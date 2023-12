LG THINQ UP 2.0 TRANSFORMA O PARADIGMA DOS ELETRODOMÉSTICOS COM MAIS CAPACIDADE DE PERSONALIZAÇÃO E SERVIÇOS

This is a rich-text

Na IFA 2023, a LG Electronics vai apresentar a LG ThinQ UP 2.0, uma inovação para casas inteligentes que transforma os eletrodomésticos em soluções de lifestyle ultra-convenientes e ultra-conectadas. A ThinQ UP 2.0 destaca a expansão do negócio de sucesso de eletrodomésticos da LG em áreas não relacionadas com hardware, como é o caso dos serviços por subscrição, e confirma a liderança da empresa na promoção da “servitização” destes equipamentos1.



Alinhada com a sua nova estratégia de soluções para smart homes e com a visão para uma experiência de cliente – Zero Labor Home Makes Quality Time –, a LG vai introduzir uma vasta gama de serviços concebidos para satisfazer as necessidades dos clientes e proporcionar uma maior liberdade e facilidade em casa.



A LG ThinQ UP 2.0 vem estabelecer um novo standard em personalização, adaptando a performance do produto e as opções de serviço às preferências dos utilizadores ao longo de toda a jornada de utilização. Ao contrário dos produtos tradicionais com características e especificações fixas, os equipamentos compatíveis com ThinQ UP atualizam continuamente as suas funções essenciais e oferecem funcionalidades adequadas a cada utilizador.



Um dos avanços mais significativos em relação aos equipamentos ThinQ UP existentes é o seu funcionamento inteligente para reduzir o tempo e o incómodo causado pelas tarefas domésticas, acrescentando novos serviços com opções de subscrição flexível, ao mesmo tempo que recomenda serviços adicionais para uma vida diária mais tranquila.



Eletrodomésticos hiperpersonalizados desde o início

O processo de personalização dos eletrodomésticos começa antes mesmo de o cliente receber os seus produtos. Por exemplo: os clientes que adquirem uma máquina de lavar roupa ThinQ UP 2.0 são convidados a participar num inquérito de três etapas – o Life Pattern Analysis –, realizado através da app LG ThinQ. A LG analisa os resultados e aplica ciclos de lavagem otimizados e adaptados às preferências do cliente, garantindo uma experiência de utilização personalizada desde o início. Além disso, os clientes têm a flexibilidade de ajustar a ordem dos ciclos instalados nas suas máquinas e podem guardar as suas configurações pessoais na aplicação.



Igualmente personalizável, o mais recente Combinado LG InstaView oferece múltiplas opções para manter a frescura dos ingredientes armazenados. Através da app ThinQ, os utilizadores podem aplicar configurações precisas de temperatura tendo por base o tipo de alimentos que têm dentro do frigorífico e alterar a iluminação LED integrada no painel de vidro da porta InstaView. Além disso, podem deixar mensagens e lembretes aos seus familiares e colegas de casa no display LCD do congelador.



As máquinas de lavar e secar roupa são as primeiras a terem um chip desenvolvido pela LG – chamado chip DQ-C – e um sistema operacional totalmente novo. O chip DQ-C possui uma memória ampla para suportar o upload de diferentes tipos de conteúdo, permitindo que os utilizadores usufruam de uma variedade de recursos e funções personalizados que podem ser facilmente geridos através dos displays touch dos equipamentos ou da app ThinQ.



Uma ampla gama de soluções domésticas

Liderando a “servitização” dos eletrodomésticos, a nova solução da LG oferece produtos e serviços personalizados que se adaptam e melhoram o estilo de vida dos clientes. Ao comprar um eletrodoméstico da linha ThinQ UP 2.0, os clientes podem escolher entre uma vasta gama de serviços capazes de reduzir a carga e gestão das tarefas domésticas. Entre estes, inclui-se a subscrição de serviços domésticos inteligentes que ajudam e aumentam a performance dos produtos LG, bem como serviços de lavandaria para cuidados especializados com roupas e serviços automatizados de poupança de tempo para encomendar novamente detergentes e alimentos frescos2.



Graças às diversas capacidades do ThinQ UP 2.0, as novas máquinas de lavar roupa da LG, por exemplo, acabam por se transformar em soluções completas que apoiam o estilo de vida dos utilizadores, dando-lhes um acesso único a vários serviços convenientes, desde lavagem a seco até armazenamento de roupas e muito mais2.



Transição de um negócio Product-Centric para um Smart Life Solutions Business

O serviço de subscrição de eletrodomésticos da LG oferece aos clientes a liberdade de se inscreverem por um período que varia de três a seis anos, permitindo-lhes escolher a melhor opção para a suas circunstância individuais. Durante o período de subscrição, a empresa disponibiliza relatórios mensais através da app LG ThinQ, sugerindo recomendações personalizadas de produtos com base nos padrões de utilização e preferências do cliente.



“A LG ThinQ UP 2.0 marca o início da nossa jornada em direção a um modelo de negócios mais baseado em serviços”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Afirmando-se como um importante player no mercado global de eletrodomésticos, a LG está comprometida em liderar a era do «Home as a Service» (HaaS) e continuará a apresentar soluções inovadoras que melhorem a vida dos clientes.”



Os visitantes do stand da LG (Hall 18, Messe Berlin) na IFA 2023, de 1 a 5 de setembro, poderão experienciar na primeira pessoa a conveniência perfeita dos avançados equipamentos ThinQ 2.0 da LG.





1 Atualmente, os produtos com recursos ThinQ UP 2.0 estão disponíveis na Coreia do Sul apenas.

2 A disponibilidade de produtos, recursos e serviços domésticos pode variar dependendo do modelo e da região.