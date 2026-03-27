Aviso de cessação do serviço Spotify

Agradecemos por escolher os produtos LG Electronics.

Gostaríamos de informar que o serviço Spotify para determinados produtos LG Áudio Multiroom Sem Fios deixará de estar disponível devido à descontinuação do SDK (Software Development Kit) Legacy do Spotify fornecido pela empresa parceira.

Serviços a serem terminados:

Serviço de streaming de música Spotify

Modelos afetados:

▶ Soundbar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Coluna

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Data de fim do serviço:

31 de março de 2026

Após a terminação do serviço:

Tenha em atenção que o serviço Spotify deixará de estar disponível nos modelos acima mencionados, uma vez que a empresa parceira terminou o suporte para o SDK Legacy do Spotify.

Exoneração de responsabilidade:

Embora o manual do utilizador ou as descrições de serviço em LG.COM possam indicar que esta funcionalidade é suportada, a sua descontinuação aplicar-se-á após a data acima indicada.