De duurzame toekomst van LG: CO2-neutraal

CO2-neutraal gaat over het compenseren van CO2-emissies

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) definieert momenteel wat netto nul ofwel energieneutraal officieel betekent

Tal van productlijnen van LG zijn door internationale en lokale instanties onderscheiden met duurzaamheidscertificeringen

Een van onze milieuvriendelijke activiteiten is dat we ook naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie op het terrein van LG streven

Bij LG zijn we ons ervan bewust dat het van vitaal belang is om onze planeet te beschermen nu het nog kan. In de praktijk betekent dit dat we rekening houden met de hoeveelheid koolstof die we tijdens de productie gebruiken (en die aan het einde van de levenscyclus vrijkomt) voor de zo geliefde elektronica van LG die je gebruikt. Via het initiatief 'Better Life Plan 2030' wil LG een reeks specifieke ESG-doelstellingen halen om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Laten we eerst naar de details ervan bekijken, voordat we uit de doeken doen hoe we van plan zijn dit ambitieuze doel te bereiken.





Het begrip CO2-neutraal Er zijn tal van modewoorden over duurzaamheid en de wereldwijde impact van broeikasgassen. CO2-neutraal (ook wel klimaatneutraal genoemd) is de meest voorkomende, maar wat houdt dit begrip eigenlijk in?

Wat betekent CO2-neutraal?

We hebben de uitdaging aangenomen om in 2030 'CO2-neutraal' te zijn. Dat houdt in dat de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer vrijkomt als gevolg van onze activiteiten (en dit gaat helemaal terug in onze keten) wordt gecompenseerd met eenzelfde hoeveelheid CO2 die verwijderd wordt uit de atmosfeer. Voor bedrijven zoals die van ons betekent dit dat we ofwel de uitstoot van CO2 terugdringen, ofwel investeren in activiteiten om de koolstof te compenseren, zoals het investeren in hernieuwbare energie. We willen via verschillende methoden CO2-neutraal worden, onder andere via nieuwe energie-efficiënte faciliteiten en apparaten die tijdens het gehele productieproces de CO2-uitstoot inperken. Daarnaast zorgen we continu via het CDM-project (mechanisme voor schone ontwikkeling) dat we koolstofcredits verkrijgen en dat we via bedrijfsoplossingen ons steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat doen we aan de hand van zeer efficiënte koelkasten en energiebeheersystemen die het gebruik van hernieuwbare energie uitbreiden.

Wat is netto nul ofwel energieneutraal? Hoewel CO2-neutraal betekent dat CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met verwijdering van CO2, is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) bezig met het proces om de volledige ddefinitie van de status netto nulvast te leggen. Dit heeft een groot effect op hoe organisaties en individuen over de hele wereld de impact van hun eigen emissies van broeikasgassen definiëren.





Waarom zijn deze doelen belangrijk?

De doelen die we onszelf hebben gesteld leveren een bijdrage aan de doelstelling van het akkoord van Parijs van 2015 om de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad Celsius te laten oplopen ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Als deze drempel wordt overschreden, neemt extreem weer zoals droogte, hittegolven en hevige regenval toe. Deze toename verhoogt het risico op ziekte en heeft een nadelig effect op de voedselproductie en watervoorraad voor grote delen van de wereldbevolking. Dat maakt het zo belangrijk dat we alles in het werk stellen om de impact van LG en onze producten op de planeet te verbeteren. Als individu kun je kleine veranderingen aanbrengen, zoals het bijhouden van het dagelijks tv-gebruik met een slimme mobiele app zoals LG ThinQ. Uiteindelijk moeten echter bedrijven de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen emissies en moeten hele sectoren hun aanpak wijzigen om dit doel te bereiken. Lees verder over wat LG doet om dit belangrijke probleem aan te pakken.

De toekomst van duurzaamheid bij consumentenelektronica We maken al vorderingen om in 20230 CO2-neutraal te zijn via het garanderen van gecertificeerde emissiewaarden en het produceren van energie-efficiënte producten waarvan is aangetoond dat ze effectief de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Laten we eens kijken naar de dingen die we doen om dat te realiseren.

Investeren in projecten die vervuiling verminderen Van het planten van bomen in Spanje tot het promoten van vermindering van e-afval in Zuid-Korea:we nemen uitgebreide maatregelen om de emissies in al onze bedrijfsonderdelen terug te dringen.1 We zijn trots dat we nu zijn aangesloten bij RE100, een internationaal initiatief dat bedrijven stimuleert om over te stappen op 100% hernieuwbare energie voor al hun elektriciteitsbehoeften. We werken hiernaar toe door geleidelijk aan steeds meer afhankelijk te worden van hernieuwbare energiebronnen als zonne- en windenergie, zodat we in 2050 de 100% bereiken.

