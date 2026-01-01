About Cookies on This Site

LG IPS Smart Monitor Swing 4K UHD IPS de 31,5 polegadas com Ecrã tátil, suporte rolante + Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)

32U889SA-W.24G4001
Vista lateral de +30 graus com a altura do monitor ajustada para baixo
Funcionalidades principais

  • IPS Touch display 4K UHD (3840x2160) de 31,5”
  • Suporte ajustável em altura, inclinação, rotação e modo retrato com rodas
  • webOS
  • AirPlay 2, Partilha de Ecrã / Screen Share, Bluetooth
  • 3 x USB-C (1up/2dn, PD 65 W), 2 x HDMI
  • Suporte para Magic Remote e Webcam (POGO) (vendido em separado)
Mais
Produtos neste bundle: 2
32U889SA-W

LG IPS Smart Monitor Swing 4K UHD IPS de 31,5 polegadas com Ecrã tátil, suporte rolante
Folha de produto
vista frontal

24G411A-B

Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
24G411A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Excelência Vencedora de Prémios

Logótipo dos Prémios de Inovação CES 2025

Prémios de Inovação CES 2025

Homenageado

Periféricos e acessórios de computador

Uma imagem do logótipo dos AVForuns

Escolha do editor do AVForums 2024/25

webOS 24

“O webOS 24 proporciona uma experiência inteligente elegante, rápida e fácil que parece fresca e organizada”

Uma imagem do prémio iF Design

Prémio iF Design – Vencedor

webOS 24 UX

Logótipo LG Smart Monitor Swing.

Flexibilidade sem falhas para trabalho e entretenimento

Experimente uma flexibilidade poderosa com o LG Smart Monitor com ecrã tátil, que inclui um suporte rolante para um ajuste ideal a vários ângulos e posições. Desfrute do controlo suave do ecrã tátil, de um grande ecrã de 31,5 polegadas e de uma impressionante qualidade de imagem 4K para trabalho e entretenimento.

A imagem mostra uma mulher a utilizar um LG Smart Monitor Swing com uma criança, três pessoas a partilhar uma secretária e a olhar para um LG Smart Monitor Swing, um homem a ver um ecrã LG Smart Monitor Swing com o seu cão e outro homem a trabalhar num LG Smart Monitor Swing.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

Nesta imagem, uma mulher está a trabalhar com um LG Smart Monitor Swing.

A flexibilidade potencia a produtividade

Esta imagem mostra uma mulher e três crianças a brincar com um LG Smart Monitor Swing.

4K UHD IPS com ecrã tátil de 31,5”

Na imagem da esquerda, um LG Smart Monitor Swing num escritório apresenta vários gráficos, enquanto na imagem da direita, um LG Smart Monitor Swing em casa está a reproduzir um filme.

webOS Trabalho e Lazer

Esta imagem mostra a parte de trás de um LG Smart Monitor Swing.

Suporte flexível sobre rodas

Cenários de uso do LG Smart Monitor Swing para cada necessidade

Uma mulher está a trabalhar numa ilustração utilizando um LG Smart Monitor Swing.
Dia de uma mãe trabalhadora com o Swing 
Um homem segura um teclado com uma mão enquanto toca no ecrã de um LG Smart Monitor Swing com a outra.
Dia de um trabalhador com o Swing 
Um homem está a ver um vídeo num LG Smart Monitor Swing com o seu cão.
Dia de criador de conteúdos com o Swing 
Um vídeo em direto de comércio eletrónico está a ser reproduzido num LG Smart Monitor Swing.
Dia de uma pequena empresa com o Swing 
Um anúncio de um produto está a ser reproduzido num LG Smart Monitor Swing num grande armazém.
Dia de um gestor de retalho com o Swing 

Ecrã tátil IPS 4K UHD de 31,5”

Imagens realistas, à distância de um toque

Deixe-se envolver por cores e detalhes vibrantes com o nosso ecrã IPS 4K UHD de 31,5 polegadas. O ecrã tátil intuitivo oferece um controlo sem esforço, permitindo um acesso rápido aos ajustes. Desfrute de imagens nítidas e cores precisas graças a uma ampla gama de cores DCI-P3 de 95% e 350 nits de luminosidade. Experimente uma nitidez espantosa e imagens realistas que dão vida ao seu conteúdo.

