LG UltraGear™ GX7 de 27 polegadas Monitor para gaming OLED QHD de 240Hz + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
24GS50F EU.pdf
Classificação energética : UE
MNMN

27GX704A-B.BUNDLE
vista frontal com especificações
vista frontal com especificações

Funcionalidades principais

  • Monitor OLED 27" QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True black 400
  • Painel Glare
  • OLED com taxa de atualização de 240Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Rácio de contraste 1,5 M:1

    NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / AdaptiveSync certificado pela VESA
Mais
Produtos neste bundle: 2

27GX704A-B

LG UltraGear™ GX7 de 27 polegadas Monitor para gaming OLED QHD de 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Painel Glare
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

24GS50F-B

Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
24GS50F EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
Monitor para gaming UltraGear™ OLED.

Ecrã

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typical 98.5%**

Painel Glare

Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)

QHD@240Hz de HDMI 2.1

Tecnologia

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

AdaptiveSync certificado pela VESA

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

Monitor para gaming UltraGear™ OLED.

OLED com MLA+

Brilho para
uma jogabilidade magnífica

O ecrã OLED brilhante eleva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade padrão de 275 nits e um pico de brilho de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes, garantindo que nunca joga no escuro.

Painel OLED brilhante com MLA+

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Micro Lens Array+

A evolução do OLED

O nosso UltraGear™ OLED, com tecnologia Micro Lens Array+, apresenta um brilho 37.5% superior (SDR) em comparação com o MLA.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%

A explosão das cores

O VESA DisplayHDR True black 400 faz com que todas as cenas, quer sejam claras ou escuras, ganhem vida com os seus detalhes realistas com um rácio de contraste de 1,5M. Mergulhe no jogo com o mundo mais vibrante criado pelo DCI-P3 98.5% (Tip.).

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O True Black 400 é a 10% do nível médio da imagem e 1,5 m:1 é o rácio de contraste a 25% do nível médio da imagem.

Luz azul fraca

Proteção eficaz
da luz azul

Experimente jogar livremente com menos luz azul nociva. LG WOLED

utiliza uma tecnologia avançada que reduz os níveis de luz azul enquanto

preservando de cores vivas e realistas certificado pela UL para baixa luz azul

platina, permitindo cores de jogo vivas para uma experiência de visualização mais confortável.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Os painéis LG OLED foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light pela UL.

*Número do certificado: Ecrã sem cintilação (OLED) - A196009, sem encandeamento desconfortável - V563481 (condições de UGR inferior a 22), solução de hardware de luz azul reduzida Platinum - V745051.

*A funcionalidade acima referida pode variar em função do ambiente ou das condições informáticas do utilizador.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 1] Desativar o modo de poupança de energia inteligente.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem selecionadas.

*O ecrã pode ficar queimado no modo mais brilhante.

Toque em anchor-speed..
Ecrã OLED com 240Hz e 0.03ms (GtG).

Ecrã OLED com 240Hz e 0.03ms (GtG)

OLED à velocidade da luz

O novo monitor UltraGear™ da LG proporciona a velocidade ultrarrápida de uma taxa de atualização de 240Hz e um tempo de resposta de 0.03ms (GtG) no ecrã OLED.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Velocidade incrível,
Taxa de atualização OLED de 240Hz

Uma velocidade rápida de 240Hz permite que os jogadores vejam rapidamente o fotograma seguinte e faz com que a imagem apareça suavemente. Os jogadores podem responder rapidamente aos adversários e apontar ao alvo com facilidade.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Tempo de resposta extremamente rápido
de 0.03ms

Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

QHD OLED a 240Hz com HDMI 2.1.

QHD OLED 240Hz em HDMI 2.1

Amplifique a sua capacidade de jogo com o ecrã OLED

O 27GX704A tem capacidade para uma taxa de atualização de até 240Hz com HDMI 2.1. Isto significa que os jogadores podem desfrutar plenamente da resolução QHD e de 240Hz com o DisplayPort ou HDMI.

