環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
低反射アンチグレア
4Kサイネージ
会議室の壁に、会議内容を表示する画面が設置されています。
※画像はイメージです。
適切なディスプレイ輝度
UH5J-H の輝度は 500nit であり、強い光の下でもはっきりと見えます。
※画像はイメージです。
フレンドリー操作のwebOS
直感的な GUI を使用しており、多数のタスクを同時に実行できます。
コンフォーマルコーティング
UH5J-H は、塩分や湿気の多い環境からビデオウォールを保護するため、電源ボードにコンフォーマルコーティングを施しています。
※画像はイメージです。
※ネットワークベースコントロール
全てのスペック
付属品
-
ベーシック
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
オプション
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)
認定
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（USのみ）
なし
-
ERP / エネルギースター
YES(NewErP) / YES
-
安全性
CB / NRTL
接続性
-
USB In
USB2.0 Type A（1 個）
-
オーディオイン
あり
-
オーディオ Out
あり
-
デイジーチェーン
入力：HDMI、DP / 出力：HDMI
-
DP In
あり（HDCP 2.2/1.3）
-
DP Out
なし
-
DVI-D In
あり（HDCP 1.4）
-
外部スピーカー Out
なし
-
HDMI In
あり（3 個）
-
HDMI In（HDCP バージョン）
2.2/1.4
-
HDMI Out
あり
-
IR In
あり
-
IR Out
なし
-
RGB In
なし
-
RJ45（LAN）In
あり（1 個）
-
RJ45（LAN）Out
なし
-
RS232C In
あり
-
RS232C Out
あり
-
タッチ USB
なし
環境条件
-
動作湿度
10 % to 80 %
-
動作温度
0 °C to 40 °C
特長 - ハードウェア
-
加速度（ジャイロ）センサー
あり
-
自動輝度センサー
あり
-
BLU センサー
なし
-
電流センサー
なし
-
FAN（内蔵）
なし
-
湿度センサー
なし
-
内部メモリ（eMMC）
16GB
-
ローカルキー操作
あり
-
ピクセルセンサー
なし
-
電力インジケーター
なし
-
近接センサー
なし
-
温度センサー
あり
-
Wi-Fi/BT（内蔵）
あり
特長 - ソフトウェア
-
Cisco 認定
あり
-
自動設定 ID
あり
-
バックライト同期
なし
-
ビーコン
あり
-
ブートロゴの画像
あり
-
輝度補正
なし
-
コントロールマネージャー
あり
-
Crestron Connected
あり
-
外部入力回転
あり
-
フェイルオーバー
あり
-
ギャップレス再生
あり
-
グループマネージャー
あり
-
HDMI-CEC
あり
-
ISM方式
あり
-
ローカルコンテンツスケジューリング
あり
-
ローカルネットワーク同期
あり
-
ネットワーク対応
あり
-
信号なしの画像
あり
-
OS バージョン（webOS）
webOS 6.0
-
PBP
あり（4PBP）
-
PIP（ピクチャーインピクチャー）
あり
-
URLを介して再生
あり
-
PM モード
あり
-
Pro:Idiom
あり
-
RS232C 同期
あり
-
スキャン反転
なし
-
画面回転
あり
-
スクリーンシェア
あり
-
設定データクローニング
あり
-
SI サーバー設定
あり
-
スマートエナジーセービング
あり
-
SNMP
あり
-
ステータスメール送信
あり
-
タイルモード設定
あり
-
USB プラグアンドプレイ
あり
-
ビデオタグ
あり（ビデオタグ 4 個）
-
Wake on LAN
あり
-
webRTC
あり
-
グレースケールによる W/B 設定
なし
言語
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
機械的仕様
-
ベゼルカラー
Black
-
ベゼル幅
T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm
-
カートン寸法（W x H x D）
1360.0 x 835.0 x 175.0mm
-
ハンドル
なし
-
モニター寸法（W x H x D）
1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)
-
スタンド付きモニター寸法（W x H x D）
1234.4 x 770.7 x 290.0mm
-
梱包時の重量
24.2Kg
-
VESA 標準マウントインターフェース
300 x 300 mm
-
重量（ヘッド）
19.0Kg
-
重量（ヘッド + スタンド）
19.6Kg
OPS 互換性
-
OPS 電源内蔵
なし
-
OPS タイプ互換性あり
あり（ピギーバック）
パネル
-
コントラスト比
1,100:1
-
アスペクト比
16:9
-
バックライトタイプ
エッジ
-
輝度
500nit (Typ.)
-
カラー深度（色の数）
10 億 7 千万色
-
色域
BT709 95%
-
ダイナミック CR
1,000,000:1
-
寿命時間
50,000 時間（最小）
-
ネイティブ解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
動作時間（時間/日）
24/7
-
パネルテクノロジー
IPS
-
ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）
あり / あり
-
QWP（1/4波長板）
該当なし
-
リフレッシュレート
60Hz
-
応答速度
8ms (G to G)
-
画面サイズ（インチ）
55
-
表面処理（ヘイズ）
Haze 28%
-
透明度
該当なし
-
視聴角度（H x V）
178º x 178º
電源
-
電源
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電力タイプ
内蔵電源
電力消費
-
代表値
110W
-
BTU（英国熱量単位）
376 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
最大
150W
-
電源オフ
0.5W
-
スマートエナジーセービング（70%）
77W
ソフトウェア互換性
-
Connected Care
あり
-
モバイル CMS
あり
-
Promota
あり（EU/CIS では利用不可）
-
SuperSign Cloud
あり
-
SuperSign CMS
あり
-
SuperSign Control+
あり
-
SuperSign WB
あり
サウンド
-
スピーカー（内蔵）
あり（10W x 2）
その他の機能
-
電源保護
該当なし
-
コンフォーマルコーティング（配電盤）
あり
-
直射日光
該当なし
-
IP レーティング
IP5X
-
オーバーレイタッチ互換性
該当なし
-
スマートキャリブレーション
該当なし
-
チルト (Face Down)
Max. 30 degree
-
チルト (Face Up)
該当なし
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中