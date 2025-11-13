We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4Kスタンダードサイネージ
LG webOSプラットフォームと
高度セキュリティを搭載した
UHDサイネージディスプレイ
カフェの壁に2台のサイネージディスプレイが設置されており、どちらにもメニュー画像が鮮やかに映し出されている。
*画像はイメージです。
優れた画質
4K解像度による
高精細な映像表現
高精細な4K解像度が、コンテンツのディテールを色鮮やかでリアルに表現します。
また、広視野角で斜めから見た時でもクリアなコンテンツをお届けします。
*画像はイメージです。
スリムイーブン
ベゼルデザイン
UH5Qシリーズは、完璧なバランスのイーブンベゼルを搭載。視覚的に調和しているため、あらゆる空間でも美しいディスプレイソリューションを提供できます。
*画像はイメージです。
便利な
webOSプラットフォーム
高性能なSoCとwebOSで、コンテンツ再生用のメディアプレーヤーを別途用意しなくても映像を表示させることができます。webOSプラットフォームが提供する、ユーザーの利便性を高める直感的なUIを備えたアプリ開発ツールによって、外部センサーやwebOSパートナーのアプリに接続し、SIに配慮した環境を提供します。
*SoC：システムオンチップ *SI：システムインテグレーター *画像はイメージです。
設置性を高めたデザイン
省スペースを実現する11.4ｍｍ薄型ベゼルとシンプルなケーブルマネジメントが特徴です。
*画像はイメージです。 *サイズによって実際の製品と異なる場合があります。
信頼性を高める耐久性
さまざまな環境の運用を想定して最適化されたUH5Qは、湿気や埃、粉塵、鉄粉、塩などから保護するコンフォーマルコーティングをパワーボードに施し、安定した稼働を実現します。
また、IP5X、衝撃のモニタリングなど、故障リスクの軽減による長期運用を目的とした機能を提供します。
UH5Qは、塩分や湿気の多い環境でもディスプレイを保護するコンフォーマルコーティングを採用しています。
*画像はイメージです。
万全のセキュリティ
webOS Signageは、独自の「LG Shield」により、サーバー、アプリケーション、OS、システム、ハードウェアという5つの階層で防御システムを構築。各層が独立して動作することで、様々な脅威に対して包括的な保護を提供します。また、webOSプラットフォームはETSI EN 303 645規格にも対応しており、安心して導入いただけます。
*画像はイメージです。
SuperSign
ソリューション
SuperSignは、クリエイティブや整理されたデジタルサイネージコンテンツを提供するための、統合型かつ直感的なコンテンツ管理ソリューションです。
使いやすさや感動体験などのユーザーエクスペリエンスを通じて、幅広いサービスとお客様をつなげます。SuperSign Cloudなどの多様なツールから、ビジネスに適したものを見つけてご活用ください。
*SuperSignは別途ご購入いただく必要があります。 *画像はイメージです。
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
UH5
|製品型番
43UH5Q-E
|JAN CODE
4989027031456
ディスプレイ
|画面サイズ
43インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
ADS
|バックライト方式
エッジ型
|表面処理
ヘイズ値 25%
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
500cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
1,200:1
|応答時間（ms）
8ms(GTG)
出入力端子
|HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)
|DisplayPort入力
1 (HDCP2.2/1.3)
|オーディオ出力
1
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)
|RJ45入力
1
|IR入力
1
|IR出力
RS232C出力共用
|USB Type-A
2 (USB2.0)
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (10W+10W)
システム
|内蔵メモリー
16GB
|温度センサー
○
|自動照度センサー
○(外部IR)
|ジャイロセンサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
|ローカルキーオペレーション
○
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 8.0
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|PBP/PIP
○ (4PBP / PIP)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
|タイルモード設定
○ (最大15×15)
|ギャップ軽減再生
○
|設定データ複製
○
|SNMPプロトコル
○
|セットID自動割当
○
|ステータスアラートメール
○
|コントロールマネージャー
○
|3rd Party互換性
Crestron Connected / Cisco Certification（TBD)
|ビーコン
○
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|SIサーバー設定
○
|コンテンツスケジューリング
○
|USBクローニング
○
ソフトウェア互換性
|SuperSign CMS
○
|SuperSign Control / Control+
○
|SuperSign WB
○
|Super Sign Cloud
○
|LG ConnectedCare
○
|webRTC
○
|Pro:Centric Smart
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
200×200
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
24時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|防水防塵等級
IP5X
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/左/右/下：11.4mm
|本体寸法
971.7×561.0×29.7mm
|梱包時
1055×660×140mm
質量（kg）
|本体質量
9.4kg
|梱包時
11.3kg
電源
|消費電力(標準時)
83W
|消費電力(最大)
124W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100V､240/50Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|クイックセットアップガイド
○
|設置マニュアル
○
|3.5φミニジャック - RS232C変換
○
|ケーブルホルダー
○
安全/不要輻射
|安全
CB / NRTL
|EMC
FCC Class B / CE / KC