*Suporta uma taxa de atualização rápida até 240Hz. Para funcionar corretamente, é necessária uma placa gráfica que suporte HDMI 2.1 e o cabo HDMI 2.1 (incluído na embalagem).

*A placa gráfica é vendida em separado.

Toque na tecnologia âncora.

Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo

Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Design centrado no jogador

Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação Hexagon e um design de 4 lados praticamente sem margens. A base ajustável suporta rotação, inclinação, altura e articulação, ajudando-o a jogar mais confortavelmente.

Design centrado no jogador.

Monitor com base giratória e ajustável.

Base Giratória

Monitor regulável em altura/inclinação.

Inclinação / Altura

Monitor regulável com articulação

Articulação

Monitor com design sem margens.

Design sem margens

Saída de auscultadores de 4 polos.

Saída de auscultadores de 4 polos

Plugin para efeito de som imersivo

Desfrute dos seus jogos enquanto conversa por voz, ligando-se facilmente à saída de auscultadores de 4 polos. Além disso, pode sentir-se ainda mais imerso com o som 3D virtual com o DTS Headphone :X.

*Auscultadores vendidos em separado.

Interface de utilizador para jogos

Interface de utilizador premiada para jogos

Os jogadores podem usar o On-Screen Display e o OnScreen Control para personalizar facilmente a configuração desde o ajuste das opções básicas do monitor ao registo da “Chave definida pelo utilizador” para a qual este pode definir o atalho.

*Para descarregar o OnScreen Control mais recente, visite LG.com.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

OLED Care

Proteja o seu ecrã com o sistema OLED Care

O OLED Care ajuda a evitar a imagem posterior, o burn-in do ecrã, que ocorre quando se muda a nova imagem depois de uma imagem estática de elevado contraste ter sido apresentada durante muito tempo.

*Esta funcionalidade só está disponível com o controlo remoto incluído na embalagem.

Dynamic Action Sync

Com a Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica), os jogadores podem capturar momentos cruciais em tempo real, reduzir atrasos de entrada e responder rapidamente aos adversários.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e a escapar rapidamente das situações quando o flash explode.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

Contador de FPS

O contador de FPS permite-lhe ver se tudo está a carregar bem. Quer esteja a editar, a jogar ou a ver um filme, cada fotograma é importante e, com o Contador de FPS, terá dados em tempo real.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*A funcionalidade de Mira não está disponível quando o Contador de FPS está ativado.

*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio.

Cores precisas atualizadas

Otimize o desempenho de cores usando a calibragem de hardware através do LG Calibration Studio, aproveitando ao máximo o espetro amplo e a consistência de cores do ecrã LG QHD OLED.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização. 

*O software e um sensor de calibragem NÃO estão incluídos na embalagem. Para descarregar o software LG Calibration Studio mais recente, visite LG.COM.

Imprimir

Key Spec

Ecrã - Dimensão (polegadas)

67.32

Ecrã - Resolução

2560 x 1440

Ecrã - Tipo de Painel

OLED

Ecrã - Relação de Proporção

16:9

Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

275cd/m²

Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

240

Ecrã - Tempo de Resposta

0.03ms (GTG)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Adaptador

SIM

DisplayPort

SIM (1ea)

HDMI

SIM (ver 2.1)

USB A para B

SIM

CONECTIVIDADE

Versão DisplayPort

1.4

HDMI

SIM (2ea)

DIMENSÕES / PESO

Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

673x168x529

Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)

Dimensões com base (L x A x P) [mm]

605.2x351.0x45.3

Peso com embalagem (kg)

9.9kg

Peso sem base (kg)

4.8kg

Peso com base (kg)

7.2kg

ECRÃ

Relação de Proporção

16:9

Brilho (Mín.) [cd/m²]

250cd/m²

Brilho (Típ.) [cd/m²]

275cd/m²

Color Depth (Número de Cores)

1.07B

Gama de Cor (Mín.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Nível de Contraste (Mín.)

1500000:1

Nível de Contraste (Típ.)