Esta imagem mostra uma mulher e três crianças a brincar com um LG Smart Monitor Swing.

*Brilho: 350 nits (Typ.), Gama de cores: DCI-P3 95% (Typ.).

Ajustes fáceis e adaptáveis a qualquer situação

O nosso monitor inteligente é fornecido com um suporte flexível com uma dobradiça de mola de torção, que oferece ajustes de inclinação, rotação, altura e Modo Retrato para uma personalização sem esforço do ângulo. A base espessa em forma de quadrado garante estabilidade e o elegante tom cinzento-branco integra-se perfeitamente em qualquer casa ou local de trabalho. 

*Este suporte foi concebido para suportar pesos de cabeça entre 4 kg e 6,5 kg e os danos causados por exceder este limite não estão cobertos pela garantia.

Suporte rolante com um adaptador oculto

Com as suas robustas rodas de rolamento, pode deslocá-lo sem esforço para onde precisar, enquanto desfruta de uma mobilidade suave e estável. Além disso, o adaptador oculto mantém os cabos bem escondidos, garantindo um aspeto limpo e organizado.

*O adaptador incorporado pode variar consoante o país.

A flexibilidade potencia a produtividade

USB-C

Centro de produtividade com conectividade fácil

Três portas USB-C permitem a saída de ecrã, a transferência de dados e o carregamento de dispositivos (até 65 W), permitindo o suporte do seu computador portátil, tudo ao mesmo tempo através de um único cabo.

Um computador portátil está ligado a um LG Smart Monitor Swing através de USB-C. Está a carregar através de USB-C enquanto apresenta o mesmo ecrã.

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB-C incluído na embalagem para ligar a porta USB-C ao monitor. Tenha em atenção que a inclusão de cabos pode variar consoante o país.

Aplicação LG Switch

Otimização fácil e sem esforço com o LG Switch

A aplicação LG Switch otimiza o monitor para trabalho e vida. Pode navegar rapidamente e selecionar funções inteligentes com o teclado e o rato, enquanto alterna facilmente entre o PC e o webOS com as teclas de atalho. Também pode dividir o ecrã em até 6 secções, mudar o tema ou lançar uma plataforma de videochamada com a tecla de atalho mapeada.

Controlo Rápido

Descubra a conveniência do Controlo Rápido no LG Smart Monitor Swing, que proporciona um acesso fácil aos menus através de acções simples com um teclado e um rato. Permite também alternar sem problemas entre o PC e o webOS utilizando atalhos de teclado.

*A aplicação LG Switch é uma aplicação apenas para PC.

*Para transferir a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite LG.com.

AirPlay 2 + Partilha de Ecrã + Bluetooth

Espelhe diretamente a partir dos seus dispositivos

Partilhe conteúdos do seu dispositivo para o monitor com o AirPlay 2* (para dispositivos Apple) ou o Partilha de Ecrã / Screen Share** (para Android). Ligue-se instantaneamente e desfrute de uma experiência de visualização e áudio perfeita num ecrã maior com apenas alguns toques.

O mesmo ecrã está a ser partilhado entre um LG Smart Monitor Swing, um computador portátil, um tablet e um smartphone utilizando o AirPlay 2 e a Partilha de Ecrã / Screen Share.

*Apple e as marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Apple Inc. As funcionalidades suportadas podem variar consoante os países e as regiões.

*Para utilizar o AirPlay e o HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões. O emblema Works with Apple Home é uma marca registada da Apple Inc.

*Partilha de Ecrã / Screen Share: Compatível com Android ou Windows 10 e superior.

