4Kスタンダードサイネージ

4Kスタンダードサイネージ

4Kスタンダードサイネージ

43UH5Q-E
主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160 (4K/UHD)
  • 輝度(標準値)：500cd/㎡
  • ベゼル11.4mm (イーブンベゼル)
  • webOS
  • LG Shield
  • 内蔵スピーカー
もっと見る

LG webOSプラットフォームと
高度セキュリティを搭載した
UHDサイネージディスプレイ

カフェの壁に2台のサイネージディスプレイが設置されており、どちらにもメニュー画像が鮮やかに映し出されている。

*画像はイメージです。

優れた画質

4K解像度による
高精細な映像表現

高精細な4K解像度が、コンテンツのディテールを色鮮やかでリアルに表現します。

また、広視野角で斜めから見た時でもクリアなコンテンツをお届けします。

*画像はイメージです。

スリムイーブン
ベゼルデザイン

UH5Qシリーズは、完璧なバランスのイーブンベゼルを搭載。視覚的に調和しているため、あらゆる空間でも美しいディスプレイソリューションを提供できます。

*画像はイメージです。

便利な
webOSプラットフォーム

高性能なSoCとwebOSで、コンテンツ再生用のメディアプレーヤーを別途用意しなくても映像を表示させることができます。webOSプラットフォームが提供する、ユーザーの利便性を高める直感的なUIを備えたアプリ開発ツールによって、外部センサーやwebOSパートナーのアプリに接続し、SIに配慮した環境を提供します。

*SoC：システムオンチップ *SI：システムインテグレーター *画像はイメージです。

設置性を高めたデザイン

省スペースを実現する11.4ｍｍ薄型ベゼルとシンプルなケーブルマネジメントが特徴です。

*画像はイメージです。 *サイズによって実際の製品と異なる場合があります。

信頼性を高める耐久性

さまざまな環境の運用を想定して最適化されたUH5Qは、湿気や埃、粉塵、鉄粉、塩などから保護するコンフォーマルコーティングをパワーボードに施し、安定した稼働を実現します。

また、IP5X、衝撃のモニタリングなど、故障リスクの軽減による長期運用を目的とした機能を提供します。

UH5Qは、塩分や湿気の多い環境でもディスプレイを保護するコンフォーマルコーティングを採用しています。

*画像はイメージです。

万全のセキュリティ

webOS Signageは、独自の「LG Shield」により、サーバー、アプリケーション、OS、システム、ハードウェアという5つの階層で防御システムを構築。各層が独立して動作することで、様々な脅威に対して包括的な保護を提供します。また、webOSプラットフォームはETSI EN 303 645規格にも対応しており、安心して導入いただけます。

*画像はイメージです。

SuperSign
ソリューション

SuperSignは、クリエイティブや整理されたデジタルサイネージコンテンツを提供するための、統合型かつ直感的なコンテンツ管理ソリューションです。

使いやすさや感動体験などのユーザーエクスペリエンスを通じて、幅広いサービスとお客様をつなげます。SuperSign Cloudなどの多様なツールから、ビジネスに適したものを見つけてご活用ください。

*SuperSignは別途ご購入いただく必要があります。 *画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
UH5		製品型番
43UH5Q-E		JAN CODE
4989027031456		 

ディスプレイ
画面サイズ
43インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
ADS		バックライト方式
エッジ型
表面処理
ヘイズ値 25%		解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
輝度(標準値)
500cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
1,200:1		応答時間（ms）
8ms(GTG)

出入力端子
HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)		DisplayPort入力
1 (HDCP2.2/1.3)		オーディオ出力
1		RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)		RJ45入力
1		IR入力
1		IR出力
RS232C出力共用
USB Type-A
2 (USB2.0)		   

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
内蔵メモリー
16GB		温度センサー
自動照度センサー
○(外部IR)		ジャイロセンサー
USB プラグアンドプレイ
ローカルキーオペレーション
  

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 8.0		CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)		フェイルオーバー
スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○ (4PBP / PIP)		同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)		回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
タイルモード設定
○ (最大15×15)		ギャップ軽減再生
設定データ複製
SNMPプロトコル
セットID自動割当
ステータスアラートメール
コントロールマネージャー
3rd Party互換性
Crestron Connected / Cisco Certification（TBD)
ビーコン
省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)		HDMI-CEC
SIサーバー設定
コンテンツスケジューリング
USBクローニング
  

ソフトウェア互換性
SuperSign CMS
SuperSign Control / Control+
SuperSign WB
Super Sign Cloud
LG ConnectedCare
webRTC
Pro:Centric Smart
 

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
200×200		コンフォーマルコーティング
  

使用環境
連続動作時間
24時間		設置向き
縦設置 / 横設置		防水防塵等級
IP5X		動作温度
0℃～40℃
動作湿度
10%～80%		   

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
ブラック		ベゼル幅
上/左/右/下：11.4mm		本体寸法
971.7×561.0×29.7mm		梱包時
1055×660×140mm

質量（kg）
本体質量
9.4kg		梱包時
11.3kg		  

電源
消費電力(標準時)
83W		消費電力(最大)
124W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		電源OFF時
0.5 W
入力
AC 100V､240/50Hz		   

付属品
電源ケーブル
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		クイックセットアップガイド
設置マニュアル
3.5φミニジャック - RS232C変換
ケーブルホルダー
 

安全/不要輻射
安全
CB / NRTL		EMC
FCC Class B / CE / KC		  

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : pdf
43UH5Q-E_specification_sheet_202512.pdf
ダウンロード

更なる詳細のお問合せは B2B Partner Portal の登録