1200000:1

Tipo de Painel

OLED

Dimensão do Pixel (mm)

0.2292 x 0.2292 mm

Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

240

Resolução

2560 x 1440

Tempo de Resposta

0.03ms (GTG)

Dimensão (polegadas)

67.32

Ângulo de Visualização (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

Black Stabilizer

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

Dynamic Action Sync

SIM

Contador FPS

SIM

HDR 10

SIM

Calibração HW

HW Calibration Ready

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatible

Modo de Leitura

SIM

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

INFORMAÇÕES

Nome do Produto

UltraGear

Ano

Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Suporte VESA [mm]

100 x 100 mm

ENERGIA

Consumo de Energia (DC Desligada)

31.52W

Consumo de Energia (Energy Star)

24W

Consumo Energético (Suspensão)

Menos de 0,5 W

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

SOFTWARE

LG Calibration Studio (True Color Pro)

SIM

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(27GX704A-B)
extensão:pdf
ENERGY LABEL(27GX704A-B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(27GX704A-B)
extensão:pdf
External Power supply ErP(27GX704A-B)
extensão:pdf
PRODUCT FICHE(27GX704A-B)
extensão:pdf
Product information sheet (27GX704A-B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(27GX704A-B)
extensão:pdf
WEB INFO(27GX704A-B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Ecrã - Dimensão (polegadas)

23.7"

Ecrã - Resolução

1920 x 1080

Ecrã - Tipo de Painel

VA

Ecrã - Relação de Proporção

16:9

Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

250cd/㎡

Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Ecrã - Tempo de Resposta

1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

Características Mecânicas - Posição do Ecrã

Inclinação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Adaptador

Sim

HDMI

Sim

HDMI (Cor/Comprimento)

Preto / 1.8m

Cabo de Alimentação

Sim

CONECTIVIDADE

DisplayPort

1 (ver. 1.4)

HDMI

2 (ver. 2.0)

DIMENSÕES / PESO

Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

710 x 400 x 156mm

Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

539.5 x 322.2 x 39mm

Dimensões com base (L x A x P) [mm]

539.5 x 414.2 x 195.6

Peso com embalagem (kg)

5.3kg

Peso sem base (kg)

2.95kg

Peso com base (kg)

3.55kg

ECRÃ

Relação de Proporção

16:9

Brilho (Mín.) [cd/m²]

200cd/㎡

Brilho (Típ.) [cd/m²]

250cd/㎡

Color Bit

8bit (6bit+FRC)

Color Depth (Número de Cores)

16.7M

Gama de Cor (Mín.)

NTSC 68%(CIE1931)

Gama de Cor (Típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Nível de Contraste (Mín.)

1800:1

Nível de Contraste (Típ.)

3000:1

Tipo de Painel

VA

Dimensão do Pixel (mm)

0.2739 x 0.2739

Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Resolução

1920 x 1080

Tempo de Resposta

1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

Dimensão (polegadas)

23.7"

Acabamento da Superfície

Antirreflexo

Ângulo de Visualização (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

Black Stabilizer

Sim

AMD FreeSync™

Sim

Auto Input Switch

Sim

Color Weakness

Sim

Crosshair

Sim

Dynamic Action Sync

Sim

Flicker Safe

Sim

Contador FPS

Sim

Efeito HDR

Sim

Tecnologia Motion Blur Reduction

Sim

Modo de Leitura

Sim

Chave Definida por Utilizador

Sim

INFORMAÇÕES

Nome do Produto

UltraGear

Ano

2024

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Posição do Ecrã

Inclinação

Design Borderless

3 margens

OneClick Stand

Sim

Suporte VESA [mm]

75 x 75

ENERGIA

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Saída DC

19V 1.3A

Consumo de Energia (DC Desligada)

Menos de 0.3W

Consumo Energético (Suspensão)

Menos de 0.5W

Consumo Energético (Méd.)

15.7W

Tipo

Adaptador Externo

PADRÃO

CE

Sim

UL (cUL)

Sim

SOFTWARE

OnScreen Control

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(24GS50F-B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(24GS50F-B)
extensão:pdf
Product Environmental Report(24GS50F-B)
extensão:pdf
Product information sheet (24GS50F-B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(24GS50F-B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