*Ligue o seu dispositivo à mesma rede que o monitor.

webOS

Trabalhe em casa sem um PC

O webOS permite-lhe aceder remotamente ao seu PC e ao Cloud PC através do Remote PC. Esta funcionalidade permite-lhe utilizar vários serviços de escritório em casa, incluindo videoconferência e aplicações baseadas na nuvem, tudo sem um PC.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

*O teclado, o rato, os auscultadores, o controlador de jogos e a webcam (tipo Pogo) não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

*O PC remoto só está disponível em computadores com o sistema operativo Windows 10 Pro ou posterior.

*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

*A funcionalidade de PC remoto é suportada no Windows 10 Pro ou em versões posteriores e é compatível com PC de terceiros que suportam a ligação de PC remoto, incluindo o Gram.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

webOS

Navegue nos seus conteúdos, sem interrupções

Graças ao webOS, desfrute de um acesso sem falhas a uma variedade de conteúdos através de aplicações como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e LG Channels gratuitos. Obtenha recomendações personalizadas, explore aplicações como Sports, Game e LG Fitness e controle facilmente tudo com um controlo remoto ou toque. O design sem margens de 3 lados do corpo branco fino aumenta a imersão, enquanto os altifalantes estéreo de 5 Wx2 proporcionam um som cristalino para a melhor experiência de visualização.

Graças ao webOS, desfrute de um acesso sem falhas a uma variedade de conteúdos através de aplicações como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e LG Channels gratuitos. Obtenha recomendações personalizadas, explore aplicações como Sports, Game e LG Fitness e controle facilmente tudo com um controlo remoto ou toque.

Graças ao webOS, desfrute de um acesso sem falhas a uma variedade de conteúdos através de aplicações como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e LG Channels gratuitos. Obtenha recomendações personalizadas, explore aplicações como Sports, Game e LG Fitness e controle facilmente tudo com um controlo remoto ou toque.

* Os serviços e aplicações de streaming incorporados podem variar consoante o país.

*É necessária uma ligação à Internet e subscrições de serviços de streaming. Poderão ser aplicadas taxas adicionais a alguns serviços, uma vez que não estão incluídos e requerem subscrições separadas.

*Fornece uma série de aplicações e serviços personalizados, incluindo música, desporto, escritório em casa e jogos na nuvem para cada conta registada.

Jogos

Salte diretamente para a ação

Não precisa de uma consola de jogos - jogue através do LG Smart Monitor. Aceda a jogos na nuvem diretamente a partir de casa e ligue-se rapidamente a aplicações de transmissão para obter conteúdos de jogos.

Música

Selecionado de acordo com os seus gostos musicais

Desfrute de música personalizada de forma imersiva com os altifalantes estéreo de 5 W x 2. Pode procurar música facilmente e aceder rapidamente às músicas reproduzidas recentemente a partir dos seus serviços de streaming. Além disso, recomenda músicas populares com base na sua preferência.

Desporto

Siga as suas equipas desportivas

Apoie a sua equipa com um serviço personalizado. Mostra informações atualizadas sobre a sua equipa desportiva favorita com base no seu perfil.

LG Fitness

Fitness personalizado em casa

Transforme a sua sala de estar num ginásio pessoal com o LG Fitness. Desfrute de uma vasta gama de exercícios, acompanhe o seu progresso e atinja os seus objetivos, tudo a partir do conforto do seu sofá.

*O teclado, o rato, os auscultadores e o controlador de jogos acima referidos não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar consoante a região. Nas regiões não suportadas, os utilizadores serão redirecionados para o Gaming Hub existente.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

Controlo do brilho

Inteligência brilhante em qualquer luz

O Controlo de brilho deteta fontes de luz no seu espaço e ajusta automaticamente o brilho do ecrã para obter imagens nítidas e claras, quer seja de dia ou de noite.

A imagem da esquerda mostra o aspeto diurno com a função de ajuste de brilho, enquanto a imagem da direita mostra o aspeto noturno com a mesma função.

