LG APRESENTA RESULTADOS PRELIMINARES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

A LG Electronics Inc. acaba de revelar os resultados preliminares do primeiro trimestre de 2024, reportando uma receita consolidada de 21,09 biliões de wons coreanos e um lucro operacional de 1,33 biliões de wons coreanos.

A empresa prevê assim a maior receita alguma vez registada num primeiro trimestre. A implementação de modelos de negócio inovadores, como os serviços por subscrição, juntamente com a expansão das operações B2B, provaram ser cruciais para superar desafios como a recuperação lenta da procura por parte do mercado. Do ponto de vista do produto, a estratégia da LG para otimizar a gama de produtos e a cobertura de preços das linhas de zonas com maior volume, em resposta à polarização da procura do mercado, demonstrou uma eficácia significativa. Esta estratégia, combinada com o compromisso da empresa em sustentar uma forte competitividade no mercado premium, enfatizando fatores únicos como a IA, desempenhou um papel substancial na obtenção deste número impressionante.

O lucro operacional do primeiro trimestre ultrapassou o marco do bilião de wons coreanos pelo quinto ano consecutivo desde 2020. O negócio de conteúdo e serviços da empresa, que tira partido das suas centenas de milhões de dispositivos distribuídos globalmente e que funcionam como uma plataforma, juntamente com as vendas D2C (direct to consumer), estão a impulsionar o crescimento qualitativo e a aumentar a contribuição para o lucro operacional da empresa. Medidas como a alocação de recursos, a estabilização dos custos das matérias-primas e da logística e a garantia da flexibilidade do sistema operacional de produção global também desempenharam um papel na manutenção de uma rentabilidade estável.

No negócio de Home Appliance & Air Solution, novos produtos como o sistema de cuidado da roupa LG Styler, o LG WashCombo All-in-One e LG WashTower lideraram o crescimento, recebendo um feedback positivo do mercado. A estratégia de expansão da gama em zonas de maior volume para responder às características regionais e às mudanças na procura nos mercados internacionais tem sido bem-sucedida. A empresa também se encontra a expandir o seu negócio B2B, incluindo AVAC, eletrodomésticos de encastre e soluções de componentes.

A LG pretende acelerar a mudança de paradigma nos eletrodomésticos, introduzindo serviços de subscrição que permitem aos clientes escolher eletrodomésticos e serviços de gestão de produtos adequados ao seu estilo de vida. Além disso, à medida que a IA expande o seu papel na eletrónica de consumo, a empresa vai incorporando a sua Inteligência Afetiva nos seus dispositivos e serviços, com o objetivo de proporcionar uma experiência única ao cliente que vai além da IA básica, oferecendo consideração e empatia para com os clientes.

No negócio de Vehicle Component Solutions, uma reforçada carteira de encomendas está a impulsionar o crescimento gradual das vendas. Espera-se que a carteira de encomendas exceda os 100 biliões de wons coreanos na primeira metade deste ano, o que representa um aumento face aos 90 biliões de wons coreanos registados no final do ano passado. No caso do Infotainment em veículos, uma das áreas que mais contribuiu para as vendas desta área de negócio, o foco deste ano estará no reforço das capacidades de software e na ampliação do espectro de produtos exclusivos. A LG Magna e-Powertrain, que alcançou a rentabilidade no ano passado, está preparada para acelerar o crescimento, garantindo encomendas adicionais dos mercados europeu e asiático. Ao mesmo tempo, a ZKW, uma subsidiária especializada em faróis para veículos, está a traçar estratégias para desenvolver capacidades em produtos de próxima geração e, ao mesmo tempo, otimizar a sua estrutura de negócios.

O negócio de Home Entertainment continua a experimentar um crescimento significativo com o lançamento da nova linha de OLED TV de 2024, que conta com uma performance de IA, bem como com a expansão de conteúdo e serviços webOS. A partir deste ano, a empresa vai implementar ativamente uma estratégia de via dupla impulsionada tanto pelas linhas OLED e QNED para liderar o mercado premium. Além disso, o negócio da plataforma webOS será desenvolvido em escala, prevendo-se um elevado nível de lucro este ano.

O setor das Business Solutions Company continua a inovar na experiência do cliente através de produtos estratégicos, como o novo LG gram, que conta com as mais recentes funções de IA no dispositivo, e monitores de gaming. Este ano, a empresa vai posicionar-se com uma linha competitiva de displays comerciais e continuará a investir em motores de crescimento futuro, como robôs e equipamentos de veículos elétricos, acelerando a implementação precoce de novos e promissores negócios.

Estes números são lucros consolidados provisórios baseados em K-IFRS fornecidos como um serviço aos investidores antes dos resultados finais dos lucros da LG Electronics, incluindo o lucro líquido. Os detalhes sobre cada divisão serão anunciados oficialmente ainda este mês.