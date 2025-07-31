We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Funcionalidades principais
- Cores puras em 4K real, cores vívidas combinadas com detalhes espantosos
- Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 7 AI 4K Gen8
- Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
- Desfrute de uma resolução, um brilho e uma nitidez melhorados graças ao 4K Super Upscaling
- Alta resolução num enorme ecrã Ultra Big TV
*Os CES Innovation Awards baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.
Conheça o processador alpha 7 IA de 8.ª geração poderoso e inteligente
Com melhorias importantes no desempenho, o processamento mais rápido do processador alpha 7 IA de 8.ª geração apresenta uma qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito melhores que antes.
*Em comparação ao processador de IA alpha 5 de 6.ª geração da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação das especificações internas.
Cores puras em 4K real
Veja conteúdo 4K aperfeiçoado com uma precisão de cores vívidas e detalhes nítidos, tornando cada cena visualmente surpreendente e agradável.
O 4K Super Upscaling dá vida a cada imagem
O processador poderoso da LG melhora a resolução para a qualidade original. Desfrute de uma resolução, um brilho e uma nitidez melhorados graças ao 4K Super Upscaling.
*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.
HDR10 Pro
As cores vibrantes e a luminosidade elevam a resolução do ecrã a novos patamares. Entre na elevada qualidade de imagem com um contraste mais nítido.
*O HDR10 Pro é uma tecnologia desenvolvida pela LG Electronics com base na qualidade de imagem padronizada da norma 'HDR10'.
A próxima geração da LG AI TV
O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente
Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.
*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.
*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.
*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.
*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.
*É necessária uma ligação à Internet.
*É necessária uma ligação à Internet.
*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.
*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.
*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.
*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.
*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.
*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.
Experimente o que a LG AI TV pode fazer por si!
AI Voice ID
AI Search
Assistente de AI Chatbot e AI Picture/Sound
AI Concierge
*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.
*O uso da função de voz mãos-livres sem um controlo remoto só é possível com o processador alpha 9 AI e processador alpha 11 AI. Pode variar consoante os produtos e as regiões.
O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto
*O IA Clear Sound deve ser ativado no menu Modo de som.
*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.
Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar
*A soundbar pode ser adquirida em separado.
*O controlo de modo da barra de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.
*Os modelos de soundbar compatíveis com a televisão podem variar consoante região e país.
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.
Beste Kombination aus LG Soundbar und LG TV
Encontre o melhor par de LG Soundbar e LG TV
*As funcionalidades podem variar consoante o modelo. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.
TV ultragrande
Veja todos os seus filmes, desportos e jogos favoritos na televisão LG ultragrande. Mergulhe na alta resolução com um ecrã de grande escala.
*A NANO80 é disponibilizada num máximo de 86 polegadas e as polegadas variam consoante a região.
*As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais.
*Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
*O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.
*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.
O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos
Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e agora à aplicação Xbox! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo — desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais que podem ser jogados com o telecomando.
*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.
Jogabilidade potente
Experimente jogos no auge com VRR. Jogue sem que a latência prejudique o desempenho.
*Só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 60 Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
Desfrute do cinema como o realizador o idealizou com FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original
*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.
*Ambient FILMMAKER MODE aplica-se à televisão NANO90, e FILMMAKER MODE aplica-se à NANO80.
*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.
*Todas as imagens acima são simuladas.
*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.
*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.
Key Spec
-
Tipo de ecrã
UHD 4K
-
Taxa de atualização
50/60Hz Nativo
-
Gama de cor
Nano Color
-
Processador de imagem
Processador α7 Gen8 AI 4K
-
Tecnologia HDR
HDR10 / HLG
-
Saída de Áudio
20W
-
Sistema das Colunas
2.0 Canais
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1678 x 964 x 59,9
-
Peso da TV sem base (kg)
31,4
Todas as especificações
ACESSIBILIDADE
-
Escala de Cinzentos
Sim
-
Alto Contraste
Sim
-
Cores Invertidas
Sim
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Cabo Alimentação
Sim (Acoplado)
-
Comando
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
ÁUDIO
-
Calibração Acústica IA
Sim
-
Som AI
α7 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)
-
Codecs de Áudio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)
-
Saída de Áudio
20W
-
Bluetooth Surround
Sim (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
Sim (Volume Automático)
-
LG Sound Sync
Sim
-
Saída de Áudio Simultânea
Sim
-
Partilha do Modo de Som
Sim
-
Direção das Colunas
Saída por baixo
-
Sistema das Colunas
2.0 Canais
-
WOW Orchestra
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
-
EAN
8806096360316
RADIODIFUSÃO
-
Recetor TV Analógico
Sim
-
TV Digital Terrestre
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)
CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES
-
Suporte Bluetooth
Sim (v 5.1)
-
Slot CI
1ea (exceto UK, Irlanda)
-
Entrada Ethernet
1
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Entradas HDMI
3 (suporte eARC, ALLM)
-
Entrada RF (Antena/Cabo)
2
-
Simplink (HDMI CEC)
Sim
-
SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)
1
-
Entradas USB
2 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
DIMENSÕES E PESO
-
Dimensões da embalagem (L*A*P mm)
1820 x 1205 x 228
-
Peso da embalagem (kg)
44,5
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1678 x 964 x 59,9
-
Dimensões com base (L*A*P)
1678 x 1045 x 378
-
Dimensões da base (L*P mm)
895 x 378
-
Peso da TV sem base (kg)
31,4
-
Peso da TV com base (kg)
34,6
-
Suporte VESA (L*A mm)
400 x 400
GAMING
-
ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)
Sim
-
Otimizador de Jogo
Sim (Painel de Jogo)
-
Modo HGiG
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 60Hz)
IMAGEM (ECRÃ)
-
Tipo de retroiluminação
Direct LED
-
Resolução
4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)
-
Tipo de ecrã
UHD 4K
-
Taxa de atualização
50/60Hz Nativo
-
Gama de cor
Nano Color
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Controlo de Brilho AI
Sim
-
Upscale AI
Super Upscaling 4K
-
Calibração Automática
Sim
-
Mapeamento de Tons Dinâmicos
Sim
-
FILMMAKER MODE™
Sim
-
Tecnologia HDR
HDR10 / HLG
-
Modos de Imagem
10 Modos
-
Processador de imagem
Processador α7 Gen8 AI 4K
ENERGIA
-
Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de Energia em Standby
Menos de 0,5W
SMART TV
-
Chatbot AI
Sim
-
Web Browser
Sim
-
Google Cast
Sim
-
Google Home / Hub
Sim
-
Home Hub
Sim
-
Reconhecimento Inteligente da Voz
Sim
-
LG Channels
Sim
-
Controlo por Magic Remote
Incorporado
-
Multi-view
Sim
-
Sistema Operativo
webOS 25
-
Controlo por Aplicação
Sim (LG ThinQ)
-
Câmara USB Compatível
Sim
-
Identificador de Voz
Sim
-
Compatível com Apple Airplay2
Sim
-
Compatível com Apple Home
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
-
-
-
-
