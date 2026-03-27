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Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 de 75 polegadas

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Classificação energética : UE
TV
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Classificação energética : UE
TV

Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 de 75 polegadas

75NU900B6LA
Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 de 75 polegadas 75NU900B6LA
A LG NANO 4K UHD AI NU90 mostrada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com 1669 mm de largura, 963 mm de altura de ecrã, 1026 mm de altura com suporte, 72,1 mm de profundidade e uma área de suporte de 1299 por 361 mm.
A TV ultragrande LG NANO 4K UHD AI nu90 está montada na parede de uma sala de estar, exibindo uma cena de vitória desportiva com confetes e um troféu, enfatizando cores vívidas, detalhes nítidos e uma sensação envolvente de escala.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 com Nano Detail Enhancer mostra uma imagem de uma pena, alimentada pelo processador alpha AI, que deteta texturas finas para melhorar o contraste e a profundidade e proporcionar uma imagem 4K mais nítida e tridimensional.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 destaca o HDR10 Pro numa imagem panorâmica dividida que compara o SDR e o HDR10 Pro, revelando destaques mais brilhantes, sombras mais profundas e um contraste melhorado numa cena de pôr-do-sol num lago, para uma clareza e detalhes mais ricos.
O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG NANO 4K UHD AI nu90 brilha no centro de uma placa de circuitos amarela, destacando um processamento de IA mais potente que melhora a nitidez da imagem 4K com contrastes e profundidade melhorados.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 com 4K Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping mostra uma cena subaquática de um leão-marinho, enquanto a IA reconhece e melhora cada fotograma até uma resolução de 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED evo AI QNED85, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O ecrã inicial da LG NANO 4K UHD AI NU90 navega para a interface LG Channels, com canais de TV em direto gratuitos, filmes e conteúdos exclusivos. Destaca o acesso direto a centenas de opções de entretenimento sem pagamento, sem subscrição e sem necessidade de conversor para TV.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de jogo de ação de ritmo acelerado com uma comparação que destaca movimentos mais suaves, ao mesmo tempo que suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 é mostrada pela parte traseira, revelando um painel traseiro metálico com saliências horizontais uniformemente espaçadas que criam um visual limpo e estruturado e enfatizam o design Linear Flow em toda a superfície.
Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 de 75 polegadas 75NU900B6LA
A LG NANO 4K UHD AI NU90 mostrada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com 1669 mm de largura, 963 mm de altura de ecrã, 1026 mm de altura com suporte, 72,1 mm de profundidade e uma área de suporte de 1299 por 361 mm.
A TV ultragrande LG NANO 4K UHD AI nu90 está montada na parede de uma sala de estar, exibindo uma cena de vitória desportiva com confetes e um troféu, enfatizando cores vívidas, detalhes nítidos e uma sensação envolvente de escala.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 com Nano Detail Enhancer mostra uma imagem de uma pena, alimentada pelo processador alpha AI, que deteta texturas finas para melhorar o contraste e a profundidade e proporcionar uma imagem 4K mais nítida e tridimensional.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 destaca o HDR10 Pro numa imagem panorâmica dividida que compara o SDR e o HDR10 Pro, revelando destaques mais brilhantes, sombras mais profundas e um contraste melhorado numa cena de pôr-do-sol num lago, para uma clareza e detalhes mais ricos.
O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG NANO 4K UHD AI nu90 brilha no centro de uma placa de circuitos amarela, destacando um processamento de IA mais potente que melhora a nitidez da imagem 4K com contrastes e profundidade melhorados.
A LG NANO 4K UHD AI nu90 com 4K Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping mostra uma cena subaquática de um leão-marinho, enquanto a IA reconhece e melhora cada fotograma até uma resolução de 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED evo AI QNED85, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O ecrã inicial da LG NANO 4K UHD AI NU90 navega para a interface LG Channels, com canais de TV em direto gratuitos, filmes e conteúdos exclusivos. Destaca o acesso direto a centenas de opções de entretenimento sem pagamento, sem subscrição e sem necessidade de conversor para TV.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de jogo de ação de ritmo acelerado com uma comparação que destaca movimentos mais suaves, ao mesmo tempo que suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG NANO 4K UHD AI NU90 é mostrada pela parte traseira, revelando um painel traseiro metálico com saliências horizontais uniformemente espaçadas que criam um visual limpo e estruturado e enfatizam o design Linear Flow em toda a superfície.

Funcionalidades principais

  • Experiência de visualização envolvente numa TV ultragrande
  • O Nano Detail Enhancer refina a textura e a profundidade para uma imagem 4K mais realista
  • O design Linear Flow apresenta um acabamento refinado e sólido, feito para complementar o seu espaço
  • O webOS premiado proporciona experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O AI Hub desbloqueia uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.
Mais

Porquê escolher a LG NANO 4K UHD?