Onze impact minimaliseren om CO2-neutraal te worden Natuurlijk bestaat onze milieu-impact niet alleen uit CO2-emissies. We nemen nog tal van andere milieuvriendelijke maatregelen die ook een bijdrage leveren aan onze doelen op het gebied van CO2-neutraliteit, van het ontwikkelen van internationaal en lokaal gecertificeerde koelvriescombinaties tot het integreren van energiebesparende modi in de modellen smart-tv's van LG. Alles begint met het ontwerpen van milieuvriendelijkere producten, zowel qua innovatieve technologieën als qua materiaalgebruik.

Certificeerbare duurzame productlijnen De activiteiten ter plekke en verpakkingen zijn belangrijke onderdelen van de duurzaamheidspuzzel van LG. Ook de rol van onze productontwikkeling is essentieel. LG heeft meerdere certificaten voor energie-efficiëntie en milieucertificaten gekregen voor gekwalificeerde modellen, zoals onze multiple energy-efficiency and ecological certificates for qualified models, such as our TÜV-gecertificeerde drogers en onze SIGNATURE wasmachine die voldoet aan de Carbon Trust-standaard.



Certificeringen voor energie-efficiëntie Veel huishoudelijke apparaten van LG voldoen aan diverse lokale en internationale certificeringen voor efficiëntie. Zo zijn tal van de modellen drogers van LG in Duitsland gecertificeerd door TÜV Rheinland met een Green Product-keurmerk.2 Dit symbool staat voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen die verband houden met chemische bestanddelen, recycling, milieueffectbeoordeling en meer.



Certificeringen voor luchtkwaliteit CO2-neutraal worden begint bij de bron en eindigt met de lucht die we inademen. Bewuste consumptie en productie heeft effect op het milieu als geheel, waaronder de lucht die we inademen. In het VK zijn verschillende modellen stofzuigers en wasmachines bekroond door Allergy UK BAF vanwege hun vermogen om chemische stoffen in het binnenklimaat te verminderen die allergieën veroorzaken.3 Kortom: consumenten in heel Europa kunnen straks op deze iconen letten, zodat ze snel zien wat de meest efficiënte en bewuste producten zijn die LG te bieden heeft.



Duurzamere productiematerialen We streven ernaar om over het geheel genomen jaarlijks 300 ton plastic te recycleren. Een van de LG’s 65-inch OLED-panelen heeft de prestigieuze Product Carbon Footprint-certificering van Carbon Trust gekregen.4 Daarnaast konden we het gebruik van gerecyclede materialen voor tien soorten plastic met 6% verhogen Verder streven we ernaar om het voortouw in de sector te nemen wat betreft het recyclen van e-afval door te kijken naar manieren om het ontwerp van onze huidige producten met het oog op milieuvriendelijkheid te verbeteren. We hebben ook een Internationaal beleid inzake terugname en recycling voor e-afval dat als doel heeft om natuurlijke hulpbronnen te ontzien door elektronica aan het einde van de levenscyclus te recyclen.

Overstap naar milieuvriendelijke verpakking INiet alleen de producten zelf, maar ook de verpakkingen moeten beter worden voor het milieu. Onze duurzame verpakkingen verminderden het papiergebruik met 85 ton per jaar en het gebruik van piepschuim met 19 ton per jaar.5 We doneren ongeveer 400 dozen aan dierentuinen per jaar, zodat dieren ermee kunnen spelen! Dit soort acties hebben ons geholpen om de Verified Recycled Content-certificering te bemachtigen voor meerdere productlijnen van LG tv's.

100% gebruik van hernieuwbare energie Uiteindelijk willen we CO2-neutraal worden door in 2050 volledig naar hernieuwbare energie over te stappen. In Noord-Amerika maken onze productieprocessen en logistieke processen nu al 100% gebruik van hernieuwbare energie. Onze PPA hebben we gesloten met GS EPS, een Koreaans energieproductiebedrijf, en omvat de installatie van een zonnecentrale op ons geïntegreerde productiegebouw bij LG Smart Park in Changwon (Zuid-Korea).5 Dit komt overeen met het oppervlak van drie voetbalvelden! Dat is nog niet alles, want op onze productielocatie in Noida (India) installeren we zonnemodules met een capaciteit van 3,2 MW die ook ons administratiekantoor van stroom voorzien. Met dit soort acties streven we ernaar dat 100% van alle werkplekken van LG ter wereld in 2050 volledig hernieuwbare energie gebruikt.4