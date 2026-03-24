About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 de 75 polegadas

75MRGB96B6B_EU.pdf
Classificação energética : UE
TV
75MRGB96B6B_EU.pdf
Classificação energética : UE
TV

LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 de 75 polegadas

75MRGB96B6B
Vista frontal de LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 de 75 polegadas 75MRGB96B6B
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB9M, lançada em 2026, apresenta uma imagem cristalina de facetas multicoloridas nitidamente definidas, com um ecrã de 75 polegadas, webOS, RGB Primary Color Ultra e o processador alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com uma largura de 1677 mm, uma altura total de 972 mm e uma profundidade ultrafina de 51,6 mm sem suporte.
A Zero Connect Box, instalada com a LG Mini RGB evo AI MRGB9M, apresenta um design retangular compacto medindo 245 por 245 mm com uma altura de 69,8 mm, ilustrando uma configuração de TV sem fios elegante que agora é 35% menor do que antes.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.
O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB9M, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.
O processador alpha 11 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB9M brilha com luz roxa numa placa de circuitos, destacando o Motor duplo de IA e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 11 AI.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M está montada na parede de uma sala moderna com uma cena cinematográfica, ilustrando a qualidade de imagem 4K 144Hz de baixa latência que oferece uma verdadeira liberdade sem fios com desempenho ao nível de uma TV com fios através da Zero Connect Box.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M True Wireless TV destaca a qualidade visualmente sem perdas ao exibir uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área circundante escura, refletindo um desempenho visual semelhante ao de uma ligação de TV com fios. É também apresentada uma certificação TUV Rheinland para True Wireless Lossless Vision.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M apresenta o Ultimate Wireless Gameplay com uma vista envolvente de um jogo de corridas, proporcionando jogos sem fios de baixa latência com suporte para 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB9M, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M, com uma abordagem sem complicações, exibe uma cena de um jogo de ação, com as ligações dos dispositivos geridas através da Zero Connect Box, reduzindo a complexidade da configuração em torno da TV.
Vista frontal de LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 de 75 polegadas 75MRGB96B6B
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB9M, lançada em 2026, apresenta uma imagem cristalina de facetas multicoloridas nitidamente definidas, com um ecrã de 75 polegadas, webOS, RGB Primary Color Ultra e o processador alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com uma largura de 1677 mm, uma altura total de 972 mm e uma profundidade ultrafina de 51,6 mm sem suporte.
A Zero Connect Box, instalada com a LG Mini RGB evo AI MRGB9M, apresenta um design retangular compacto medindo 245 por 245 mm com uma altura de 69,8 mm, ilustrando uma configuração de TV sem fios elegante que agora é 35% menor do que antes.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.
O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB9M, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.
O processador alpha 11 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB9M brilha com luz roxa numa placa de circuitos, destacando o Motor duplo de IA e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 11 AI.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M está montada na parede de uma sala moderna com uma cena cinematográfica, ilustrando a qualidade de imagem 4K 144Hz de baixa latência que oferece uma verdadeira liberdade sem fios com desempenho ao nível de uma TV com fios através da Zero Connect Box.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M True Wireless TV destaca a qualidade visualmente sem perdas ao exibir uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área circundante escura, refletindo um desempenho visual semelhante ao de uma ligação de TV com fios. É também apresentada uma certificação TUV Rheinland para True Wireless Lossless Vision.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M apresenta o Ultimate Wireless Gameplay com uma vista envolvente de um jogo de corridas, proporcionando jogos sem fios de baixa latência com suporte para 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB9M, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB9M, com uma abordagem sem complicações, exibe uma cena de um jogo de ação, com as ligações dos dispositivos geridas através da Zero Connect Box, reduzindo a complexidade da configuração em torno da TV.

