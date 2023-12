LG PREPARA O LANÇAMENTO GLOBAL DA LINHA DE TVS DE 2023

A LG Electronics anuncia o lançamento global da sua linha de TVs para 2023, apresentando a mais avançada linha de OLED TVs da LG até ao momento. Contando com as mais recentes tecnologias da empresa e desenvolvidas com base na sua nova visão – Sync to You, Open to All –, as novas TVs da LG oferecem uma visualização excecional e experiências de utilização que podem ser personalizadas para responder às necessidades, preferências e gostos individuais de cada um.



Chegando ao mercado nacional este mês, a linha de LG TVs de 2023 vem inaugurar uma nova era na televisão, transformando a TV num hub doméstico conveniente que se expande e enriquece continuamente a vida diária.





LG OLED TVs

Liderando o lineup deste ano, as mais recentes OLED TVs da empresa elevam a experiência de visualização como só o LG OLED consegue. Os novos modelos oferece uma qualidade de imagem premium graças aos píxeis autoiluminados, poderosas tecnologias de processamento de imagem e uma plataforma webOS atualizada que fornece recursos ainda mais inteligentes, bem como o acesso a uma biblioteca cada vez maior de serviços de lifestyle.



A LG apresentou ao mundo a primeira OLED de grandes dimensões há uma década e, desde então, a empresa tem vindo a liderar o mercado de TV premium. As suas OLED TVs de ponta continuam a evoluir de forma a oferecer um valor cada vez maior aos seus consumidores e têm vindo a receber distinções por parte de respeitados meios de comunicação especializados em tecnologia e especialistas do setor. Reconhecidas pela sua excelente qualidade de imagem, as OLED TVs da LG reproduzem cores vibrantes e precisas com um profundo nível de preto e uma taxa de contraste infinita para imagens incrivelmente realistas.



Além de proporcionar experiências de visualização novas e mais envolventes, a tecnologia de iluminação automática da LG permitiu que a empresa criasse formatos de TV visualmente impressionantes e sem precedentes, incluindo inovações no mercado, como o LG SIGNATURE OLED R, a TV que se “enrola”, e o flexível LG OLED Flex. Entre os mais recentes triunfos da empresa, incluem-se a LG SIGNATURE OLED M, uma OLED TV de 97 polegadas com a tecnologia Zero Connect que permite uma transmissão wireless de vídeo e áudio, e a OLED T, uma OLED TV transparente capaz de redefinir a integração espacial e experiência de utilização1.



A linha OLED 2023 da LG integra TVs atualizadas das séries Z3, G3 e C3 OLED evo. Graças à precisão e performance da tecnologia LG OLED evo e ao novo processador α9 AI Gen6, os novos modelos oferecem um maior brilho e precisão de cores, além de uma clareza e detalhes incríveis.



O mais recente processador da série Alpha tira partido da sofisticada tecnologia de Deep Learning assistida por IA da LG para garantir uma qualidade de imagem e som excecionais. O AI Picture Pro agora oferece um upscalling otimizado para imagens mais nítidas e também inclui OLED Dynamic Tone Mapping Pro, que ajuda a revelar detalhes ocultos gerando uma maior profundidade a cada frame. O OLED Dynamic Tone Mapping Pro “divide” a imagem em 20 mil blocos, analisando cada um deles em tempo real para detetar as áreas mais escuras e as mais brilhantes e fornecer otimização HDR de precisão para aumentar a sensação de imersão dos espectadores.



Além disso, o AI Picture Pro conta com HDR Expression Enhancer, uma tecnologia de processamento de imagem que deteta e destaca objetos importantes no ecrã (por exemplo, rostos de pessoas) em cada cena, dando-lhes uma qualidade mais realista com maior nitidez e tridimensionalidade através da aplicação do mapeamento de tom com base em deep learning. Além de ajustar a reprodução da imagem, o processador α9 AI Gen6 alimenta o AI Sound Pro da LG, que fornece som surround 9.1.2 virtual das colunas integradas da TV para ajudar os espectadores a concentrarem-se totalmente em tudo o que estão a assistir.



Outra atualização significativa aplicada à série OLED evo G3 deste ano é a tecnologia Brightness Booster Max da LG, que incorpora uma nova arquitetura de controlo de luz e algoritmos para aumentarem o brilho em até 70%2. O brilho é mapeado e controlado numa base píxel-a-píxel, resultando em imagens mais nítidas e realistas. A aplicação da tecnologia Super Anti Reflective3 reduz efetivamente as distrações visuais, como reflexos, para que os utilizadores possam concentrar toda a sua atenção no que está no ecrã, mesmo num ambiente com muita iluminação.



Os modelos OLED evo G3 da LG também dispõem de uma atualização estética com a introdução do sublime One Wall Design4. Sem deixar espaço visível quando montados na parede, os modelos deste ano trazem estilo e elegância subtil para a sala de estar ou onde quer que os utilizadores façam a instalação. Além disso, as OLED TVs mais recentes da LF são fáceis de mover ou montar na parede devido à utilização de um material de fibra composta5 que reduz o peso total de cada unidade. Para uma maior flexibilidade de instalação, os modelos da série OLED evo C3 2023 da LG contam com o suporte giratório6, que permite aos utilizadores girar o ecrã para corresponder ao ângulo da sua posição de visualização.



