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Aviso de descontinuação de determinados serviços de início de sessão através de conta social

Perceber07/09/2026

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Obrigado por utilizar o site LG.com.

 

Informamos que alguns serviços de início de sessão com conta social para contas LG Electronics serão descontinuados.

Os clientes que utilizam atualmente o início de sessão com contas sociais devem consultar as informações abaixo e tomá-las em consideração para continuar a utilizar os serviços.

 

1. Serviços de início de sessão afetad: Login with Amazon

2. Data de fim do serviço: 09/07/2026 (KST)

3. Aviso sobre a conversão do ID de início de sessão devido à descontinuação do serviço

- Se estiver atualmente a utilizar uma das contas de início de sessão social afetadas, certifique-se de que um endereço de e-mail está associado à sua conta.

 

1) Se um endereço de e-mail estiver associado

Após a terminação do serviço, pode continuar a utilizá-lo normalmente iniciando sessão com o endereço de e-mail associado à sua conta. Todas as informações da conta, incluindo os produtos registados e o histórico de compras, permanecerão inalteradas.

No entanto, se tiver associado a conta de rede social afetada a aplicações de colunas inteligentes, como a Alexa ou o Google Home, terá de voltar a associar esses serviços utilizando a sua conta de e-mail LG Electronics para continuar a utilizá-los.

 

2) Se não existir nenhum endereço de e-mail associado

Registe um endereço de e-mail antes da data de término. Se não registar um endereço de e-mail, será automaticamente removido de todos os serviços associados a essa conta a partir da data de término, e todas as informações da conta, bem como os produtos associados e o histórico de compras, serão eliminados.

Além disso, as ligações a colunas com IA, como a Alexa e o Google Home, também serão desligadas automaticamente. Para continuar a utilizar o serviço, volte a ligar na aplicação da coluna com IA utilizando o endereço de e-mail da sua conta LG Electronics.

 

Os serviços de início de sessão através de redes sociais não afetados por esta descontinuação continuarão a funcionar normalmente. Se tiver mais alguma questão sobre esta alteração, contacte-nos através do nosso serviço de apoio 1:1.

Continuaremos a fazer o nosso melhor para lhe prestar melhores serviços.

 

Obrigado.

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