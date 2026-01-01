REGULAMENTO DA CAMPANHA

Tratamento de Roupa

A participação nesta promoção pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está prevista a oferta de um edredão anti-ácaros molafex aos consumidores que fizerem a compra de uma máquina de lavar, máquina de secar e/ou máquina de lavar e secar nos modelos selecionados, em LG.com/pt dentro dos prazos e de acordo com as regras definidas no presente regulamento.

Período de compra

A campanha é válida para a compra dos modelos em promoção, efetuada entre as 00H00 do dia 5 de Janeiro e as 23H59 do dia 2 de Fevereiro de 2026.

Modelos em campanha

A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um dos seguintes modelos:

REFERÊNCIA:

- Máquinas de Lavar Roupa: F4X7009TBB / F2WR7S9SGH / F4X1009NWK / F2WR7S9SGW / F4X7009TWB / F4X9009TWCE / F4WR3511A0W / F2WR5S8S1W / F2WR5S9S0W / F4X5511THB / F0P3CYV2E / F4X1008NWK / F2WR5S8S6W / F4X7511TSB / F4X7511TBB / F4X7513TWB / F4X7511TWB / F4WR3509A0W / F4WR359S6M / F4WR5013A6W / F4WR7510AGW / F4WR7011AGW / F0P3CYV2W / F4WR7010SGH / F4WR7010SGH / F4WR7510SGB / F4X1008NWH / F4WR7013AGW / F4DR9513P2W / F4WR3510A0W / F4WR709SGS / F4WR7011SGH / F4WR5010A6W / F4WR7010SGS / F4WR9513A2W / F4WR7511AGW / F4WR7511AGW / F4WR9009A2W / F4WR7010AGW / F4X1009NWB / F4WR5009A6W / F4WR5009A6W

- Máquinas de Lavar e Secar Roupa: F4DR509S6M / F4DR509S6M / F4DR5011S6W / F4DR7010SGS / F4DR7011SGW / F4DR7010SGH / F4DR7511SGH / F4DR7510SGH / F2DR5S8S6W

- Máquinas de secar: RH90V5AV6N / RH18U8AVCW / RH10V9AV2WR / RH90V9PV2N / RC90V9AV2W/ RC80V9AV2W

- Washtower: WT1716BBF / WT1210EEF / WT1210BBF / WT1210EGF

Oferta

Na compra de um dos modelos em campanha em cima referidos recebe um edredão anti-ácaros molafex.

A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.

Na eventualidade de, motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante mas de design ou cor diferente, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.

Como Participar?

Para receber a oferta é obrigatório, que adquira um dos modelos identificados em campanha acima referidos.

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

Entrega da Oferta

A oferta será enviada no prazo máximo de 30 dias após final da campanha, para a morada registada no ato da compra.

Condições de Entrega da oferta

A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, na morada indicada no formulário de registo e no prazo máximo de 30 dias após termo da campanha.

Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo os custos do mesmo.

Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.

Regras da participação

A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efectuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)