広大な作業領域を提供する3840×2160の4K画面には、あらゆる角度から見ても色変化の少なく､発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用。広色域なDCI-P3を95%(標準値)をカバーする高い色再現性がさまざまなコンテンツを忠実に再現します。

