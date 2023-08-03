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UM3DG Series

仕様

サポート

UM3DG Series

55UM3DG-B

UM3DG Series

(4)
プリント

全てのスペック

基本仕様

WebOS ver.

webOS4.1

サイズ

55"

パネル

IPS

解像度

3,840 x 2,160 (UHD)

輝度 (Typ., nit)

350

コントラスト比

1,100:1

ダイナミック コントラスト

500,000 : 1
* The luminosity ratio of Full Black / Full White color on video input condition.

色域

BT709 95 %

視野角

178 x 178

色深度

10bit(D) / 約10.7億色

反応速度

8ms (G to G)

ヘイズ

3%

駆動時間

18 / 7 (Hours / Day)

縦/横設置

Yes / Yes

IP対応

IP5x

出入力

入力

HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Type A

出力

Audio

外部コントロール

RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45 (LAN) In, IR In

寸法

ベゼルカラー

ブラック

ベゼルカラー幅

9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B)

重量（ヘッド）

19.0 kg

外形寸法 (W × H × D)

1,234.4mm x 720.9mm x 39.9mm

ハンドル

×

VESA™ Standard Mount Interface

300 × 300

環境条件

温度

0°C to 40°C

湿度

10 % to 80 %

電源

電源

AC 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz

電源タイプ

内蔵

電源

Typ./Max

95W / 140W

電源OFF時

0.5W

エナジーセービング

70 W

DPM

0.5 W

サウンド

スピーカー

Yes

認証規格

安全

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / PSE

アクセサリー

Basic

リモコン, 電源コード, 取扱説明書、セットアップガイド RS232Cジェンダー

Optional

Stand(ST-653T)