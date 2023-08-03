49WL95C-WE

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アスペクト比32:9のウルトラワイドを超えるウルトラワイドモニター登場
※解像度 5120×1440 で表示させるためには、DisplayPortまたはUSB Type-C™で接続する必要があります。
※一部インテルグラフィックカードを搭载しているMacモデルは、USB type-C™で接続した場合、解像度 5120×1440 に非対応となります。
MNT-49WL95C-03-1-Visual-Content-Desktop
MNT-49WL95C-04-1-Motion-Content-Desktop
*表示されるトラックとクリップの数は、設定により異なります。
MNT-49WL95C-05-1-Sound-Content-Desktop
*表示されるトラックとクリップの数は、設定により異なります。
MNT-49WL95C-06-1-Office-Work-Desktop
*スタンドは別売です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
49
-
解像度
-
5120×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
32:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
350
-
曲率
-
3,800R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2019
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
RoHS
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
32:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
350
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
曲率
-
3,800R
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.234×0.234
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
5120×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
49
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
自動輝度調整
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
PBP
-
2PBP/3PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
USB Type-C-A 変換コネクタ
-
1
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
47.5W
-
消費電力(最大値)
-
200W
-
消費電力(待機時)
-
1.0W (HDMI入力接続時)
-
消費電力(標準値)
-
80W
-
タイプ
-
内蔵電源
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
1330×298×490
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1215×366×114
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1215×434～544×307
-
梱包時重量[kg]
-
19.9
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
12.6
-
スタンド装着時重量[kg]
-
15.2
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
5120×1440@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
85W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×4(USB3.0)
-
Rich Bass
-
○
-
内蔵スピーカー
-
10W+10W(ステレオ)
-
その他
-
JAN:49-89027-018655
-
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