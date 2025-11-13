We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
55インチ インタラクティブデジタルホワイトボード(電子黒板)
シームレスなテクノロジーで、革新と共創を提供するインタラクティブデジタルホワイトボードLG CreateBoard
In the lecture room, there's a large interactive digital board installed on the wall, vividly displaying lecture materials on the screen.
クリエイティビティを高めるデジタルホワイトボード
LG CreateBoardは、まるで紙に書くような自然なタッチ体験を提供し、コンテンツと直感的なやり取りが可能です。指先ひとつで「書く・描く・拡大・回転」が自由自在。
創造的なプロジェクトやプレゼンテーションに最適です。さらに、画面やコンテンツの共有もスムーズ。遠隔地のチームメンバーとも、まるで同じ部屋で仕事をしているようなコワーキングが可能です。
講義室のアイデア創出スペースに2台のスマートボードが設置されている。1台は壁に取り付けられ、もう1台はスタンドアロン型ユニットである。生徒たちはボードに文字を書くことで自由に意見交換を行っている。
多彩な授業用テンプレート
LG CreateBoardには、さまざまな授業のテンプレートや、定規、表、付箋などのツールが用意されています。学生の積極的な参加を促し、直感的で理解しやすい授業を可能にします。
授業中、1人の生徒がデジタルホワイトボードの画面に書き込んでいる。もう1人の生徒はツールバーメニューの定規ツールを使用している。
保存･インポート･エクスポートも簡単
LG CreateBoardは、直感的なインポート・エクスポート機能を備えています。GoogleドライブやOneDriveから資料を直接読み込んだり、作成したデータを保存することも可能です。会議終了後は、メールで資料を共有したり、二次元コードをスキャンして個人のデバイスに転送したりすることも簡単です。
デジタルホワイトボードのさまざまな機能を使用して、会議用の資料を簡単にインポート、保存、エクスポートできます。
LG CreateBoard Lab
LG独自のホワイトボードソフトウェア
インタラクティブなスマートボードが会議室の壁に取り付けられており、画面に直感的なメニューバーが映し出されている。
スムーズなディスカッションを支えるツール
電卓、時計、付箋などの多彩なツールが、円滑なディスカッションをサポートします。また、よく使うツールをメニューバーに登録し、カスタマイズすることで、作業効率をさらに高めます。
ウェブブラウザ
ディスカッション中に参考資料が必要になった場合、ウェブブラウザをクリックするだけで、オンライン情報にリアルタイムでアクセスできます。インターネット上の必要な情報を、作成中の資料にドラッグ＆ドロップするだけで簡単に追加でき、会議の生産性を向上できます。
マルチOS対応
LG CreateBoard LabはマルチOSに対応しており、LG CreateBoard本体だけでなく、タブレットやノートPCなど他のデバイスでも利用可能です。教室や会議室の外でも、シームレスな作業環境を提供します。
LG CreateBoard Share
LG CreateBoard Shareはワイヤレス画面共有機能を搭載し、柔軟なディスカッションの場を提供します。 PC、タブレット、スマートフォンから画面を共有できるため、チームプロジェクトやプレゼン資料の共有・共同作業がシンプルになります。
インタラクティブなデジタルボードに映し出された資料がワイヤレスで共有され、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンの画面に同時に表示されている。
ケーブルレスで快適な会議室を実現
LG CreateBoard Shareを使えば、余分なケーブルや複雑な接続なしで、快適で安定した会議環境を構築できます。発表者が交代するたびにケーブルを抜き差ししたり、移動したりする手間はもう不要です。最大9画面までリアルタイムで共有できるため、資料を同時に表示し、業務効率を飛躍的に高めます。
使用前と使用後を比較する2つの画像が並んで表示されている。1つの画像には、会議中の画面共有に使用される異なるデバイスに接続された複数のケーブルが映し出されている。もう1つの画像には、ワイヤレス画面共有機能を使用して、簡単にワイヤレスで画面共有している会議室のすっきりとした机が映し出されている。複数のケーブルを使用する必要性が排除されている。
LG CreateBoard Shareへの簡単接続
LG CreateBoard Shareアプリを使えば、ワイヤレス画面共有機能を簡単に利用できます。アプリがない場合でも、Webサイト経由で6桁のコードを入力するだけで、簡単にLG CreateBoard Shareへの接続ができます。
セキュアモード (Secure Mode)
LG CreateBoard Shareは「セキュアモード」に対応しており、共有権限を管理できるため、権限のないユーザーによる画面共有を防止します。
