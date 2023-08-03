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アスペクト比32:9のウルトラワイドを超えるウルトラワイドモニター登場

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

アスペクト比32:9のウルトラワイドを超えるウルトラワイドモニター登場

49WL95C-WE

アスペクト比32:9のウルトラワイドを超えるウルトラワイドモニター登場

快適かつ生産性を高める空間

高効率な作業性を提供1
WQHD2枚分の解像度5120×1440

高効率な作業性を提供

WQHD2560×1440 2枚分の5120×1440解像度が抜群の仕事効率性を発揮します。

※解像度 5120×1440 で表示させるためには、DisplayPortまたはUSB Type-C™で接続する必要があります。
※一部インテルグラフィックカードを搭载しているMacモデルは、USB type-C™で接続した場合、解像度 5120×1440 に非対応となります。

MNT-49WL95C-03-1-Visual-Content-Desktop

時間の無駄を節約1

時間の無駄を節約

RAW画像でストックされている写真を確認する際に、サムネイル写真を現在作業しているウィンドウを並列させた状態で、1枚ずつ確認できます。ウィンドウの切り替えが必要ないので、写真の確認作業の時間を節約出来ます。

MNT-49WL95C-04-1-Motion-Content-Desktop

*表示されるトラックとクリップの数は、設定により異なります。

すべてのタイムラインを管理1

すべてのタイムラインを管理

ストーリーボードを確認するだけで、ビデオのソースクリップを確認することができます。ウィンドウを切り替えることなく、ソースファイルのサムネイルを表示させてタイムラインにアップロードできます。

MNT-49WL95C-05-1-Sound-Content-Desktop

*表示されるトラックとクリップの数は、設定により異なります。

作業を同時に <br>1

作業を同時に

より長時間のタイムラインを表示できるので、スクロールさせることなく編集することができます。

MNT-49WL95C-06-1-Office-Work-Desktop

*スタンドは別売です。

ワークスペースの分割1

ワークスペースの分割

上下に2台並べれば、27インチWQHDモニター4台分を省スペースで設置できます。接続するケーブルも少なくデスク周りをすっきりさせることができます。
デュアルコントローラーでより便利に1
デュアルコントローラー

デュアルコントローラーでより便利に

デュアルコントローラーを使用すれば、PBPで表示したふたつのデバイスをひとつのキーボード、マウスで操作できます。画面上の2つのPC映像間でファイルのドラッグアンドドロップを可能にします。
デュアルコントローラー

デュアルコントローラーでより便利に

デュアルコントローラーを使用すれば、PBPで表示したふたつのデバイスをひとつのキーボード、マウスで操作できます。画面上の2つのPC映像間でファイルのドラッグアンドドロップを可能にします。
デュアルコントローラー

デュアルコントローラーでより便利に

デュアルコントローラーを使用すれば、PBPで表示したふたつのデバイスをひとつのキーボード、マウスで操作できます。画面上の2つのPC映像間でファイルのドラッグアンドドロップを可能にします。
OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用3

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはこちらからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

ケーブル1本で映像、音声、データ転送、充電に対応1
USB Type-C™

ケーブル1本で映像、音声、データ転送、充電に対応

USB Type-C™は1本のケーブルでデータ転送だけでなく映像､音声データの伝送、モバイル機器の充電に対応します。またUSBクイックチャージに対応し、ノートPCやモバイル端末を接続すれば急速充電が可能です。
10W+10Wのパワフルスピーカーを内蔵1

10W 10Wのパワフルスピーカーを内蔵

85Hz以下の低音域を深く豊かに再現する「Rich Bass」を特徴とする10W 10Wのステレオスピーカーを搭載し、パワフルなサウンドを実現。
映像をより鮮明に1
HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは、従来の液晶ディスプレイと比べ、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメ細かな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
自動輝度調整 1
環境光センサー

自動輝度調整

センサーが周囲の明るさを自動的に検知。明るいときはモニターの輝度を高めて明るく、暗いときは輝度を抑えます。周囲の環境に応じて適した画面の明るさを提供します。
画面をベストポジションで<br>1

画面をベストポジションで

スイベル(左右15ﾟ)、高さ調節(110mm)、チルト角調整(-5~15ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドで、ベストなポジションで画面をご覧いただけます。
tanshi
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

49

解像度

5120×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

32:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

曲率

3,800R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2019

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

32:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

曲率

3,800R

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.234×0.234

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

5120×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

49

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

自動輝度調整

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

PBP

2PBP/3PBP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

ケーブルホルダー

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

USB Type-C-A 変換コネクタ

1

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

47.5W

消費電力(最大値)

200W

消費電力(待機時)

1.0W (HDMI入力接続時)

消費電力(標準値)

80W

タイプ

内蔵電源

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1330×298×490

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1215×366×114

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1215×434～544×307

梱包時重量[kg]

19.9

スタンド非装着時重量[kg]

12.6

スタンド装着時重量[kg]

15.2

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

5120×1440@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

85W

USBダウンストリーム

USB Type-A×4(USB3.0)

サウンド

Rich Bass

内蔵スピーカー

10W+10W(ステレオ)

SMART機能

その他

JAN:49-89027-018655