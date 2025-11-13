55インチ インタラクティブデジタルホワイトボード(電子黒板)

LG CreateBoardは、まるで紙に書くような自然なタッチ体験を提供し、コンテンツと直感的なやり取りが可能です。指先ひとつで「書く・描く・拡大・回転」が自由自在。

創造的なプロジェクトやプレゼンテーションに最適です。さらに、画面やコンテンツの共有もスムーズ。遠隔地のチームメンバーとも、まるで同じ部屋で仕事をしているようなコワーキングが可能です。