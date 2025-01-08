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UH7F シリーズ

仕様

サポート

UH7F シリーズ

55UH7F-H

UH7F シリーズ

(3)
  • LG UH7F シリーズ, 55UH7F-H
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LG UH7F シリーズ, 55UH7F-H
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主な機能

  • 輝度 (代表値)：700 cd/m²
  • ベゼル：9.9 mm (T/R/L)、14.4 mm (B)
  • 幅：39.9 mm
  • インターフェース：HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • スピーカー内蔵 / ロゴ着脱可能
  • 設置角度調節（30度まで可能）
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プリント

全てのスペック

付属品

  • ベーシック

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • オプション

    Stand(ST-653T), OPS Kit(KT-OPSF)

認定

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（USのみ）

    なし

  • ERP / エネルギースター

    YES(NewErP) / YES

  • 安全性

    CB / NRTL

接続性

  • USB In

    USB2.0 Type A（1 個）

  • オーディオイン

    あり

  • オーディオ Out

    あり

  • デイジーチェーン

    なし

  • DP In

    あり（HDCP 2.2/1.3）

  • DP Out

    あり

  • DVI-D In

    あり（HDCP 1.4）

  • 外部スピーカー Out

    なし

  • HDMI In

    あり（3 個）

  • HDMI In（HDCP バージョン）

    2.2/1.4

  • HDMI Out

    なし

  • IR In

    あり

  • IR Out

    なし

  • RGB In

    なし

  • RJ45（LAN）In

    あり（1 個）

  • RJ45（LAN）Out

    なし

  • RS232C In

    あり

  • RS232C Out

    あり

  • タッチ USB

    なし

環境条件

  • 動作湿度

    10 % to 80 %

  • 動作温度

    0 °C to 40 °C

特長 - ハードウェア

  • 加速度（ジャイロ）センサー

    あり

  • 自動輝度センサー

    あり

  • BLU センサー

    なし

  • 電流センサー

    なし

  • FAN（内蔵）

    なし

  • 湿度センサー

    なし

  • 内部メモリ（eMMC）

    8GB

  • ローカルキー操作

    あり

  • ピクセルセンサー

    なし

  • 電力インジケーター

    なし

  • 近接センサー

    なし

  • 温度センサー

    あり

  • Wi-Fi/BT（内蔵）

    あり

特長 - ソフトウェア

  • Cisco 認定

    あり

  • 自動設定 ID

    あり

  • バックライト同期

    なし

  • ビーコン

    あり

  • ブートロゴの画像

    あり

  • 輝度補正

    なし

  • コントロールマネージャー

    あり

  • Crestron Connected

    あり

  • 外部入力回転

    あり

  • フェイルオーバー

    あり

  • ギャップレス再生

    あり

  • グループマネージャー

    あり

  • HDMI-CEC

    あり

  • ISM方式

    あり

  • ローカルコンテンツスケジューリング

    あり

  • ローカルネットワーク同期

    あり

  • ネットワーク対応

    あり

  • 信号なしの画像

    あり

  • OS バージョン（webOS）

    webOS 4.1

  • PBP

    あり（4PBP）

  • PIP（ピクチャーインピクチャー）

    あり

  • URLを介して再生

    あり

  • PM モード

    あり

  • Pro:Idiom

    あり

  • RS232C 同期

    あり

  • スキャン反転

    なし

  • 画面回転

    あり

  • スクリーンシェア

    あり

  • 設定データクローニング

    あり

  • SI サーバー設定

    あり

  • スマートエナジーセービング

    あり

  • SNMP

    あり

  • ステータスメール送信

    あり

  • タイルモード設定

    あり

  • USB プラグアンドプレイ

    あり

  • ビデオタグ

    あり（ビデオタグ 4 個）

  • Wake on LAN

    あり

  • webRTC

    あり

  • グレースケールによる W/B 設定

    なし

言語

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

機械的仕様

  • ベゼルカラー

    Black

  • ベゼル幅

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • カートン寸法（W x H x D）

    1360.0 x 835.0 x 175.0mm

  • ハンドル

    なし

  • モニター寸法（W x H x D）

    1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)

  • スタンド付きモニター寸法（W x H x D）

    1234.4 x 770.7 x 290.0mm

  • 梱包時の重量

    24.2Kg

  • VESA 標準マウントインターフェース

    300 x 300 mm

  • 重量（ヘッド）

    19.0Kg

  • 重量（ヘッド + スタンド）

    19.6Kg

OPS 互換性

  • OPS 電源内蔵

    なし

  • OPS タイプ互換性あり

    あり（ピギーバック）

パネル

  • コントラスト比

    1,100:1

  • アスペクト比

    16:9

  • バックライトタイプ

    エッジ

  • 輝度

    700nit (Typ.)

  • カラー深度（色の数）

    10 億 7 千万色

  • 色域

    BT709 95%

  • ダイナミック CR

    500,000:1

  • 寿命時間

    50,000 時間（最小）

  • ネイティブ解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 動作時間（時間/日）

    24/7

  • パネルテクノロジー

    IPS

  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）

    あり / あり

  • QWP（1/4波長板）

    該当なし

  • リフレッシュレート

    60Hz

  • 応答速度

    8ms (G to G)

  • 画面サイズ（インチ）

    55

  • 表面処理（ヘイズ）

    Haze 28%

  • 透明度

    該当なし

  • 視聴角度（H x V）

    178º x 178º

電源

  • 電源

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電力消費

  • 代表値

    110W

  • BTU（英国熱量単位）

    375 BTU/Hr(Typ.), 546 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 最大

    160W

  • 電源オフ

    0.5W

  • スマートエナジーセービング（70%）

    85W

ソフトウェア互換性

  • Connected Care

    あり

  • モバイル CMS

    あり

  • Promota

    あり

  • SuperSign Cloud

    なし

  • SuperSign CMS

    あり

  • SuperSign Control+

    あり

  • SuperSign WB

    あり

サウンド

  • スピーカー（内蔵）

    あり（10W x 2）

その他の機能

  • 電源保護

    該当なし

  • コンフォーマルコーティング（配電盤）

    あり

  • 直射日光

    該当なし

  • IP レーティング

    IP5X

  • オーバーレイタッチ互換性

    該当なし

  • スマートキャリブレーション

    該当なし

  • チルト (Face Down)

    Max. 30 degree

  • チルト (Face Up)

    該当なし