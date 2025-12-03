We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ecrã Nano IPS curvo UltraWide Dual QHD (5120 x 1440) de 49 polegadas a 144Hz + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
49U950A-W.BUNDLE
()
Monitor curvo Dual QHD de 49 polegadas a 144Hz
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Maior. Mais nítido. Mais largo.
Experimente o poder de dois ecrãs QHD perfeitamente combinados num único ecrã de 49 polegadas. O monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) de 49 polegadas oferece o espaço de ecrã de dois ecrãs QHD 16:9 de 27 polegadas numa única visualização expansiva. Com aproximadamente mais 70% de píxeis do que uma resolução Full HD 32:9 (3840x1080), proporciona uma nitidez e um detalhe superiores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Para alguns modelos Mac com a placa gráfica Intel, a resolução máxima não é suportada quando o USB-C está ligado.
*O número de faixas e clips apresentados pode variar consoante as definições.
*Suportes e braçadeiras para montagem vertical não estão incluídos na embalagem e devem ser adquiridos separadamente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O suporte para dois monitores apresentado serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real. É vendido em separado.
Qualidade de imagem premium
Precisão em cada pixel, brilho em todos os ângulos.
Desfrute de uma precisão de cor de nível profissional e de uma nitidez consistente numa vasta gama de visualização.
Ecrã Nano IPS™
O monitor LG Nano IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.
DCI-P3 98%
Com uma cobertura de 98% do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.
VESA Display HDR™ 400
O HDR400 (gama dinâmica elevada) suporta níveis específicos de cor e luminosidade.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
USB Type-C™ com Power Delivery de 90 W
Conectividade USB-C tudo-em-um
A porta USB Type-C™ permite a visualização, a transferência de dados e o carregamento do portátil - tudo através de um único cabo. Com um fornecimento de energia até 90 W, pode carregar um computador portátil ligado ao mesmo tempo que alimenta o monitor.
*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB Type-C™ incluído na embalagem para ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Colunas estéreo com graves profundos
Áudio imersivo sem colunas adicionais
O monitor possui altifalantes estéreo de 10 W × 2 incorporados, que proporcionam um áudio envolvente para filmes, música e outros conteúdos multimédia, e também suportam uma comunicação de voz clara para chamadas de vídeo e conferências sem necessidade de altifalantes externos.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
49 polegadas com taxa de atualização de 144Hz
Maior amplitude. Jogue mais rapidamente.
O ecrã expansivo de 49 polegadas com resolução DQHD (5120×1440) oferece um campo de visão ultralargo, ideal para jogos envolventes. A tecnologia Nano IPS e a taxa de atualização de até 144Hz proporcionam cores vibrantes e movimentos suaves em todos os momentos de jogo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Ecrã rápido, jogabilidade suave
Desfrute de uma jogabilidade suave e estável com uma taxa de atualização de 144Hz, NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ e várias funcionalidades de suporte nos jogos.
Imagem de ecrã dividido comparando o screen tearing e a gaguez à esquerda com uma jogabilidade suave e clara à direita, mostrando o efeito da sincronização adaptativa e da elevada taxa de atualização
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Controlador Duplo (Interruptor KVM)
Controlar vários dispositivos com um único monitor
Trabalhe sem problemas em dois PC com um monitor, teclado e rato - basta arrastar e largar ficheiros utilizando o Controlador Duplo.
*Os cabos incluídos na embalagem são USB-C, HDMI e DP.
As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização
1ms MBR
Clear Motion com 1ms MBR
O 1ms MBR reduz a desfocagem de movimento e o efeito fantasma, proporcionando uma jogabilidade mais suave e imagens mais nítidas em cenas de ritmo acelerado.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure por 49U950A no menu de suporte de LG.com.
Construído para o conforto, concebido para a produtividade
Brilho adaptável
Ajusta automaticamente o brilho do ecrã com base na luz ambiente utilizando um sensor incorporado, o que pode ajudar a reduzir a tensão ocular e melhorar o conforto dos olhos.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Cor viva com baixa luz azul
O Live Color Low Blue Light da LG com certificação de ecrã TÜV Rheinland ajuda a proteger os seus olhos contra a luz azul, combinando ajustes de hardware e software RGB, mantendo a qualidade das cores vivas.
