Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C

Sim. Os filtros de gordura devem ser limpos regularmente para manterem o seu desempenho. O filtro de gordura lavável da LG é feito de alumínio resistente e pode ser lavado na máquina de lavar loiça, tornando a manutenção rápida e fácil. Isto ajuda a manter o seu exaustor a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.