Funcionalidades principais

  • Cor revolucionária com controlo independente de luz Micro RGB e cobertura de cor tripla de 100% certificada
  • Certificado para cobertura de cor tripla de 100% em BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB
  • Milhares de zonas de escurecimento alimentadas pelo processador alpha11 AI proporcionam um contraste excecional
  • O novo processador alpha 11 AI 4K Gen3 com Motor duplo de IA, herdado da experiência da LG OLED, proporciona uma experiência de visualização 4K com tecnologia de IA.
  • Taxa de atualização aumentada para 330Hz e jogabilidade ultra suave com Motion Booster 330
Mais
Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Imagem pelo ecrã MRGB95 de 100 polegadas

CES Innovation Awards: Distinguido (MRGB95, 100")

Imagens

Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Cibersegurança para o LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Cibersegurança

Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards: Distinguido (Multi-AI)

Inteligência artificial

Distinção AVForums Editor’s Choice como Melhor Sistema de Smart TV por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26

AVForums Editor’s Choice: melhor sistema de Smart TV 2025/26

“8 anos como o melhor sistema de Smart TV”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

Porquê a Micro RGB evo?

A LG Micro RGB evo AI MRGB95, equipada com RGB Primary Color Ultra, apresenta uma imagem de flor no ecrã, com luz vermelha, verde e azul controlada com precisão a partir de motores Micro RGB AI distintos para cores vívidas e precisas.

RGB Primary Color Ultra

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com cobertura de cor tripla de 100% certificada preenche o ecrã com gradientes ricos e fluidos de vermelho, verde e azul, oferecendo 100% de cobertura em BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB.

Cobertura de cor de 100% tripla certificada

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 apresenta um contraste impressionante através do Micro Escurecimento Ultra, exibindo milhões de píxeis e separação precisa de cores em todo o espectro graças ao processador alpha 11 AI 4K Gen3 com Motor duplo de IA.

Micro Escurecimento Ultra, contraste impressionante

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 apresenta o novo processador alpha 11 AI 4K Gen3, que brilha com uma luz roxa numa placa de circuito escura, destacando o Motor duplo de IA.

Novo processador alpha 11 AI 4K Gen3

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com o premiado Multi AI webOS é apresentada num fundo escuro com os logótipos Microsoft Copilot e Google Gemini, indicando o suporte para serviços relacionados com a IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

Como é que o Micro RGB evo é a próxima evolução do Micro RGB?

Construído com 13 anos de experiência OLED, o Micro RGB evo é a nossa TV RGB de 1.ª geração, uma evolução inovadora que vai além do Micro RGB. Certificado para Cobertura Tripla de 100 por cento de Cores, as cores são mais ricas do que nunca. O mesmo processador alpha 11 AI que o OLED, capaz de controlar 8,3 milhões de píxeis, funciona com um Motor Micro RGB, permitindo que a Tecnologia Micro RGB e o Micro Escurecimento Ultra aproveitem a precisão de píxeis, a velocidade e a potência do OLED evo para um controlo de luz RGB ultrapreciso, resultando numa experiência de visualização vívida que só o Micro RGB evo pode proporcionar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, a nova evolução de cores exibe uma imagem de cor cristalina vívida com facetas nítidas de vermelho, verde e azul. Com 100 por cento de cobertura de cor de BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB, processador 4K alpha 11 AI Gen3 com motor Dual AI e potenciador de Movimento de 330Hz com VRR de 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, a nova evolução de cores exibe uma imagem de cor cristalina vívida com facetas nítidas de vermelho, verde e azul. Com 100 por cento de cobertura de cor de BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB, processador 4K alpha 11 AI Gen3 com motor Dual AI e potenciador de Movimento de 330Hz com VRR de 165Hz.

Tecnologia Micro RGB

O nosso menor LED RGB para cores e detalhes ultraprecisos

Inúmeras micro luzes RGB, menores que os Mini LEDs, oferecem brilho e controlo de cor precisos para criar clareza e contraste detalhados que superam até mesmo o Mini LED do QNED evo.1)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95, com tecnologia Micro RGB, mostra a evolução do Mini LED para o ainda menor Micro RGB, com elementos de luz vermelha, verde e azul que emitem brilho preciso e oferecem um controlo preciso da cor.