Novidade este ano, o OLED Care Program ajuda os utilizadores a manter as suas LG OLED TVs com a melhor performance possível. O OLED Care Program inclui o Memory Optimizer, um recurso que melhora o desempenho do dispositivo e que fornece um autodiagnóstico do ecrã e do som. Também oferece aos utilizadores o acesso a funções que ajudam a “cuidar” do painel OLED da TV, como Pixel Cleaning, Screen Move, Adjust Logo Brightness e Care Recommendations. É possível aceder ao OLED Care a qualquer momento utilizando o botão de atalho no comando.





Uma experiência de utilização única

As TVs mais recentes da LG destacam-se da concorrência devido a uma experiência de utilização atualizada e mais personalizada em 2023. Apresentando a mais recente versão da webOS, os modelos deste ano integram o All New Home: um interface de utilizador (UI) redesenhado que oferece uma grande variedade de personalização de opções e mais conveniência do que nunca. Os novos Quick Cards – agrupados em convenientes categorias, como Home Office, Gaming, Music e Sports – oferecem aos utilizadores uma forma rápida e simples de aceder ao conteúdo e serviços que mais utilizam.



O Home Office Card da LG TV reúne diversas apps e serviços de produtividade ideais para quem trabalha a partir de casa. Por exemplo, os utilizadores podem transformar a sua LG TV numa estação de trabalho de última geração, configurando soluções de virtualização baseadas em cloud, incluindo o Windows 365, que fornece PCs em cloud – uma experiência completa e segura do Windows hospedada no Microsoft Cloud e acessível a partir de qualquer dispositivo. O Home Office Card também oferece aplicações úteis para acesso e organização da agenda, além de apps de chamadas de voz e vídeo que facilitam a comunicação com colegas e clientes. Os utilizadores podem emparelhar um teclado e rato Bluetooth para tirar partido da experiência completa de trabalhar em casa na LG TV.



O Music Card no All New Home dá um acesso rápido a uma variedade dos principais serviços de streaming de música, enquanto o Sports Card oferece atualizações e alertas em tempo real para ajudar os utilizadores a manterem-se atualizados sobre as suas ligas, jogadores e equipas favoritas. Para uma experiência personalizada para os fãs de desportos através da LG TV, as notificações personalizadas trazem até aos utilizadores informação em tempo real, avisando-os sobre quando o jogo está prestes a começar, fornecendo-lhes atualizações de pontuação ao vivo e revelando o resultado final assim que é dado o apito final. Após guardarem as suas preferências personalizadas, os utilizadores podem receber alertas desportivos em qualquer LG TV – para tal, apenas têm de fazer login no seu perfil de utilizador.



Projetado para todos, o novo webOS facilita o acesso para que qualquer utilizador da TV possa desfrutar de recomendações personalizadas, que são determinadas com base no histórico e hábitos de visualização. Ajudando a oferecer uma experiência de utilização profundamente personalizada na LG OLED TV está o AI Concierge. Além de apresentar a cada utilizador uma lista selecionada de opções de conteúdo com base nas utilizações anteriores e consultas de pesquisa, o AI Concierge oferece uma seleção de palavras-chave para navegar entre as tendências. Também sugere configurações, opções e modos úteis (incluindo configuração de cuidados com a família, modo Eye Comfort, modo Multi-View, configuração do relógio, conexão de colunas Bluetooth e som mute) para personalizar a visualização e experiência do utilizador.



Também é compatível com o novo stantard para smart houses, o Matter, dando aos utilizadores a capacidade de controlar e monitorizar uma ampla gama de dispositivos domésticos inteligentes de uma lista crescente de produtores globais, utilizando apenas a sua LG TV.





Home cinema

Assumindo-se como soluções premium de cinema em casa, as LG OLED TVs continuam a oferecer suporte aos recursos de otimização de imagem e áudio de Dolby Vision e Dolby Atmos. Além disso, as LG TVs deste ano oferecem integração perfeita com as mais recentes LG Soundbars, fornecendo um excelente som surround multicanal com qualidade IMAX Enhanced Sound alimentada por DTS:X. A LG TV e a LG Soundbar também se combinam para oferecer o WOW Orchestra7, que utiliza todos os canais de áudio dos dois produtos para criar um som mais forte e envolvente, e o conveniente WOWCAST8, que possibilita a conexão wireless dos dois dispositivos.



Além disso, os modelos de OLED TV de 2023 da LG suportam vários recursos habilitados pelo HDMI 2.1ª, a atualização mais recente da especificação HDMI. São também as primeiras televisões certificadas pela organização HDMI para a recém-anunciada Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS-VRR). O QMS-VRR tem a capacidade de eliminar o “ecrã preto” momentâneo que, por vezes, ocorre ao alternar entre o conteúdo reproduzido de diferentes dispositivos de origem conectados à TV via HDMI9.