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Nano Detail Enhancer mostra uma imagem de uma pena, alimentada pelo processador alpha AI, que deteta texturas e volume de cor para melhorar os microdetalhes e proporcionar uma qualidade de imagem 4K mais nítida e vibrante.

Nano Detail Enhancer

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com design Linear Flow é apresentada numa vista multiangular, com o painel traseiro mostrado na parte superior, uma cena de sala de estar com a TV montada na parede na parte inferior esquerda e um grande plano da parte traseira metálica estriada na parte inferior direita.

Design Linear Flow

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com o premiado Multi AI webOS é apresentada num fundo escuro com os logótipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte para serviços relacionados com IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

A LG NANO 4K UHD AI NU85 inclui o AI Hub para personalização, com um símbolo de IA acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com LG Channels oferece entretenimento gratuito ilimitado, incluindo canais de TV ao vivo, filmes e conteúdo exclusivo, com acesso direto a uma ampla variedade de opções de visualização.

LG Channels – Entretenimento gratuito ilimitado

Como é que a LG NANO 4K UHD melhora a nitidez e os detalhes num ecrã grande?

A LG NANO 4K UHD foi concebida para revelar detalhes ricos em cada cena. O seu Nano Detail Enhancer analisa cada fotograma para melhorar o contraste, os detalhes e o brilho a um nível nano. Algoritmos sofisticados de upscaling elevam a resolução para 4K. Assista ao seu conteúdo favorito num ecrã ultragrande com uma qualidade melhor e mais nítida.

Nano Detail Enhancer

Aperfeiçoa o contraste para uma profundidade mais realista

Equipada com o processador alpha AI, a sua TV analisa imagens para revelar detalhes nanométricos, aumentando o contraste e a profundidade para proporcionar cenas mais tridimensionais.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Nano Detail Enhancer mostra uma imagem de uma pena, alimentada pelo processador alpha AI, que deteta texturas finas para melhorar o contraste e a profundidade e proporcionar uma imagem 4K mais nítida e tridimensional.

HDR10 Pro

Detalhes vívidos, contraste mais profundo em cada cena

O nosso formato HDR10 Pro proporciona realces mais brilhantes e sombras mais profundas. Desfrute de cenas mais brilhantes com detalhes mais ricos.1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.

LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.

Processador alpha 7 AI 4K Gen9

Atualizado para um processamento mais inteligente e potente

Impulsionado pelo poder melhorado da GPU e da CPU, o processador alpha 7 AI realiza a otimização de imagem numa escala nano para oferecer nitidez 4K com contraste melhorado e profundidade tridimensional.

O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG NANO 4K UHD AI NU85 brilha no centro de uma placa de circuitos amarela, destacando um processamento de IA mais potente que melhora a nitidez da imagem 4K com contrastes e profundidade melhorados.

O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG NANO 4K UHD AI NU85 brilha no centro de uma placa de circuitos amarela, destacando um processamento de IA mais potente que melhora a nitidez da imagem 4K com contrastes e profundidade melhorados.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.8)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.9)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.10)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente13)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão de IA

Um botão de IA é tudo o que precisa para aceder e controlar todas as interações baseadas em IA. Com uma roda de deslocamento e comando de voz instantâneo, todos os controlos são fáceis.14)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

O ecrã inicial da LG NANO 4K UHD AI NU85 navega para a interface LG Channels, com canais de TV em direto gratuitos, filmes e conteúdos exclusivos. Destaca o acesso direto a centenas de opções de entretenimento sem pagamento, sem subscrição e sem necessidade de conversor para TV.

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de várias plataformas num único hub de forma gratuita, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora. Comece a assistir sem custos ocultos ou instalação de um conversor para TV.15)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com conectividade inteligente exibe a interface Home Hub no ecrã, mostrando as ligações ao LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicações num único layout de controlo.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT em vários ecossistemas inteligentes suportados.16)

Design feito para elevar o seu espaço

Design Linear Flow

Acabamento refinado e sólido que complementa o seu espaço

A sua TV apresenta um acabamento metálico moderno com verdadeira solidez e um design linear de bom gosto, feito para elevar o seu espaço.24)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com design Linear Flow é apresentada numa vista multiangular, com o painel traseiro mostrado na parte superior, uma cena de sala de estar com a TV montada na parede na parte inferior esquerda e um grande plano da parte traseira metálica estriada na parte inferior direita.