RGB Primary Color Ultra com controlo Micro RGB

Cor revolucionária com cobertura de cor tripla de 100% certificada

A Micro RGB evo com retroiluminação independente em vermelho, verde e azul controla a luz e a cor a um nível micro para expressar um espectro de cores ainda mais amplo com um padrão mais elevado de vivacidade e precisão. A Micro RGB evo apresenta controlo de cor ultrafino Micro RGB e é a única TV com cobertura de 100% em três padrões (BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB) cobrindo uma gama de cores excecionalmente ampla para tudo, desde cinema HDR e edição digital até tecnologias de exibição de última geração.2)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95, equipada com RGB Primary Color Ultra com controlo Micro RGB, apresenta luz RGB controlada com precisão a partir de motores Micro RGB discretos, formando uma imagem de flor com cores ricas e equilibradas e um contraste refinado.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, com controlo de cor ultrafino Micro RGB, oferece 100 por cento de cobertura de cor de BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB, conforme certificado pela Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, com controlo de cor ultrafino Micro RGB, oferece 100 por cento de cobertura de cor de BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB, conforme certificado pela Intertek.

Micro Escurecimento Ultra

Milhares de zonas de escurecimento alimentadas pelo nosso melhor processador alpha11 AI proporcionam um contraste excecional

O processador alpha 11 AI da OLED, capaz de controlar 8,3 milhões de píxeis, alimenta e controla milhares de zonas de escurecimento na Micro RGB evo para proporcionar imagens com contraste impressionante e detalhes finos.3)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Micro Escurecimento Ultra apresenta uma cena vibrante da vida marinha com separação precisa de cores em mais de 8,3 milhões de píxeis, melhorada por milhares de zonas de escurecimento controladas pelo processador alpha 11 AI 4K Gen3.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Micro Escurecimento Ultra apresenta uma cena vibrante da vida marinha com separação precisa de cores em mais de 8,3 milhões de píxeis, melhorada por milhares de zonas de escurecimento controladas pelo processador alpha 11 AI 4K Gen3.

Processador alpha 11 AI 4K Gen3 com Dual AI Engine

Qualidade de imagem 4K máxima com o Processador AI alpha 11 mais avançado da LG com Dual AI Engine

Herdado da LG OLED, o processador alpha 11 AI, capaz de precisão ao nível do pixel, está equipado com um novo Motor duplo de IA e agora alimenta a Micro RGB evo. Além dos motores de IA individuais, um Motor duplo de IA refina a nitidez e a textura em simultâneo, resultando numa qualidade de imagem 4K que não só é mais nítida, mas também parece mais natural.4)

O processador alpha 11 AI 4K Gen3 da LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilha com luz roxa numa placa de circuitos, destacando o Motor duplo de IA e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.

O processador alpha 11 AI 4K Gen3 da LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilha com luz roxa numa placa de circuitos, destacando o Motor duplo de IA e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Remasterização HDR com IA

Atualize todos os fotogramas para qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste e eleva a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando imagens mais ricas e realistas.

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.8)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.9)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.10)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente13)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Navegue e aponte facilmente como um air mouse para desfrutar do AI Hub

Controlo fácil da sua TV com o AI Magic Remote. Com um sensor de movimento eroda de *scroll wheel*, clicar, arrastar e largar para o usar como um air mouse ou simplesmente falar para comandos de voz.14)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Design feito para elevar o seu espaço

A LG Micro RGB evo AI MRGB95, concebida com um design rente à parede, está perfeitamente montada na parede de uma espaçosa sala, apresentando obras de arte arrojadas em cores vívidas que harmonizam com o interior circundante.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95, concebida com um design rente à parede, está perfeitamente montada na parede de uma espaçosa sala, apresentando obras de arte arrojadas em cores vívidas que harmonizam com o interior circundante.

