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Window Facing

仕様

サポート

Window Facing

55XS2E-B

Window Facing

(3)
XS2C
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-013094

画面サイズ

55V

パネル・タイプ

IPS

アスペクト比

16:9

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

約1,677万色

明るさ

2500cd/㎡

視野角(水平/垂直)

178°/178°

応答時間(ms)

9

入力端子

映像

HDMI (×2), DisplayPort (×1), DVI-D (×1)

音声

オーディオイン (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

USB

USB (×1)

出力端子

映像

DisplayPort (×1)

音声

外部スピーカー出力 (×1, L/R)

外部コントロール

RS232C (×1)

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)

1235.4×709.4×85.4(mm)

重量

24.7kg

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

1,360x231x844(mm)

梱包時重量

29.9kg

マウント規格

600×400(mm)

機能

温度センサー

自動輝度センサー

15×15タイルモード

DPM Select

Smart Energy Saving

USBファイル再生

内蔵メモリー

8GB (システム 4GB / データ 4GB)

使用環境

温度

0～45℃

湿度

10～80%

電源

入力

AC100-240V, 50/60Hz

通常動作時

240W

省エネモード時

120W

待機時

0.5W以下

電源OFF時

0.5W以下

安全/不要輻射

安全／不要輻射

CB / NRTL

アクセサリー

リモコン

1

乾電池

2

電源コード

1

IRレシーバー

1

HDMIケーブル

1

クイックセットアップガイド

1

ご注意

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。