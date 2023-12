LG APRESENTA RESULTADOS FINANCEIROS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

A LG Electronics Inc. (LG) anunciou hoje uma receita consolidada de 20 biliões de wons coreanos no segundo trimestre de 2023, com um lucro operacional de 741,9 mil milhões de wons coreanos.



A empresa registou a maior receita de sempre no segundo trimestre da história da empresa. Os resultados do segundo trimestre reforçam o sucesso da estratégia da empresa de impulsionar o crescimento contínuo e, ao mesmo tempo, fortalecer a competitividade dos seus negócios. A receita recorde reflete as ações da empresa para melhorar fundamentalmente a sua estrutura de negócios, procurando novos negócios de serviços baseados em plataformas e expandindo continuamente os segmentos business-to-business (B2B). A rentabilidade também foi forte, embora a receita operacional tenha sido 6,3% menor do que no segundo trimestre do ano passado, principalmente devido a uma provisão única no segundo trimestre de 2023.



A empresa pretende impulsionar ainda mais melhorias na sua rentabilidade, otimizando a sua eficiência e respondendo atempadamente à procura do mercado através de uma previsão de procura e competitividade ao nível da produção melhorada. A LG também planeia fortalecer continuamente a sua loja de marca online, bem como os negócios de venda direta ao consumidor.







A LG Home Appliance & Air Solution Company gerou receitas no segundo trimestre de 7,99 biliões de wons coreanos e um lucro operacional de 600,1 mil milhões de wons coreanos. Apesar das desafiantes condições de mercado, esta unidade de negócios registou uma forte rentabilidade devido ao aumento das vendas de produtos de alta procura, como equipamentos de ar condicionado e bombas de calor eficientes. O lucro operacional aumentou 40% em relação ao ano anterior, refletindo uma gestão eficiente da estrutura de custos. A empresa pretende alavancar as suas inovações de alta eficiência, incluindo bombas de calor e ESS, à medida que cresce a procura por tecnologias verdes na Europa.



América do Norte e ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, a empresa vê a tendência de eletrificação como uma oportunidade de crescimento futuro no negócio HVAC. No terceiro trimestre, a empresa tenciona lançar os novos eletrodomésticos LG ThinQ UP 2.0 com hiperpersonalização, assinaturas e serviços. Certas gamas de equipamentos mais massificadas também serão expandidas, como forma de dar resposta às mudanças do mercado. A empresa planeia ainda liderar uma mudança de paradigma na indústria de eletrodomésticos, combinando modelos de negócios baseados em serviços com produtos diferenciados e competitivos, ao mesmo tempo que prossegue os esforços para aumentar a eficiência na produção, compras e logística para uma rentabilidade estável.



A LG Home Entertainment Company registou uma receita de 3,15 biliões de wons coreanos no segundo trimestre e um lucro operacional de 123,6 mil milhões de wons coreanos. Como as condições de negócio desafiantes persistem na indústria mundial de eletrónica de consumo, a empresa continuou a concentrar-se na melhoria da eficiência operacional e na melhoria da rentabilidade, através do crescimento dos negócios de conteúdos e serviços baseados na plataforma de smart TV webOS da LG. A empresa pretende transformar o seu portefólio de negócios de TV num “fornecedor de serviços de media e entretenimento” através da expansão de conteúdos, serviços e publicidade em produtos diferenciados. A unidade de negócios também pretende solidificar a liderança da LG no mercado de televisores de ecrãs ultras grandes com o lançamento do LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas, o primeiro televisor de consumo “sem fios” do mundo com a tecnologia Zero Connect. Ao mesmo tempo, as Lifestyle Screens da empresa estão a expandir o seu nível de vendas e a impulsionar o mercado de TV premium.



As receitas do segundo trimestre da LG Vehicle Components Solutions Company foram de 2,66 biliões de wons coreanos, as receitas do segundo trimestre mais elevadas da história da empresa. No entanto, o lucro operacional foi de 89,8 mil milhões de wons coreanos, excluindo as despesas não recorrentes, como a provisão única, o que permitiu à empresa atingir o maior lucro operacional de sempre no segundo trimestre em termos de desempenho comercial. No entanto, após a margem de lucro operacional da empresa ter incluído a provisão única de 151 mil milhões de wons coreanos, relacionada com a recolha do Chevy Bolt EV pela General Motors, o resultado foi uma perda operacional de 61,2 mil milhões de wons coreanos. Esta provisão reflete os aumentos dos custos de material que ocorreram durante o período de recolha.