Mapeamento Dinâmico de Tons

As imagens ganham vida com brilho e contraste

Desfrute de imagens tal como foram concebidas para serem vistas, com o Mapeamento dinâmico dos tons a ajustar o brilho e o contraste para um detalhe e realismo ideais. Os filmes e os jogos ganham vida com uma imersão rica e uma qualidade consistente em todo o conteúdo.

*Disponível apenas quando o sinal de vídeo HDR é introduzido.

O ecrã LG Smart Monitor Swing está a mostrar a interface do Painel do ThinQ Home.

Painel do ThinQ Home

Controle facilmente os seus aparelhos

O Painel ThinQ Home torna a vida mais conveniente. Verifique e faça a gestão do estado dos seus aparelhos e dispositivos LG num único ecrã com o controlo remoto.

*Para utilizar as funcionalidades ThinQ, instale a aplicação “LG ThinQ” da Google Play Store ou da Apple App Store no seu smartphone e ligue-se ao Wi-Fi. Consulte a secção de ajuda da aplicação para obter instruções de utilização detalhadas.

*É necessário ter internet sem fios em casa para registar os aparelhos na aplicação LG ThinQ.

*As funcionalidades reais da aplicação LG ThinQ podem variar consoante o produto e o modelo.

*Este produto está registado como uma TV na aplicação LG ThinQ. Pode alterar o nome do dispositivo registado na aplicação LG ThinQ.

*Através da aplicação LG ThinQ, pode utilizar o controlo de volume, o ponteiro e as funções de alimentação.

Controlo por voz com o Magic Remote

Com a aplicação ThinQ, pode ser facilmente controlado remotamente através de comandos de voz via Alexa, garantindo que o monitor inteligente serve como mais do que apenas um ecrã. Torna-se um ponto central para todas as suas necessidades de entretenimento e produtividade, elevando a sua experiência multimédia global. Tudo isto requer apenas o Magic Remote.

Uma mulher está a aumentar o volume do LG Smart Monitor Swing utilizando um Magic Remote.

*Para funcionar corretamente, é necessário ligar o LG Smart Monitor à aplicação ThinQ.

*Pode alterar as definições de idioma e região de 22 idiomas para 146 países: Inglês / Coreano / Espanhol / Francês / Alemão / Italiano / Português / Russo / Polaco / Turco / Japonês / Árabe (Saudita/UAE) / Vietnamita / Tailandês / Sueco / Taiwanês / Indonésio / Dinamarquês / Holandês / Norueguês / Grego / Israelita (por exemplo, EUA/Inglês).

**O Controlo Remoto está incluído na embalagem.

**O Magic Remote é vendido em separado e pode variar consoante o país. 

**A funcionalidade Alexa está disponível. Para mais informações, consulte as especificações do produto.

Produtividade em todos os espaços de trabalho

Aumente a eficiência da sua empresa com um monitor versátil

Experimente a liberdade de conceber o seu negócio. As suas caraterísticas versáteis, o suporte ajustável e a conetividade alargada fazem dele o companheiro perfeito, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades em qualquer ambiente de trabalho. Quer esteja a trabalhar no escritório, nas instalações de um cliente ou remotamente, esta solução permite-lhe trabalhar de forma mais inteligente, mais rápida e mais eficiente.

Quatro pessoas estão sentadas à volta de uma secretária, a realizar uma reunião utilizando um LG Smart Monitor Swing.

Escritório pessoal: O nosso monitor inteligente suporta uma solução versátil para apresentações e reuniões de pequena escala no seu escritório pessoal.

Um homem segura um casaco, enquanto uma mulher toca no ecrã LG Smart Monitor Swing para ver as informações do casaco.

Pequena empresa: O nosso monitor inteligente permite uma colaboração e ideação fáceis e eficazes com um simples toque.

Um doente está deitado numa cama de hospital, com dois profissionais de saúde ao seu lado. Um LG Smart Monitor Swing está ao lado do médico.

