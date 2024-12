De duurzame toekomst van LG: CO2-neutraal

We hebben de uitdaging aangenomen om in 2030 'CO2-neutraal' te zijn. Dat houdt in dat de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer vrijkomt als gevolg van onze activiteiten (en dit gaat helemaal terug in onze keten) wordt gecompenseerd met eenzelfde hoeveelheid CO2 die verwijderd wordt uit de atmosfeer. Voor bedrijven zoals die van ons betekent dit dat we ofwel de uitstoot van CO2 terugdringen, ofwel investeren in activiteiten om de koolstof te compenseren, zoals het investeren in hernieuwbare energie.

We willen via verschillende methoden CO2-neutraal worden, onder andere via nieuwe energie-efficiënte faciliteiten en apparaten die tijdens het gehele productieproces de CO2-uitstoot inperken. Daarnaast zorgen we continu via het CDM-project (mechanisme voor schone ontwikkeling) dat we koolstofcredits verkrijgen en dat we via bedrijfsoplossingen ons steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat doen we aan de hand van zeer efficiënte koelkasten en energiebeheersystemen die het gebruik van hernieuwbare energie uitbreiden.