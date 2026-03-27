Aviso de cessação do serviço Spotify

Agradecemos por escolher os produtos LG Electronics.
Gostaríamos de informar que o serviço Spotify para determinados produtos LG Áudio Multiroom Sem Fios deixará de estar disponível devido à descontinuação do SDK (Software Development Kit) Legacy do Spotify fornecido pela empresa parceira.
Serviços a serem terminados:
Serviço de streaming de música Spotify
Modelos afetados:
▶ Soundbar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Coluna
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Data de fim do serviço:
31 de março de 2026
Após a terminação do serviço:
Tenha em atenção que o serviço Spotify deixará de estar disponível nos modelos acima mencionados, uma vez que a empresa parceira terminou o suporte para o SDK Legacy do Spotify.
Exoneração de responsabilidade:
Embora o manual do utilizador ou as descrições de serviço em LG.COM possam indicar que esta funcionalidade é suportada, a sua descontinuação aplicar-se-á após a data acima indicada.