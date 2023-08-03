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UH5F シリーズ

仕様

サポート

UH5F シリーズ

98UH5F-B

UH5F シリーズ

(5)
プリント

全てのスペック

パネル

画面サイズ

98"

パネル・タイプ

IPS

アスペクト比

16：9

解像度

3,840 x 2,160 (UHD)

輝度 (代表値、cd/m²)

500

コントラスト比

1,300:1

視野角（水平/垂直）

178 x 178

応答時間

8ms (G to G)

表面処理 (ヘイズ)

ヘイズ 1%

寿命

50,000時間

駆動時間

24時間

配向

ポートレートモード (縦置き)、ランドスケープモード (横置き)

接続

入力

HDMI (3)、DP、DVI-D、Audio、USB 2.0 (2)

出力

DP、Audio (オフ / 固定 / 変数)

外部コントロール

RS232Cイン / アウト (4ピンフォンジャック)、RJ45 (LAN) (入力)、IR (入力)

外形寸法

ベゼルカラー

ベゼル幅

14.9mm(Even)

モニター寸法 (W x H x D)

2,191.8×1,246.8×83.8mm

モニター重量

81.1 kg

カートン寸法 (W x H x D)

2,354x1,386x420mm

カートン重量

119 kg

ハンドル

VESA™ 標準マウントインターフェース

800 x 400

環境条件

動作温度

0°C ～ 40°C

動作湿度

10 % ～ 80 %

電力

電源

100-240V~、50/60Hz

電力タイプ

内蔵電源

電源

代表値 / 最大値

420W / 560W

スマートエナジーセービング

294W

認定

安全性

CB / NRTL

EMC

FCC クラス「A」/ CE / KC

ErP / エネルギースター

あり (EUのみ) / なし

付属品

ベーシック

リモートコントローラー、電源コード、クイックサービスガイド、IR/光センサーレシーバー、DPケーブル(1.8M)、取扱説明書、RS232C変換アダプター、アイボルト