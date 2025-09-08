Atualizações à Política de Privacidade do Serviço da LG Electronics (25/09/2025)

Atualizações ao Serviço LG Electronics.

Agradecemos aos nossos clientes por utilizarem o Serviço da LG Electronics.

Estamos a atualizar a nossa Política de Privacidade, em vigor a [25/09/2025].

Pode ler a versão atualizada da nossa Política de Privacidade aqui .

Principais Atualizações:

- Atualizações sobre informações relativas à sua utilização dos nossos serviços (informações audiovisuais, informações de notificações push na Web), como utilizamos estas informações e as suas opções.

- Atualizações sobre informações que nos fornece diretamente ou a terceiros (consumo de energia).

- Atualização sobre Contacte-nos (contacto sobre direitos legais relacionados com dados)

Próximos Passos:

Não é necessária qualquer outra ação para a Política de Privacidade atualizada.

Se não concordar com as alterações, poderá eliminar a sua conta na LG a qualquer momento.

Obrigado por continuar a utilizar o Serviço da LG Electronics.