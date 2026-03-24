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Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C

HE3Z2415S EU Energy Label_2627560.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
HE3Z2415S EU Energy Label_2627560.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C

HE3Z2415S
Vista frontal de Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C HE3Z2415S
Vista frontal de um exaustor de encastre.
Diagrama a mostrar as dimensões do exaustor e as medidas de instalação.
Exaustor de encastre sob um armário por cima de uma placa numa cozinha limpa.
Exaustor de encastre a extrair suavemente o vapor de uma panela na placa de fogão.
Exaustor de encastre a funcionar numa cozinha escura enquanto extrai o vapor de uma panela.
Vista parcial do lado esquerdo de um exaustor de encastre.
Vista parcial do lado direito de um exaustor de encastre.
Vista detalhada do painel e dos filtros do exaustor de encastre.
Vista lateral em ângulo reto do exaustor de encastre.
Vista inferior angular lateral de um exaustor de encastre.
Vista lateral esquerda da unidade de exaustor de encastre.
Vista lateral direita da unidade de exaustor de encastre.
Vista traseira da unidade de exaustor de encastre.
Vista superior traseira inclinada da unidade de exaustor de encastre.
Vista frontal de Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C HE3Z2415S
Vista frontal de um exaustor de encastre.
Diagrama a mostrar as dimensões do exaustor e as medidas de instalação.
Exaustor de encastre sob um armário por cima de uma placa numa cozinha limpa.
Exaustor de encastre a extrair suavemente o vapor de uma panela na placa de fogão.
Exaustor de encastre a funcionar numa cozinha escura enquanto extrai o vapor de uma panela.
Vista parcial do lado esquerdo de um exaustor de encastre.
Vista parcial do lado direito de um exaustor de encastre.
Vista detalhada do painel e dos filtros do exaustor de encastre.
Vista lateral em ângulo reto do exaustor de encastre.
Vista inferior angular lateral de um exaustor de encastre.
Vista lateral esquerda da unidade de exaustor de encastre.
Vista lateral direita da unidade de exaustor de encastre.
Vista traseira da unidade de exaustor de encastre.
Vista superior traseira inclinada da unidade de exaustor de encastre.

Funcionalidades principais

  • A potente sucção de 600 m³/h remove rapidamente o fumo e os odores.
  • 3 níveis de velocidade
  • Painel de Controlo Tátil
  • Eficiência energética C
Mais

Torne a sua cozinha confortável e eficiente com a LG

Ícone de um exaustor de encastre ilustrado como uma forma simples de caixa.

Encastre perfeito

Combina perfeitamente com a sua cozinha

Ícone de um exaustor com linhas descendentes a representar a sucção do ar.

Sucção potente

Ar mais fresco para a sua cozinha

Ícone de um altifalante com pequenas linhas de vibração a indicar ruído reduzido.

Funcionamento com baixo ruído

Desfrute de uma cozinha tranquila

Encastre perfeito

Combina perfeitamente com a sua cozinha

 

Design de encastrar elegante que combina com a decoração da sua cozinha, criando um espaço moderno e sofisticado.

 

Exaustor de encastre instalado sob um armário branco por cima de uma placa numa cozinha simples.
Sucção potente

Ar mais fresco para a sua cozinha

Um sistema de extração de alta potência com capacidade de 600 m³/h¹⁾ ajuda a reduzir rapidamente o fumo e os odores, garantindo um ambiente de cozinha mais fresco.

Exaustor de encastre sob um armário branco a retirar o vapor de uma panela na placa de fogão.
Funcionamento com baixo ruído

Desfrute de uma cozinha tranquila

Funciona a apenas 68 dB²⁾, para poder desfrutar de cada momento na cozinha.

Exaustor de encastre numa cozinha escura, extraindo suavemente o vapor de uma panela na placa de fogão.

Iluminação LED

Iluminação brilhante e focada

A iluminação LED ilumina claramente a zona onde cozinha, para uma melhor visibilidade

Filtro de gordura lavável

Limpeza fácil para uma cozinha impecável

Um filtro de alumínio durável³⁾ pode ser lavado na máquina de lavar loiça, ajudando a manter o ar da sua cozinha fresco com o mínimo de esforço.

1) Sucção potente

-Data do teste: 21/08/2025

-Agência de teste: SGS

-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)

-Método de teste: EN 61591

-Resultados do teste: potência de sucção de 600 m³/h na velocidade máxima

-O resultado poderá variar consoante o uso real.

 

 

2) Funcionamento com baixo ruído

-Data do teste: 21/08/2025

-Agência de teste: SGS

-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)

-Método de teste: EN 60704-2-13

-Resultados do teste: 68 dB na velocidade máxima

-O resultado poderá variar consoante o uso real.

 

 

3) Filtro de gordura lavável 

-Ao limpar o filtro de gordura na máquina de lavar loiça, poderá ocorrer uma ligeira descoloração. No entanto, esta descoloração não afeta o desempenho do filtro.

Perguntas frequentes

Qual é o nível de ruído dos exaustores modernos para cozinha?

Os níveis de ruído podem variar entre 40 e 70 dB, consoante o modelo e a velocidade. Os exaustores LG funcionam a apenas 68 dB.

O filtro do exaustor precisa de limpeza regular?

Sim. Os filtros de gordura devem ser limpos regularmente para manterem o seu desempenho. O filtro de gordura lavável da LG é feito de alumínio resistente e pode ser lavado na máquina de lavar loiça, tornando a manutenção rápida e fácil. Isto ajuda a manter o seu exaustor a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.

Vale a pena ter iluminação LED nos exaustores?

Sim. A iluminação LED é brilhante, eficiente em termos energéticos e duradoura. Os exaustores LG possuem iluminação LED brilhante e focada que ilumina uniformemente a zona onde se cozinha, melhorando a visibilidade para uma preparação precisa dos alimentos e, ao mesmo tempo, realçando o ambiente da sua cozinha.

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Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Tipo de instalação

    Insira

  • Tipo de Exaustor

    Abaixo do armário

  • CMH do exaustor (mín-máx)

    280-610

  • dB do exaustor (mín-máx)

    54-68

  • Níveis de velocidade do exaustor

    3

  • País de origem

    China

CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR

  • Final diferido

    Não

  • Tipo de Filtro

    Filtro de gordura de alumínio lavável

  • Tipo de Iluminação

    LED

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Conformidade com RoHS

    Sim

  • Potência da iluminação (W)

    3

  • Tipo de Instalação

    Insira

  • Tipo de Exaustor

    Abaixo do armário

  • Largura (mm)

    520

  • Níveis de velocidade do exaustor

    3

  • dB do exaustor (mín-máx)

    54-68

  • CMH do exaustor (mín-máx)

    280-610

  • Iluminação de Dois Níveis

    Não

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões do produto (L x A x P, em mm)

    520 x 299 x 284

  • Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)

    600 x 360 x 355

  • Peso do produto (kg)

    5,6

POTÊNCIA

  • Potência (W)

    218

  • Tamanho do disjuntor (Amp)

    16

  • Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)

    220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

  • Tipo de painel

    Mecânico

  • CFM de controlo Wi-Fi

    Não

  • Iluminação de controlo Wi-Fi

    Não

  • Ligar/Desligar Wi-Fi

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

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