LG ConnectedCare
LG ConnectedCareは、LG CreateBoardやLGサイネージディスプレイの状態を遠隔で監視・制御・管理するためのクラウドソリューションです。
LG ConnectedCareを使用すると、LG CreateBoardおよびデジタルサイネージのスケジュール設定、動画、画像、音声の配信、ライブストリーミングのリモート管理を行うことができます。
ダッシュボード
LG ConnectedCareのダッシュボードでは、複数のデバイスを同時に表示・監視できるため、時間を節約し、業務効率を向上させます。
LG ConnectedCareで使用できるダッシュボードが現在映し出されています。
リモートコントロール
LG ConnectedCareを使用すると、システムに接続されたデジタルサイネージを簡単に制御できます。電源のオン/オフ、スケジューリング、画面の明るさ調整など、頻繁に使用する機能をリモートで操作可能です。
ITマネージャーは、教室のデバイスの電源オン/オフ、スケジュール管理、画面輝度調整機能などをリモートで操作できます。
一斉配信機能
メッセージやコンテンツを、LG ConnectedCareに接続された全デバイスへ一斉送信。社内行事の案内やお知らせなどを、中央システムから一斉にリモートで配信可能です。
オフィス、ロビー、休憩エリアに設置された複数の画面に、企業通知がリモートで配信されている。
アラートメッセージ
火災や自然災害などの緊急時には、システム全体に手動でアラートメッセージを配信できます。教員や学生が状況を迅速に把握し、直ちに安全確保の行動を取るのに役立ちます。
LG ConnectedCareを使用するとリモートの配信が可能になり、複数の選択されたデバイスにメッセージを一度に送信できます。
Google認証
Google認証
LG CreateBoardはGoogleの認証を取得しておりGoogleアカウントを連携させて、使い慣れたGoogleエコシステムをそのまま活用できます。
Google Play Store対応
Google Play Storeから、教育用ゲームやツールなど様々なアプリを自由にダウンロード。
セキュリティ機能
画面ロック機能で、画面をロックしたりロックを解除したりできます。
画面ロック
パスワードによる画面ロック機能を搭載。設定メニューから簡単にセットアップでき、部外者の操作や不正アクセスを防止します。
USBロックモード
USBロックモードは、許可されていないデバイスへのデータコピーを防ぐセキュリティ対策です。
ファイルの自動削除
セキュリティ強化のため、定期的にファイルを削除するように設定できます。
その他の機能
会議室でメンバーがLGのインタラクティブデジタルボードの画面に同時に書き込み、活発にアイデアを交換している。
マルチタッチ対応
LG CreateBoardは、最大50ポイントのマルチタッチを同時に感知できる機能を備えています。複数人が同時に書き込んだり、ジェスチャー操作ができるため、グループワークや、ブレインストーミングに効率的です。
USB-C接続が接続を簡素化し、データ転送がより簡単に。また、最大65Wでデバイスを充電できます。
USB Type-C対応
USB Type-C対応により、ケーブル1本で最大65Wの充電とデータ送信を同時に行えるため、接続がシンプルになります。
LGのスマートボードでは、キーボード、マウス、スピーカーなどのデバイスにBluetooth経由でワイヤレス接続できます。
Bluetooth接続対応
LG CreateBoardは、スピーカー、マウス、キーボードなど様々なデバイスとのBluetooth接続を対応しています。オン・オフライン授業やWeb会議の環境構築が容易です。
使いやすい前面ポート
USBやHDMIなどの入力ポートをディスプレイ前面に配置。ケーブルの抜き差しがしやすく、準備や片付けの手間を減らします。
フロントスピーカー＆サブウーファー
パワフルな前面スピーカーと専用サブウーファーを搭載。追加のスピーカーなしでも、効果的なコミュニケーションができる信頼性の高い音質を提供します。
目に優しいフリッカーフリー
LG CreateBoardはフリッカーフリー機能を導入しています。モニターのバックライトのちらつき（フリッカー）を低減し、長時間使用しても目が疲れにくく、快適に使用できます。
*TR3DQは、TUV Rheinlandの公式フリッカーフリー認証を取得しています（2025年1月〜2028年1月）。フリッカーフリーテストにおいて、様々な輝度および、0〜3,000Hzの範囲で、目に見えるフリッカーおよびテスト基準で感知されるフリッカーがないことが確認されました。
OPSスロット搭載
LG CreateBoardはOPSスロットを搭載しており、画面背面にOPSモジュールを簡単に取り付けます。外部デスクトップPCに接続する手間なく、様々なPC機能やWindowsソフトウェアを利用できます。
*OPS：Open Pluggable Specification *OPSスロットは別売りです。 *画像はイメージです。
マルチスクリーンモード
LG CreateBoardは複数の画面を同時に表示・操作できるマルチスクリーンモードに対応。動画を見ながらメモを取ったり、Webで検索するなど、マルチタスクを効率的にこなせます。
