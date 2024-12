Wasmachines | Jouw gids voor de beste keuze

De nieuwe TurboWash™ 360 wasmachine is een slimme, snelle en efficiënte wasmachine. Met TurboWash™ 360 technologie is de volledige cyclus (met een max. belading van 5kg) voltooid in slechts 39 minuten en met 39% minder energie dan de conventionele TurboWash™-cyclus.1 De 360-beweging betekent dat er vanuit vier richtingen water wordt toegevoegd, wat een gelijkmatige verdeling van het water biedt voor een grondige reiniging. Deze wasmachine is ideaal voor gezinnen of grotere huishoudens, met 1,5 kg extra capaciteit dankzij een grotere trommel. Met minder lawaai en trillingen kan je op elk moment van de dag of nacht een was draaien.

De TurboWash™ 360 is uitgerust met de nieuwe generatie Direct Drive Motor, AI DD™, die gebruik maakt van AI-technologie om wascycli te optimaliseren op basis van het type stof en het volume. Dankzij de gegevens uit 20.000 verschillende waspatronen kunnen de intuïtieve motoren detecteren of een kledingstuk moet worden gewassen op een delicate cyclus, of dat een krachtigere reiniging nodig is. Dit verbetert niet alleen het wasresultaat, maar verlengt ook de levensduur van uw kledingstukken.

De Steam+™- functie is een uitstekende manier om kleding te ontdoen van kreukels en allergenen.