Design rente à parede

Feito para integração espacial absoluta

Com molduras ultrafinas, a sua TV fica perfeitamente rente à parede, criando uma silhueta refinada que se integra facilmente no seu espaço.16)

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.17)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 mostra uma grelha do Google Fotos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 mostra uma grelha do Google Fotos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.21)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 está montada numa parede verde por cima de uma consola vermelha, apresentando um quadro de informações que inclui a meteorologia, resultados desportivos, programador de TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.34)

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

O Controlo do Brilho ajusta automaticamente a saída do ecrã com base na iluminação ambiente, assegurando uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.22)

Sensor de movimento

Sensível à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.23)

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora.24)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.25)

Entre num mundo preparado para vencer

A derradeira experiência de jogo

Jogue para vencer com taxas de atualização aumentadas até 330Hz

Desfrute de uma jogabilidade ultrarápida com 165Hz, AMD FreeSync Premium e VRR. Com o Motion Booster a aumentar as taxas de atualização para reduzir a desfocagem de movimento e o primeiro controlador com certificação BT ULL, desfrute de um alto desempenho, ideal para jogos competitivos.26)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma comparação desfocada que destaca o Motion Booster 330, ao mesmo tempo que suporta 165Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com NVIDIA GeForce NOW apresenta o Borderlands 4 no ecrã juntamente com o logótipo GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na cloud na interface da TV.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com NVIDIA GeForce NOW apresenta o Borderlands 4 no ecrã juntamente com o logótipo GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na cloud na interface da TV.

NVIDIA GeForce NOW

O primeiro serviço de jogos em nuvem 4K 120Hz HDR do mundo

Jogue jogos 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através da NVIDIA GeForce NOW. Equipado com a arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem topo de gama com o desempenho da GeForce RTX 5080.27)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.

Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com controladores Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem de alto desempenho e latência ultrabaixa com suporte para Bluetooth Ultra Low Latency Controller, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0ms. Desfrute de um controlo fluido e responsivo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo ao jogar na nuvem.28)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 apresenta o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso ao Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Portal de Gaming LG

O seu centro completo para jogos, sem necessidade de consola

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.29)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Mergulhe em cada jogo desportivo

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre os jogadores e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com TruMotion destaca a suavização de movimentos numa cena de futebol em ecrã dividido, contrastando a ação desfocada com o TruMotion desligado e o movimento nítido e claro com o TruMotion ligado para enfatizar a clareza em desportos de ritmo acelerado.
A LG Micro RGB evo AI MRGB95 mostra uma cena dramática de uma pessoa a andar de carro e, em seguida, surge um Sports Alert para um jogo de futebol em direto com resultados em tempo real e, quando tocado, muda diretamente para o jogo em direto.
A LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre os jogadores e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com TruMotion destaca a suavização de movimentos numa cena de futebol em ecrã dividido, contrastando a ação desfocada com o TruMotion desligado e o movimento nítido e claro com o TruMotion ligado para enfatizar a clareza em desportos de ritmo acelerado.
A LG Micro RGB evo AI MRGB95 mostra uma cena dramática de uma pessoa a andar de carro e, em seguida, surge um Sports Alert para um jogo de futebol em direto com resultados em tempo real e, quando tocado, muda diretamente para o jogo em direto.
Previsão desportiva pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos com IA

A IA analisa as estatísticas e o desempenho da sua equipa para fornecer previsões de jogos. Torça mais e divirta-se a apoiar a sua equipa com estas informações geradas por IA.30)

TruMotion

Suavização de movimento que se adapta a todos os géneros

A Seleção de Género IA identifica o género do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização para uma experiência de visualização natural de filmes, desportos e muito mais.

Sports Alert

Configure alertas e nunca perca um momento

Capte todos os momentos da ação. Configure os seus alertas e receba notificações sobre os horários dos jogos da sua equipa, resultados e muito mais.

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

Dolby Vision e FILMMAKER Ambient MODE

Experimente o cinema como o realizador pretendia com Dolby Vision e o MODO REALIZADOR com Compensação de Luz ambiente que se adapta aos arredores e mantém os visuais o mais próximo possível da sua forma original.31)

Dolby Atmos

Ao transmitir o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde o detalhe e a profundidade se mantêm fiéis à cena.

