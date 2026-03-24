Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Torne a sua cozinha confortável e eficiente com a LG
Encastre perfeito
Combina perfeitamente com a sua cozinha
Design de encastrar elegante que combina com a decoração da sua cozinha, criando um espaço moderno e sofisticado.
Sucção potente
Ar mais fresco para a sua cozinha
Um sistema de extração de alta potência com capacidade de 600 m³/h¹⁾ ajuda a reduzir rapidamente o fumo e os odores, garantindo um ambiente de cozinha mais fresco.
Funcionamento com baixo ruído
Desfrute de uma cozinha tranquila
Funciona a apenas 68 dB²⁾, para poder desfrutar de cada momento na cozinha.
Iluminação LED
Iluminação brilhante e focada
A iluminação LED ilumina claramente a zona onde cozinha, para uma melhor visibilidade
Filtro de gordura lavável
Limpeza fácil para uma cozinha impecável
Um filtro de alumínio durável³⁾ pode ser lavado na máquina de lavar loiça, ajudando a manter o ar da sua cozinha fresco com o mínimo de esforço.
1) Sucção potente
-Data do teste: 21/08/2025
-Agência de teste: SGS
-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)
-Método de teste: EN 61591
-Resultados do teste: potência de sucção de 600 m³/h na velocidade máxima
-O resultado poderá variar consoante o uso real.
2) Funcionamento com baixo ruído
-Data do teste: 21/08/2025
-Agência de teste: SGS
-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)
-Método de teste: EN 60704-2-13
-Resultados do teste: 68 dB na velocidade máxima
-O resultado poderá variar consoante o uso real.
3) Filtro de gordura lavável
-Ao limpar o filtro de gordura na máquina de lavar loiça, poderá ocorrer uma ligeira descoloração. No entanto, esta descoloração não afeta o desempenho do filtro.
Perguntas frequentes
Qual é o nível de ruído dos exaustores modernos para cozinha?
Os níveis de ruído podem variar entre 40 e 70 dB, consoante o modelo e a velocidade. Os exaustores LG funcionam a apenas 68 dB.
O filtro do exaustor precisa de limpeza regular?
Sim. Os filtros de gordura devem ser limpos regularmente para manterem o seu desempenho. O filtro de gordura lavável da LG é feito de alumínio resistente e pode ser lavado na máquina de lavar loiça, tornando a manutenção rápida e fácil. Isto ajuda a manter o seu exaustor a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.
Vale a pena ter iluminação LED nos exaustores?
Sim. A iluminação LED é brilhante, eficiente em termos energéticos e duradoura. Os exaustores LG possuem iluminação LED brilhante e focada que ilumina uniformemente a zona onde se cozinha, melhorando a visibilidade para uma preparação precisa dos alimentos e, ao mesmo tempo, realçando o ambiente da sua cozinha.
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Tipo de instalação
Insira
Tipo de Exaustor
Abaixo do armário
CMH do exaustor (mín-máx)
280-610
dB do exaustor (mín-máx)
54-68
Níveis de velocidade do exaustor
3
País de origem
China
CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR
Final diferido
Não
Tipo de Filtro
Filtro de gordura de alumínio lavável
Tipo de Iluminação
LED
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Conformidade com RoHS
Sim
Potência da iluminação (W)
3
Tipo de Instalação
Insira
Tipo de Exaustor
Abaixo do armário
Largura (mm)
520
Níveis de velocidade do exaustor
3
dB do exaustor (mín-máx)
54-68
CMH do exaustor (mín-máx)
280-610
Iluminação de Dois Níveis
Não
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do produto (L x A x P, em mm)
520 x 299 x 284
Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)
600 x 360 x 355
Peso do produto (kg)
5,6
POTÊNCIA
Potência (W)
218
Tamanho do disjuntor (Amp)
16
Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Tipo de painel
Mecânico
CFM de controlo Wi-Fi
Não
Iluminação de controlo Wi-Fi
Não
Ligar/Desligar Wi-Fi
Não
RECURSOS INTELIGENTES
ThinQ (Wi-Fi)
Não
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência
Encontrar localmente
5% Desconto para novos membros
Entrega e instalação gratuita para membros
Produto Recomendado