*Certificação TÜV Rheinland (Low Blue Light - Solução de hardware) 1111255356
Suporte elegante com uma base fina
Sem desarrumação com suporte elegante
Um suporte elegante em forma de L foi concebido para proporcionar conforto ergonómico e eficiência de espaço, proporcionando uma experiência de utilização confortável e um espaço de trabalho sem confusão. Permite ajustes de altura, inclinação e rotação, e é compatível com a montagem na parede VESA 100×100.
- Ecrã Nano IPS curvo UltraWide Dual QHD (5120 x 1440) de 49 polegadas a 144Hz
- Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
49
Ecrã - Resolução
5120 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Ecrã - Curvatura
3800R
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
144
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
HDMI
SIM
USB-C
SIM
CONECTIVIDADE
KVM Incorporado
SIM
Daisy Chain
NÃO
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (2ea)
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
USB-C
SIM (1ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
1215,1 x 365,7 x 114,2 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
1215,1 x 598,2 x 260,0 mm
Peso com embalagem (kg)
22,0 kg
Peso sem base (kg)
12,6 kg
Peso com base (kg)
17,3 kg
ECRÃ
Brilho (Mín.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16,7 M
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
700:1
Nível de Contraste (Típ.)
1000:1
Curvatura
3800R
Tipo de Painel
IPS
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
144
Resolução
5120 x 1440
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
124,46 cm
Dimensão (polegadas)
49
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Brilho Automático
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
HDR 10
SIM
NVIDIA G-Sync™
Compatível com G-SYNC
PBP
SIM (2PBP)
PIP
SIM
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Super Resolution+
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraWide
Ano
Y25
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (Energy Star)
103 W
Tipo
Potência integrada
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
extensão:pdf
extensão:pdf
extensão:pdf
extensão:pdf
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
23.7"
Ecrã - Resolução
1920 x 1080
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
250cd/㎡
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Ecrã - Tempo de Resposta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Adaptador
Sim
HDMI
Sim
HDMI (Cor/Comprimento)
Preto / 1.8m
Cabo de Alimentação
Sim
CONECTIVIDADE
DisplayPort
1 (ver. 1.4)
HDMI
2 (ver. 2.0)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
710 x 400 x 156mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
539.5 x 322.2 x 39mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
539.5 x 414.2 x 195.6
Peso com embalagem (kg)
5.3kg
Peso sem base (kg)
2.95kg
Peso com base (kg)
3.55kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
200cd/㎡
Brilho (Típ.) [cd/m²]
250cd/㎡
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Color Depth (Número de Cores)
16.7M
Gama de Cor (Mín.)
NTSC 68%(CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
1800:1
Nível de Contraste (Típ.)
3000:1
Tipo de Painel
VA
Dimensão do Pixel (mm)
0.2739 x 0.2739
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Resolução
1920 x 1080
Tempo de Resposta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Dimensão (polegadas)
23.7"
Acabamento da Superfície
Antirreflexo
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
Sim
AMD FreeSync™
Sim
Auto Input Switch
Sim
Color Weakness
Sim
Crosshair
Sim
Dynamic Action Sync
Sim
Flicker Safe
Sim
Contador FPS
Sim
Efeito HDR
Sim
Tecnologia Motion Blur Reduction
Sim
Modo de Leitura
Sim
Chave Definida por Utilizador
Sim
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
2024
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação
Design Borderless
3 margens
OneClick Stand
Sim
Suporte VESA [mm]
75 x 75
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Saída DC
19V 1.3A
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0.3W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0.5W
Consumo Energético (Méd.)
15.7W
Tipo
Adaptador Externo
PADRÃO
CE
Sim
UL (cUL)
Sim
SOFTWARE
OnScreen Control
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
extensão:pdf
extensão:pdf
extensão:pdf
extensão:pdf
extensão:pdf
