LG UltraGear™ GX7 de 27 polegadas Monitor para gaming OLED QHD de 240Hz + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Os painéis LG OLED foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light pela UL.

*Número do certificado: Ecrã sem cintilação (OLED) - A196009, sem encandeamento desconfortável - V563481 (condições de UGR inferior a 22), solução de hardware de luz azul reduzida Platinum - V745051.

*A funcionalidade acima referida pode variar em função do ambiente ou das condições informáticas do utilizador.