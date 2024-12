Wat is een lucht-water warmtepomp?

Allereerst hebben we een koelmiddel nodig waardoor de warmte door het systeem kan stromen. Warmte uit de buitenlucht wordt in de verdamper opgenomen en aan het koudemiddel overgedragen, ook als het buiten koud is. Dit komt omdat zelfs bij lage buitentemperaturen er nog steeds een goede hoeveelheid energie uit de lucht kan worden gehaald om in een gebouw te worden afgeleverd. De warmte-inhoud van lucht bij -18°C is bijvoorbeeld gelijk aan 85% van de warmte die aanwezig is bij 21°C. Door dit wetenschappelijke proces ontvangt het koelmiddel warmte uit de buitenlucht en verplaatst deze het huis in om te zorgen voor verwarming en warm water.

Vervolgens gebruikt de compressor in de warmtepomp elektriciteit om het koelmiddel te comprimeren en stijgt de temperatuur van het koelmiddel. Het gecomprimeerde hogetemperatuurkoelmiddel wordt een gas en gaat naar de condensor, waar de warmte van het gasvormige koelmiddel wordt overgedragen naar water. Wanneer de warmte vrijkomt in de condensor en het expansieventiel, koelt het gasvormige koelmiddel af en verandert het weer in een vloeistof. Terwijl dit proces zich herhaalt, zorgt de warmtepomp voor verwarming en warm water binnenshuis. Dit proces kan ook worden omgekeerd om warmte af te voeren voor koeling in de zomer.