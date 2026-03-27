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Aviso de cessação do serviço Spotify

Perceber03/27/2026

    Agradecemos por escolher os produtos LG Electronics.

    Gostaríamos de informar que o serviço Spotify para determinados produtos LG Áudio Multiroom Sem Fios deixará de estar disponível devido à descontinuação do SDK (Software Development Kit) Legacy do Spotify fornecido pela empresa parceira.

    Serviços a serem terminados:

    Serviço de streaming de música Spotify

     

    Modelos afetados:

    ▶ Soundbar

    LAS650M,MUSICFLOWHS6,

    LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

    LAS751M,LAS851M,

    LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

    LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

    SH6,DSH7,SH7,

    DSH8,LH-175SPK,

    SH7B,SH8,DSH9,

    SJ6,SJ6B, 

    SJ8,SJ8S,SJC8,

    SJ9,SJC9A

     

    ▶ Coluna

    NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

    NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

    NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

     

    Data de fim do serviço:

    31 de março de 2026

     

    Após a terminação do serviço:

    Tenha em atenção que o serviço Spotify deixará de estar disponível nos modelos acima mencionados, uma vez que a empresa parceira terminou o suporte para o SDK Legacy do Spotify.

     

    Exoneração de responsabilidade:

    Embora o manual do utilizador ou as descrições de serviço em LG.COM possam indicar que esta funcionalidade é suportada, a sua descontinuação aplicar-se-á após a data acima indicada.

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