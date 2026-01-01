We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
REGULAMENTO DA CAMPANHA
Tratamento de Roupa
A participação nesta promoção pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está prevista a oferta de um edredão anti-ácaros molafex aos consumidores que fizerem a compra de uma máquina de lavar, máquina de secar e/ou máquina de lavar e secar nos modelos selecionados, em LG.com/pt dentro dos prazos e de acordo com as regras definidas no presente regulamento.
Período de compra
A campanha é válida para a compra dos modelos em promoção, efetuada entre as 00H00 do dia 5 de Janeiro e as 23H59 do dia 2 de Fevereiro de 2026.
Modelos em campanha
A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um dos seguintes modelos:
REFERÊNCIA:
- Máquinas de Lavar Roupa: F4X7009TBB / F2WR7S9SGH / F4X1009NWK / F2WR7S9SGW / F4X7009TWB / F4X9009TWCE / F4WR3511A0W / F2WR5S8S1W / F2WR5S9S0W / F4X5511THB / F0P3CYV2E / F4X1008NWK / F2WR5S8S6W / F4X7511TSB / F4X7511TBB / F4X7513TWB / F4X7511TWB / F4WR3509A0W / F4WR359S6M / F4WR5013A6W / F4WR7510AGW / F4WR7011AGW / F0P3CYV2W / F4WR7010SGH / F4WR7010SGH / F4WR7510SGB / F4X1008NWH / F4WR7013AGW / F4DR9513P2W / F4WR3510A0W / F4WR709SGS / F4WR7011SGH / F4WR5010A6W / F4WR7010SGS / F4WR9513A2W / F4WR7511AGW / F4WR7511AGW / F4WR9009A2W / F4WR7010AGW / F4X1009NWB / F4WR5009A6W / F4WR5009A6W
- Máquinas de Lavar e Secar Roupa: F4DR509S6M / F4DR509S6M / F4DR5011S6W / F4DR7010SGS / F4DR7011SGW / F4DR7010SGH / F4DR7511SGH / F4DR7510SGH / F2DR5S8S6W
- Máquinas de secar: RH90V5AV6N / RH18U8AVCW / RH10V9AV2WR / RH90V9PV2N / RC90V9AV2W/ RC80V9AV2W
- Washtower: WT1716BBF / WT1210EEF / WT1210BBF / WT1210EGF
Oferta
Na compra de um dos modelos em campanha em cima referidos recebe um edredão anti-ácaros molafex.
A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.
Na eventualidade de, motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante mas de design ou cor diferente, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.
Como Participar?
Para receber a oferta é obrigatório, que adquira um dos modelos identificados em campanha acima referidos.
Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).
Entrega da Oferta
A oferta será enviada no prazo máximo de 30 dias após final da campanha, para a morada registada no ato da compra.
Condições de Entrega da oferta
A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, na morada indicada no formulário de registo e no prazo máximo de 30 dias após termo da campanha.
Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo os custos do mesmo.
Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.
Regras da participação
A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt
A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.
A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.
Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efectuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)