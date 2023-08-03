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55EW5F-A

仕様

サポート

55EW5F-A

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(1)
プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

55

パネル・タイプ

OLED

アスペクト比

16:9

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

6,220,800

視野角(水平/垂直)

178°/178°

応答時間(ms)

1ms(G to G), 8ms(MPRT)

JANコード

49-89027-015050

筐体仕様

ベゼル幅

7.9mm / 7.9mm / 7.9mm / 121.7mm

寸法(W x H x D)

（ヘッド）1225.53 x 810.1 x 6.6 mm
（サイネージボックス）782.8x 238.4 x 34.7 mm

重量

（パネルとガラスのセット）13.9kg
（サイネージボックス）3.4kg

カートン寸法 (W x H x D)

1,329 x 898 x 191mm

梱包時の重量

22.4 kg

入力端子

映像

HDMI (×1)※HDCP 2.2, DisplayPort (×1)※HDCP 1.4, DVI-D (×1)※HDCP1.4

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

USB

USB(×2), USB 2.0 (×1)

出力端子

映像

DisplayPort (×1)

音声

オーディオアウト (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45(LAN) (×1)

機能

温度センサー

内蔵メモリー

64GB

パネル

画面サイズ

55"

輝度 (cd/m²)

150/400nit (APL 100%/25%, Without Glass)
* Average Picture Level

解像度

1,920 x 1,080 (FHD)

透明度 (代表値)

38% (パネル)

接続

入力

HDMI、DP、USB 2.0 (2)

出力

DP、Audio

外部コントロール

RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In

使用環境

動作温度範囲

0°C ~ 40°C

動作湿度範囲

10% ~ 80%

電源

電源

100-240V~、 50/60Hz

電力タイプ

内蔵電源

電力消費 (代表値 / 最大値)

309 W / 318 W * 8 カラーバーベース

安全/不要輻射

安全

CB / NRTL

EMC

FCC Class A / CE / KC / VCCI

ErP / エネルギースター

はい(EU Only) / いいえ

ACCESSORY

Basic

Remote Controller, Power Cord, クイックサービスガイド, IR Receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, RS232 Cable (4p-4p), FFC Cables (for Connection between Panel and Signage Box), DP Cable, LAN Cable, LC (VLC Cable), Tapes, Screws, Shield Cover Assy