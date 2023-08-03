UM3DG Series

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全てのスペック
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WebOS ver.
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webOS4.1
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サイズ
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55"
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パネル
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IPS
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解像度
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3,840 x 2,160 (UHD)
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輝度 (Typ., nit)
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350
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コントラスト比
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1,100:1
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ダイナミック コントラスト
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500,000 : 1
* The luminosity ratio of Full Black / Full White color on video input condition.
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色域
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BT709 95 %
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視野角
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178 x 178
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色深度
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10bit(D) / 約10.7億色
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反応速度
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8ms (G to G)
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ヘイズ
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3%
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駆動時間
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18 / 7 (Hours / Day)
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縦/横設置
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Yes / Yes
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IP対応
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IP5x
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入力
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HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Type A
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出力
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Audio
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外部コントロール
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RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45 (LAN) In, IR In
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ベゼルカラー
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ブラック
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ベゼルカラー幅
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9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B)
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重量（ヘッド）
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19.0 kg
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外形寸法 (W × H × D)
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1,234.4mm x 720.9mm x 39.9mm
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ハンドル
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×
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VESA™ Standard Mount Interface
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300 × 300
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温度
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0°C to 40°C
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湿度
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10 % to 80 %
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電源
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AC 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
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電源タイプ
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内蔵
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Typ./Max
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95W / 140W
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電源OFF時
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0.5W
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エナジーセービング
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70 W
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DPM
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0.5 W
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スピーカー
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Yes
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安全
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CB / NRTL
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EMC
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FCC Class "A" / CE / KC / PSE
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Basic
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リモコン, 電源コード, 取扱説明書、セットアップガイド RS232Cジェンダー
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Optional
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Stand(ST-653T)
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製品の登録
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