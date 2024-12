John Legends nieuwe Kerst-song toont alles wat legendarisch is aan LG SIGNATURE

Legende van naam, legende van natuur: John Legend behoeft geen introductie. Hij is niet alleen een wereldwijd geprezen winnaar van maar liefst 12 Grammy's, maar ook een van de slechts 16 entertainers - en de eerste donkere man - die de 'EGOT'-status heeft bereikt door de grootste onderscheidingen in de showbizz te winnen: Emmy, Grammy, Oscar en Tony.









John Legend is niet iemand die op zijn lauweren rust. Hij is actief als acteur, filmproducent en nu in een extra bijzondere rol als merkambassadeur voor LG SIGNATURE! Als een letterlijke legende van de entertainment wereld, denken we dat hij de perfecte match is voor onze eigen legendarische line-up van ultra-premium apparaten voor nog meer voldoening in de tijd die we doorbrengen met onze geliefden.





“You Deserve It All”

Met Kerstmis voor de deur, opent John Legend zijn samenwerking met LG SIGNATURE door zijn vloeiende vocalen en luxueuze teksten te laten horen in een feel-good nieuw vakantienummer, "You Deserve It All". Geproduceerd samen met top creatieven waaronder Raphael Saadiq, Meghan Trainor en Drew Kirsch, gaat dit aanstekelijke nummer over de vreugde van het delen van de mooiste geschenken van het leven met geliefden tijdens de feestdagen - Vooral na het moeilijke jaar die we allemaal hebben meegemaakt.