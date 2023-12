LG REVELA O SEU NOVO PACOTE DE COZINHA DE ENCASTRE PARA UMA “BETTER CULINARY LIFE FOR ALL” NA IFA 2023

A LG Electronics vai apresentar uma “Better Culinary Life for All” na IFA 2023 através do novo pacote de cozinha de encastre da marca. Com eficiência energética, recursos de fácil utilização e um design elegante, a linha completa inclui um forno InstaViewTM, uma máquina da louça QuadWashTM, um fogão de indução downdraft, um frigorífico com congelador e um forno micro-ondas.



Recentemente lançado, a gama de cozinha de encastre vem reforçar o portefólio de produtos premium da LG, que já incluía o ultra premium Signature Kitchen Suite. Espera-se que fortaleça a posição da empresa no mercado europeu de soluções de encastre, assim como no mercado de eletrodomésticos como um todo.



A empresa declarou a sua visão no mês passado com o plano de expandir os mercados de eletrodomésticos de encastre na América do Norte e na Europa, que representam mais de 70% do mercado global, e de, assim, promover a LG como uma das cinco principais marcas de eletrodomésticos encastrados.



Forno LG InstaView

Graças à otimização dos isolantes e do controlo de aquecimento, o forno de 24 polegadas da LG alcança uma classificação de eficiência energética A++1. O novo forno conta também com uma porta de vidro de quatro camadas que minimiza a perda de calor e está equipado com a tecnologia LG InstaView, que permite que os utilizadores possam ver o interior com facilidade sem ter de abrir a porta.



Além disso, o forno LG InstaView combina perfeitamente estética com funcionalidade, aliando um acabamento em preto mate com intuitivos botões full-touch e uma pega ergonómica. Tirando partido do calor uniforme e do controlo preciso da tecnologia ProBake ConvectionTM, o forno é capaz de fornecer configurações especializadas, como cozinha a vapor, sous-vide e air frying, fazendo com que seja simples para os chefs domésticos servirem experiências culinárias deliciosamente diversas.



Limpar o forno após a utilização é ainda mais fácil com o EasyCleanTM da LG, que elimina a necessidade de esfregar vigorosamente e de utilizar de produtos químicos. O novo e inovador forno da empresa é um vencedor dos iF Design Award e Red Dot Award de 2023.



Juntamente com o modelo InstaView de 24 polegadas, também será apresentado na IFA um forno compacto de 24 polegadas com Steam Assistant que faz parte pacote de cozinha de encastre da LG.



Máquina de lavar louça LG QuadWash

A máquina de lavar louça LG QuadWash oferece uma classificação de eficiência energética A2, empregando o inovador motor LG Direct Drive para otimizar a utilização de energia durante cada ciclo.



Com a tecnologia LG QuadWash no seu interior, a máquina de lavar louça de encastre lança jatos de alta pressão em todas as direções para remover gordura e restos de comida da louça. Paralelamente, a tecnologia exclusiva LG TrueSteamTM minimiza as manchas provocadas pela água, para uma limpeza brilhante e secagem perfeitas3.



A elegante máquina de lavar louça também conta com um painel LED de display fácil de ler, suavemente iluminado por um indicador de luz subtil. Com conectividade Wi-Fi, este sofisticado equipamento pode ser ligado à app LG ThinQTM, permitindo que os utilizadores controlem e monitorizem convenientemente a operação, façam o download de novos ciclos e resolvam pequenos problemas com o Smart Diagnosis4.



Fogão de indução downdraft

O novo fogão de indução da LG é um eletrodoméstico inovador com um sistema de ventilação descendente e um exaustor localizado no centro da própria superfície. Reduzindo efetivamente o fumo e o vapor gerados durante o processo de cozedura, o sistema emprega filtros em malha e oferece configurações de velocidade variável para fornecer uma extração do ar precisa e uma cozinha convidativa e livre de odores. Os controlos touch deslizantes e de fácil utilização contribuem para o look discreto e minimalista do fogão de indução downdraft, que partilha a estática premium integrada dos restantes equipamento do novo pacote de cozinha.



“O pacote de cozinha de encastre da LG incorpora as tecnologias inovadoras e o design sublime que os consumidores de todo o mundo esperam da marca LG”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Estas soluções de encastre elegantes oferecem uma cozedura mais conveniente e uma Better Culinary Life for All, otimizando a nossa linha de produtos e solidificando a nossa posição no mercado europeu.”



Os visitantes do stand da LG (Hall 18, Messe Berlin) na IFA 2023, de 1 a 5 de setembro, poderão ver uma grande variedade de produtos diferenciados do novo pacote de cozinha de encastre, todos perfeitamente integrados em duas sublimes cozinhas concetuais na exposição LG Cooking Studio.





1 Os novos equipamentos de cozinha contam com a etiqueta energética da Comissão Europeia que indica a sua classe de eficiência energética. Esta etiqueta varia entre A+++ e G para exaustores e fornos. Para fornos, estes classificações são baseadas na sua eficiência energética (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/cooking-appliances_en).



2 A Comissão Europeia fez uma revisão dos seus standards de classificação energética dos eletrodomésticos em março de 2021. Nesse âmbito, foi introduzido um novo sistema de classificação da etiqueta energética para máquinas de lavar louça, com classificações de A a G em vez da escala anterior de A+++ a D (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/dishwashers_en).



3 Testado pelo laboratório interno da LG num ciclo normal com copo de vidro transparente no modelo sem Steam DFB415 e no modelo LG Steam (DFB325), de acordo com os métodos de teste interno da LG.