A unidade de negócios continuará a sua dinâmica de crescimento, concentrando-se na expansão das suas atividades de elevado valor acrescentado e de elevado desempenho. Prevê-se que a carteira de encomendas da empresa atinja 100 biliões de wons coreanos até ao final do ano, o que conduzirá a uma conversão sequencial das vendas, resultando num crescimento rentável. Em particular, em termos de rentabilidade, é positivo que a empresa esteja a registar economias de escala decorrentes da expansão das vendas. Dado que se espera um aumento constante da procura de veículos elétricos no futuro, a empresa procurará ativamente novas oportunidades em áreas de mobilidade futuras, como a condução autónoma, soluções de software e conteúdos, assegurando simultaneamente uma rentabilidade estável através da expansão da parte de produtos de elevado valor acrescentado e de elevado desempenho fornecidos aos principais clientes do sector automóvel em todo o mundo.





A LG Business Solutions Company registou uma melhoria nas receitas do segundo trimestre de 1,33 biliões de wons coreanos, com um lucro operacional de 2,6 mil milhões de wons coreanos. Tanto as receitas como o lucro operacional diminuíram ligeiramente em relação ao mesmo período do ano passado, devido à persistente diminuição da procura de produtos de IT. A partir do terceiro trimestre, espera-se que a procura de produtos de IT registe uma recuperação gradual em comparação com o primeiro semestre. Neste contexto, a LG planeia expandir ativamente as vendas de monitores e computadores portáteis equipados com funcionalidades de jogos e ecrãs OLED. No negócio das TVs comerciais, a empresa procurará oportunidades para um maior crescimento com soluções personalizadas para vários mercados verticais, desde a hotelaria e cuidados de saúde à educação, retalho e empresas.primeira de café de cápsula, a DUOBO by LG Labs. A LG Labs é a nova plataforma de marketing da LG criada para oferecer experiências únicas e inovadoras de produto e serviços aos seus clientes. A DUOBO vem revolucionar o processo de preparação do café com recursos e tecnologias com um excelente nível de conveniência e um sabor delicioso e personalizado.



O sistema de extração de cápsula dupla da DUOBO permite um blend de duas camadas, o que possibilita que os utilizadores criem e saboreiem os seus próprios blends. O controlo simples é fornecido através da app DUOBO, que possibilita aos utilizadores um ajuste preciso da temperatura e da pressão de acordo com as suas preferências. O novo produto da LG Labs é compatível com cápsulas de café de várias marcas, oferecendo uma ampla gama de intensidades, torras e sabores que os utilizadores podem combinar, misturar e assim fazer o seu próprio café.



A LG Labs tem assim o privilégio e o orgulho de apresentar a DUOBO, um produto verdadeiramente excecional que combina inovação com um design cativante. Inspirando-se nas maravilhas da exploração espacial, o look esguio e elegante da DUOBO faz lembrar uma sonda espacial, incorporando a visão da LG rumo à descoberta de novos e intrigantes sabores, incluindo o conceito de “sabor espacial”. Piscando o olho à história, a DUOBO foi lançada no dia 20 de julho, em jeito de comemoração da primeira alunagem da Apollo 11 em 1969.



Um dos destaques da DUOBO é o display Full HD IPS, aplicado no local onde são colocadas as chávenas durante o processo de extração. Este ecrã adiciona uma camada extra de entretenimento, fornecendo aos utilizadores o acesso a uma variedade de conteúdo envolvente, como animações exclusivas do DUOBO e informações relacionadas com o café. Assim é criada uma experiência de preparação de café verdadeiramente imersiva que é, ao mesmo tempo, deliciosa e informativa.



Para demonstrar os notáveis recursos da DUOBO, a LG Labs uniu-se a seis dos melhores baristas do mundo, incluindo vencedores do prestigiado US Barista Championships. Num evento realizado no café The Lost Draft, no elegante bairro de Soho, em Nova York, o público foi cativado pelos habilidosos baristas que demonstraram o quão fácil é de utilizar a DUOBO, criaram blends deliciosos e juntaram-se ao debate sobre os benefícios exclusivos do sistema de cápsula dupla da LG.



“A DUOBO é, verdadeiramente, um produto inovador que vem redefinir a experiência de beber café, desde a arte de preparar e saborear a chávena perfeita até ao estabelecimento de conexões significativas com os nossos valiosos clientes”, afirma Lee Hyang-eun, Managing Director da Customer Experience Innovation Division da LG Electronics. “Tendo em conta o nosso compromisso inabalável com a excelência, vamos continuar a esforçar-nos para oferecer soluções personalizadas inigualáveis que respondam especificamente às preferências de cada indivíduo, garantindo uma «viagem de café» personalizada e deliciosa, em que a participação do cliente desempenha um papel vital.”



Uma futurista máquina de café de cápsula, a DUOBO da LG Labs está disponível para crowdfunding no Kickstarter desde o dia 20 de julho. Para mais informações sobre a DUOBO, basta visitar: http://www.official-duobo.com.