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.33)

A LG Micro RGB evo AI MRGB95 com WOW Orchestra apresenta uma cena de concerto com uma barra de som por baixo do ecrã, enquanto as ondas de som gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sincronizado.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

*O conteúdo apresentado nesta página pode diferir do conteúdo disponível no serviço Gallery+ real.

1)*O Micro RGB da LG refere-se à tecnologia de cores baseada em Multi LED com a combinação de LEDs de tamanho menor do que o Mini LED da LG, proporcionando uma ampla reprodução de cores.

 

2)*O ecrã LG MicroRGB é certificado pela Intertek para cobertura de cor tripla de 100%, medida de acordo com a cláusula 5.18 da IDMS v1.2.

 

3)*As imagens acima são simuladas para fins ilustrativos.

 

4)*Em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

5)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.
*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.
*Processamento mais rápido em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

6)*Deve ser ativado através do menu do Modo de som. *O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

7)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

8)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.
*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.
*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.
*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.
*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

9)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.
*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.
*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).
*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.
*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

10)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.
*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.
*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.
*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.
*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.
*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*É necessária uma ligação à Internet.
*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.
*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

13)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.
*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

14)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.
*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

16)*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.
*Dependendo do ambiente de instalação, pode haver um pequeno espaço entre o televisor e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter mais detalhes.

 

17)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.
*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

19)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

20)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.
*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.
*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.
*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.
*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

21)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

 

22)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

23)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

24)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

25)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

26)*Validação AMD FreeSync Premium com base no baixo atraso de entrada, redução de stutter e desempenho sem cintilação.
*165Hz funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 165Hz.
*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.
*No modo Motion Booster, a resolução pode diminuir para garantir um desempenho ideal.
*O Motion Booster 330 oferece uma taxa de atualização de até 330Hz com resolução Full HD otimizada para uma jogabilidade ultra suave.

 

27)*É necessária uma subscrição. As ofertas podem variar consoante o plano de adesão.
*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.
*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.
*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.
*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

28)*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.
*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

29)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.
*O gamepad é vendido separadamente.

 

30)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.
*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.
*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registada da UHD Alliance, Inc.
*O FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é suportado.
*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente na aplicação AppleTV+ e na aplicação Amazon Prime Vídeo.
*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com um sensor de luz.

 

33)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.
*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

 

34)*A poupança de Potência aplica-se apenas quando o Modo Galeria e o Always Ready estão ativados. Se o Always Ready estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

Imprimir

Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    Micro RGB 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    RGB Primary Color Ultra (Tripla certificação de cor a 100%)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    40W

  • ÁUDIO - Sistema das Colunas

    2.2 Canais

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1673 x 963 x 44,9

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    40,5

Todas as especificações

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de ecrã

    Micro RGB 4K

  • Tipo de retroiluminação

    Micro RGB

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • Gama de cor

    RGB Primary Color Ultra (Tripla certificação de cor a 100%)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Upscale AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Calibração Automática

    Sim

  • Tecnologia de Dimming

    Micro Dimming Ultra

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Motion

    Motion Pro

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

GAMING

  • Modo HGiG

    Sim

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Motion Booster

    Motion Booster 330

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 165Hz)

SMART TV

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • Chatbot AI

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Comandos de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • LG Shield

    Sim

  • Multi-view

    Sim

  • A Minha Página

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ÁUDIO

  • Saída de Áudio

    40W

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Remasterização por Objetos com AI

    Sim (AI Object Remastering Ultra)

  • Som AI

    Alpha 11 AI Sound Pro (11.1.2 canais virtuais)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • Dolby Atmos

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.2 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entradas HDMI

    4ea (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Slot CI

    1

  • Entrada Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Entradas USB

    2 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6E)

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1673 x 963 x 44,9

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1820 x 1205 x 253

  • Peso da embalagem (kg)

    58,9

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1673 x 1040 x 370

  • Dimensões da base (L*P mm)

    380 x 370

  • Peso da TV sem base (kg)

    40,5

  • Peso da TV com base (kg)

    48,7

  • Suporte VESA (L*A mm)

    400 x 400

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas, Reino Unido / Italy)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Acoplado)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096737422

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2 (Satélite)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.