Gaming

Considerados como os melhores ecrãs de gaming, as OLED TVs com autoiluminação da LG têm um tempo de resposta ultrarrápido de 0,1 milissegundos, um baixo input lag e até quatro portas HDMI 2.1 de 48 Gbps de largura de banda. As LG OLED TVs também são equipadas com o Game Optimizer, permitindo que os utilizadores selecionem e alternem rapidamente entre as predefinições de exibição do género de jogo, incluindo o novo preset personalizável User e muitos outros recursos específicos de gaming. As configurações para compatibilidade com G-SYNC® FreeSyncTM Premium e HDMI-VTT com HGiG também são facilmente acessíveis através do Game Optimizer. Além disso, as LG OLED TVs apresentam o Game Dashboard, um menu de sobreposição com uma variedade de controlos úteis e informações sobre configurações de display e performance a que os utilizadores podem aceder rapidamente enquanto jogam.





LG QNED TVs

Além das tuas OLED TVs premiadas, a LG adicionou novas QNED TVs à sua diversidade linha de 2023. As LCD TVs premium tiram partida da tecnologia Quantum Dot NanoCell Color própria da empresa para reproduzir cores ricas, precisas e extremamente realistas que ajudam a criar experiências de visualização memoráveis e altamente envolventes. Equipadas com a tecnologia QNED Million Gray Scale Block Dimming10, as mais recentes QNED Mini LED TVs são capazes de fornecer um contraste e níveis de preto que se aproximam das OLED. As Mini LED TVs da LG de 2023 otimizam a expressão de contraste em 64 vezes em comparação com os seus antecessores, atingindo um milhão de gradações dinâmicas. Além disso, as QNED TVs de 2023 da empresa contam com um design mais elegante que os seus antecessores com uma integração mais subtil com as soundbars da LG.





Sustentabilidade, saúde e inclusão

1 Informações detalhadas sobre os planos de lançamento da LG OLED M3 e LG OLED T em cada mercado serão anunciadas assim que forem finalizadas.

2 Aplica-se aos modelos G3 de 55/65/77 polegadas e é uma medida do nível de branco em full-screen.

3 Aplica-se aos modelos Z3 de 77/88 polegadas e aos modelos G3 de 55/65/77 polegadas.

4 Aplica-se apenas aos modelos da série G.

5 Aplica-se a modelos G3 de 55/65/77 polegadas, modelos C3 de 42/55/65/77 polegadas e modelo A3 de 77 polegadas.

6 O suporte giratório para TVs da série G é opcional. A disponibilidade do suporte giratório para TVs da série C pode variar de acordo com a região.

7/8 O recurso será adicionado através de uma atualização de software.

9 Disponível apenas ao utilizar dispositivos de origem certificados para HDMI 2.1 QMS VRR.

10 Aplica-se ao modelo QNED85.

Ajudando a reduzir o consumo de recursos, as LG OLED TVs requerem menos materiais na sua conceção do que as LED TVs convencionais, graças aos píxeis autoiluminados, que não requerem uma unidade de retroiluminação. As OLED TVs de 2023 da LG e as QNED TVs empregam componentes feitos de plástico reciclado e são transportadas em embalagens feitas de materiais recicláveis com impressão a uma única cor. Paralelamente, a embalagem do comando da TV é feita de um biomaterial que se decompõe quando está em contacto com o solo.Mais confortável para a visão dos espectadores devido à sua performance em relação à luz azul, os ecrãs utilizados nas OLED TVs 2023 da LG têm certificação Eyesafe® pela TÜV Rheinland. O modo Eye Comfort nas LG TVs 2023 ajusta a intensidade da luz azul produzida por cada píxel para minimizar a distorção de cor e criar uma temperatura de cor mais quente, resultando em cores melhores e mais naturais. Os novos monitores OLED da LG receberam as certificações Flicker-Free Display e Discomfort Glare Free da UL Solutions.Comprometida em fazer com que a tecnologia seja mais inclusiva, a LG implementou vários recursos que tornam as suas TVs mais recentes mais fáceis de utilizar para pessoas com deficiência. Um toque mais longo no botão mute do LG Magic Remote acede ao menu de acessibilidade, em que os utilizadores podem encontrar o Learn TV Remote, que “ensina” os recursos do comando. Otimizando a acessibilidade para deficientes auditivos, o Sign Language Zoom permite que os utilizadores ajustem o tamanho da área ocupado pelo intérprete de linguagem gestual. As LG TVs também podem reproduzir som através das suas colunas integradas e um dispositivo Bluetooth, como um equipamento auditivo, simultaneamente. Os utilizadores com dificuldades auditivas podem conectar os seus aparelhos auditivos à TV via Bluetooth ou conectando um transmissor a uma das portas HDMI da TV e ajustar o volume com os seus aparelhos auditivos.A linha de LG TVs de 2023 será lançada no mercado português já este mês.