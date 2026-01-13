REGULAMENTO

CAMPANHA EXTENSÃO GARANTIA 2 ANOS

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta de extensão da garantia legalmente exigida em 2 anos, em monitores, em modelos selecionados, adquiridos em LG.com/pt.

Período de Compra

A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 21 de janeiro e as 23H59 do dia 30 de junho de 2025.

Oferta

A Oferta consiste na extensão da garantia legalmente exigida em 2 anos em monitores, em modelos selecionados.

Modelos em campanha

27GS95QE-B

32GS95UE-B

45GX90SA-B

34G630A-B

34U511A-B

45GX950A-B

49U950A-W

40U990A-W

29U511A-B

34G600A-B

45GS95QE-B

34GX90SA-W

34BA75QE-B

34BA85QE-B

27GX704A-B

27GX790A-B

32GS95UV-B

34GS95QE-B

34GX900A-B

34WR50QK-B

34WR55QK-B

39GS95QE-B

39GX900A-B

39GX90SA-W

45GX900A-B

Como Participar?

Para receber a oferta é obrigatório que efetue a compra de um monitor, em modelos selecionados, em lg.com/pt.

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

Entrega da Oferta

A oferta – o envio das condições da garantia, será enviada a partir do 14º dia após a compra ter sido efetuada, para o email registado no ato da compra.

Condições de Entrega da oferta

A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, para o email indicado no formulário de registo e no prazo máximo de 30 dias após termo da campanha.

Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.

Regras da Participação

A campanha está limitada a Portugal Continental e é exclusiva às compras efetuadas em LG.com/pt

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)