な運用を可能にします。さらに、位置情報と表示コンテンツをリアルタイムに情報提供するビーコンを搭載しています。
破壊行為へのアラート
過度な衝撃を受けたり正常な設置角度を逸脱した場合は、センサーが検知して管理者へアラートを送信します。破壊行為などの問題が発生したときに迅速な対応を可能にします。
デバイスが一定の閾値を超える外部からの衝撃を検知すると、アラートが管理者に自動送信されます。
*画像はイメージです。
簡単な設置
設置が簡単に行えるよう、XE4Pは設置の水平レベル・垂直レベルを確認できるセルフレベリングツールを搭載し、設置作業の負担を軽減します。
*レベリングツール機能はモデルにより搭載していない場合があります。
*画像はイメージです。
webOS 6.1による
安定的なパフォーマンス
webOS 6.1とアップグレードされたSoCを搭載したXE4P-Mは、コンテンツの正確な再生をサポートします。万が一、メディアプレーヤーとの接続が断絶した場合でも、信号を自動検知して直前のコンテンツを表示し続けるフェイルオーバー機能を搭載しています。また、1×Nのマルチ設置においても各ディスプレイの輝度を均一に保ち、全体の統一感を実現します。
*SoC：システムオンチップ *画像はイメージです。
高性能のwebOS 6.1
より高性能になったSoC*とウェブエンジンを強化したwebOSを搭載。複数のタスクをスムーズに行うことができます。直感的なGUI**が利便性を高め、同時にHTMLやJavaScript、CSSなどのプログラミング言語の互換性によりアプリ開発を容易なものにします。
*SoC：システムオンチップ *GUI : グラフィカルユーザーインターフェース
*画像はイメージです。
Web監視
内蔵のウェブ監視プログラムであるLG Control Manager*は、いつでもどこでも携帯電話やPCからフルアクセス可能で、現在のデータも過去データも使用できます。リアルタイムにリモートでユニットの監視、調整、管理を行うことができます。
*有線のLAN接続が必要です。 *画像はイメージです。
エネルギー使用量を直感的に確認できる
消費電力
ダッシュボード
LG ConnectedCare*を活用することで、日次、週次、月次のエネルギー使用量を直感的なダッシュボードで確認できます。過去のデータと比較分析が可能になり、エネルギー使用の最適化を支援します。さらに、ディスプレイ本体の省エネ機能と組み合わせることで、具体的な省エネ効果の予測や管理も容易に行えます。
*LG ConnectedCareは別売りです。 *画像はイメージです。
プロフェッショナルな
コンテンツパートナー
内蔵のウェブ監視プログラムであるLG Control Manager*は、いつでもどこでも携帯電話やPCからフルアクセス可能で、現在のデータも過去データも使用できます。リアルタイムにリモートでユニットの監視、調整、管理を行うことができます。
*LG SWソリューションは別売りです。 *画像はイメージです。
Key Feature
- UL認証の黄変防止機能ディスプレイ
- 解像度：1,920 x 1,080 (FHD)
- 輝度：4,000㏅/㎡ (標準値)
- 縦設置/ 横設置
- 温度センサー
- 自動輝度センサー
全てのスペック
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
XE4P
|製品型番
55XE4P-M
|JAN CODE
4989027034051
ディスプレイ
|画面サイズ
55インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
直下型
|表面処理
ヘイズ値 3%
|解像度
1920×1080
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
4,000cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|応答時間（ms）
8ms(GTG)
出入力端子
|HDMI入力
2 (HDCP2.2)
|DisplayPort入力
1 (HDCP2.2)
|外部スピーカー出力
1 (L/R 10W+10W)
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RS232C出力
1
|RJ45入力
2 (LAN×1､HDBaseT×1)
|RJ45出力
1
|USB Type-A
2 (USB2.0)
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
システム
|内蔵メモリー
16GB
|温度センサー
○
|湿度センサー
○
|ピクセルセンサー
○
|BLUセンサー
○
|自動照度センサー
○
|ジャイロセンサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
|冷却ファン
○
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 6.1
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|PBP/PIP
○ (PBP / PIP)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
|タイルモード設定
○ (最大15×15)
|ギャップ軽減再生
○
|設定データ複製
○
|SNMPプロトコル
○
|セットID自動割当
○
|ステータスアラートメール
○
|コントロールマネージャー
○
|ビーコン
○
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|SIサーバー設定
○
|コンテンツスケジューリング
○
ソフトウェア互換性
|SuperSign CMS
○
|SuperSign Control / Control+
○
|SuperSign Cloud
○
|LG ConnectedCare
○
|webRTC
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
-
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
24時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|防水防塵等級
IP56
|動作温度
-30℃～50℃
|動作湿度
5%～100%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/下：38.4mm､左/右：26mm
|本体寸法
1292.5×737.4×88.0mm
|梱包時
1446×890×207mm
質量（kg）
|本体質量
38.0kg
|梱包時
43.5kg
電源
|消費電力(標準時)
210 W
|消費電力(最大)
460 W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100-240V､50/60Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○
|HDMIケーブル
○
|簡易設置ガイド
○
|設置マニュアル
○
|3.5φミニジャック - RS232C変換
○
|ネジ
○
安全規格・EMC
|安全
CB / NRTL
|EMC
FCC Class A / CE / KC / VCCI
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