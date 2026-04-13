Atualizações aos Termos de Utilização e Política de Privacidade do Serviço LG Electronics (29/04/2026)

Atualizações ao Serviço da LG Electronics.

Agradecemos aos nossos clientes por utilizarem o Serviço da LG Electronics.

Estamos a atualizar os nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade, em vigor [29/04/2026].

Pode ler a versão atualizada dos nossos Termos de Utilização aqui e da Política de Privacidade aqui .

Principais Atualizações:

- Atualizações relativas aos dados pessoais que recolhemos através dos nossos produtos, do serviço LG Electronics e dos seus websites locais, bem como à forma como utilizamos essas informações

- Serviços baseados em AI

Próximos Passos:

Será convidado a aceitar a versão atualizada dos nossos Termos de Utilização a partir de [29/04/2026].

Não é necessária qualquer outra ação para a Política de Privacidade atualizada.

Se não concordar com as alterações, poderá eliminar a sua conta na LG a qualquer momento.

Obrigado por continuar a utilizar o Serviço da LG Electronics.