*一部アプリではマルチウィンドウモードが動作しない場合があります。 *画像はイメージです。
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
TR3DQ
|製品型番
55TR3DQ-B
|EAN CODE
8806096565780
ディスプレイ
|画面サイズ
55インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
VA
|バックライト方式
直下型
|タッチパネル
○ (最大50ポイントマルチタッチ)
|タッチ応答速度
5ms以下
|表面処理
ヘイズ値 25%
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
400cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
5,000:1
|応答時間（ms）
6.5ms
出入力端子
|D-Sub 15pinアナログ入力
1
|HDMI入力
3
|DisplayPort入力
1
|USB Type-C™
2 (DisplayPort Alternate Mode / USB PD 65W)
|オーディオ入力
1
|オーディオ出力
1
|光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1
|HDMI出力
1
|RS232C入力
1
|RJ45入力
1(1000Base-T)
|RJ45出力
1
|USB Type-A
5 (USB3.0) / 1 (USB2.0)
|Wi-Fi
Wi-Fi 6E(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
|Bluetooth
Bluetooth® 5.2
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (20W+20W)
|外部スピーカー最大出力
○ (18W+18W+18W)
システム
|プロセッサ
Octa core A73x4 +A53x4 (A311D2)
|GPU
Mali-G52 MP8
|内蔵メモリー
8GB
|内臓ストレージ
64GB
|自動照度センサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
|ローカルキーオペレーション
○
|内蔵マイク
8
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
Android 14 (EDLA認証)
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|PBP/PIP
○ (PBP)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|設定データ複製
○
|コントロールマネージャー
○
|3rd Party互換性
Crestron Connected
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|コンテンツスケジューリング
○
|USBクローニング
○
|サポートOS
Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Android/ Linux/ macOS (Linux/ macOSは1Pointタッチのみ)
ソフトウェア互換性
|webRTC
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
400×200
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
16時間
|設置向き
横設置
|防水防塵等級
-
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～90%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/右：14.96mm､左：25.52mm､下：43.18mm
|本体寸法
1269.2×783.5×98.1mm
|スタンド装着時外形寸法
1269.2×783.5×128.1mm
|梱包時
1428×185×868mm
質量（kg）
|本体質量
26.7kg
|梱包時
31.6kg
電源
|消費電力(標準時)
135W
|消費電力(最大)
290W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100V､240/50Hz
付属品
|電源ケーブル
○(3m)
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|HDMIケーブル
○(3m)
|USB Type-Cケーブル
○(1.8m)
|USBケーブル
○(5m)
|クイックセットアップガイド
○
|取扱説明書
○
|ライティングペン
○(×2)
|Wi-Fiモジュール
○
安全/不要輻射
|安全
CB / NRTL
|EMC
FCC Class A / CE / KC
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