Hospital: O nosso monitor inteligente pode ser ajustado para permitir que os doentes vejam confortavelmente os resultados dos seus testes sem terem de se mexer.

Um homem está a jogar golfe num campo de golfe com ecrã interior, com um LG Smart Monitor Swing ao seu lado a apresentar dados.

Campo de golfe com ecrã: Coloque o nosso monitor inteligente no espaço interior pretendido para criar sem esforço a sua própria área de treino de golfe.

Uma mulher olha para um cartaz de um evento apresentado num LG Smart Monitor Swing num café.

Retalho: O nosso monitor inteligente apresenta vídeos promocionais ou banners de eventos, tornando-o uma ferramenta eficaz para a promoção de empresas.

Um homem na sala VIP está a ler as notícias num LG Smart Monitor Swing.

Sala VIP: O nosso monitor inteligente funciona como um ecrã privado para os clientes em espera nas salas de espera, para a entrega de notícias ou para a revisão de documentos na sala VIP.

Uma mulher está a verificar um gráfico num LG Smart Monitor Swing num quarto de hotel.

Quarto de hotel: O nosso monitor inteligente ajuda-o a manter-se produtivo com o webOS incorporado, que oferece as suas aplicações e serviços de produtividade favoritos para o manter a trabalhar sem problemas.

Uma criança está a assistir a uma aula online num LG Smart Monitor Swing numa sala.

Aprendizagem remota: O nosso monitor inteligente oferece um ecrã grande de alta resolução e um suporte flexível, maximizando a sua concentração no estudo e a produtividade em casa.

Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(32U889SA-W)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(32U889SA-W)
extensão:pdf
External Power supply ErP(32U889SA-W)
extensão:pdf
Product information sheet (32U889SA-W)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(32U889SA-W)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Ecrã - Dimensão (polegadas)

23,8

Ecrã - Resolução

1920 x 1080

Ecrã - Tipo de Painel

IPS

Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

144 (O/C)

Ecrã - Tempo de Resposta

5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do Produto

UltraGear

Ano

Y25

ECRÃ

Brilho (Mín.) [cd/m²]

220 cd/m²

Brilho (Típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Gama de Cor (Mín.)

sRGB 95% (CIE1931)

Gama de Cor (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Nível de Contraste (Mín.)

1050:1

Nível de Contraste (Típ.)

1500:1

Tipo de Painel

IPS

Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

144 (O/C)

Resolução

1920 x 1080

Tempo de Resposta

5 ms (GtG at Faster)

Dimensão (polegadas)

23,8

Ângulo de Visualização (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

Black Stabilizer

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync

Dynamic Action Sync

SIM

Contador FPS

SIM

HDR 10

SIM

NVIDIA G-Sync™

Compatível com G-SYNC

OverClocking

SIM

Modo de Leitura

SIM

Smart Energy Saving

SIM

Chave Definida por Utilizador

SIM

VRR (Taxa de Atualização Variável)

SIM

CONECTIVIDADE

DisplayPort

SIM (1ea)

Versão DisplayPort

1.4

HDMI

SIM (1ea)

Saída de Auriculares

3-pole (apenas som)

DIMENSÕES / PESO

Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

620 x 134 x 385 mm

Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

539,4 x 317,1 x 38,7 mm

Dimensões com base (L x A x P) [mm]

539,4 x 412 x 220 mm

Peso com embalagem (kg)

4,6 kg

Peso sem base (kg)

2,4 kg

Peso com base (kg)

3,3 kg

ACESSÓRIO

HDMI

SIM

ENERGIA

Entrada CA

100~240 V (50/60 Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(24G411A-B)
extensão:pdf
ENERGY LABEL(24G411A-B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(24G411A-B)
extensão:pdf
External Power supply ErP(24G411A-B)
extensão:pdf
PRODUCT FICHE(24G411A-B)
extensão:pdf
Product information sheet (24G411A-B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(24G411A-B)
extensão:pdf
WEB INFO(24G411A-B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