TV ultragrande

Quanto maior é o ecrã, mais envolvente é a experiência

Desfrute de ação desportiva, todos os filmes e jogos numa ampla TV ultragrande expansiva LG NANO 4K UHD. Com as suas cores vívidas e qualidade de imagem refinada, a ação desenrola-se com uma escala e clareza impressionantes.25)

A TV ultragrande LG NANO 4K UHD AI NU85 está montada na parede de uma sala de estar, exibindo uma cena de vitória desportiva em grande escala com confetes e um troféu erguido, enfatizando cores vívidas, nitidez e uma escala envolvente.

A TV ultragrande LG NANO 4K UHD AI NU85 está montada na parede de uma sala de estar, exibindo uma cena de vitória desportiva em grande escala com confetes e um troféu erguido, enfatizando cores vívidas, nitidez e uma escala envolvente.

Mergulhe em cada jogo desportivo

Previsão desportiva pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos com IA

A IA analisa as estatísticas e o desempenho da sua equipa para fornecer previsões de jogos. Torça mais e divirta-se a apoiar a sua equipa com estas informações geradas por IA.26)

TruMotion

Suavização de movimento que se adapta a todos os géneros

A Seleção de Género IA identifica o género do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização para uma experiência de visualização natural de filmes, desportos e muito mais.

Sports Alert

Configure alertas e nunca perca um momento

Capte todos os momentos da ação. Configure os seus alertas e receba notificações sobre os horários dos jogos da sua equipa, resultados e muito mais.

Entre num mundo preparado para vencer

A derradeira experiência de jogo

Jogue para vencer com um desempenho suave

Tenha uma excelente experiência de jogo com até 60Hz VRR. Com o primeiro controlador certificado pela BT ULL combinado com uma rápida taxa de atualização, cada momento de jogo torna-se mais agradável.28)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de jogo de ação de ritmo acelerado com uma comparação que destaca movimentos mais suaves, ao mesmo tempo que suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 apresenta o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso ao Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 apresenta o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso ao Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com controladores Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem com latência ultrabaixa e alto desempenho com o suporte do controlador Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controlo sem falhas e reativo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo quando joga na nuvem.29)

Portal de Gaming LG

O seu centro único para jogos

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.30)

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

A LG NANO 4K UHD AI NU85 é mostrada num estúdio enquanto um realizador edita um filme num painel de controlo, com o logótipo FILMMAKER MODE exibido no canto inferior esquerdo.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 é mostrada num estúdio enquanto um realizador edita um filme num painel de controlo, com o logótipo FILMMAKER MODE exibido no canto inferior esquerdo.

FILMMAKER MODE

Assista a filmes como o realizador pretendia

O FILMMAKER Mode desativa o processamento adicional e preserva a cor, o movimento e o rácio de aspecto escolhidos pelo realizador. Os filmes são reproduzidos com a mesma aparência e sensação pretendidas no estúdio.31)

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.32)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com WOW Orchestra mostra um maestro a conduzir uma apresentação no ecrã, enquanto ondas sonoras em camadas da TV e da barra de som abaixo preenchem a sala para criar uma experiência de som surround sincronizada.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

1)*HDR10 Pro não é um formato, mas sim o Dynamic Tone Mapping da LG, aplicado fotograma a fotograma para conteúdos HDR10.

 

6)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Images are upscaled to up to 4K-like quality. Results may vary depending on the source resolution.

 

7)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

8)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

9)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

10)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

12)*É necessária uma atualização da rede.

 

13)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

14)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

15)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

16)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

24)*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

 

25)*O tamanho do ecrã máximo pode variar consoante o modelo e a região.

 

26)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

28)*60Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR) e apenas funciona com entradas que suportem 60Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

 

29)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

*O comando de jogos é vendido separadamente.

 

30)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

31)*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

 

32)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

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Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    UHD 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1669 x 963 x 72,1

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    22,1

Todas as especificações

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de ecrã

    UHD 4K

  • Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • Tipo de retroiluminação

    Direct LED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim

  • Calibração Automática

    Sim

  • Upscale AI

    Super Upscaling 4K

GAMING

  • Modo HGiG

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 60Hz)

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

SMART TV

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • Web Browser

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Home Hub

    Sim (LG ThinQ)

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • A Minha Página

    Sim

  • LG Shield

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Chatbot AI

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

ÁUDIO

  • Saída de Áudio

    20W

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Som AI

    (Virtual 9.1.2 canais virtuais)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entradas HDMI

    3 (suporte eARC, ALLM)

  • Entrada Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entradas USB

    1 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Slot CI

    1

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1669 x 963 x 72,1

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1820 x 1085 x 162

  • Peso da embalagem (kg)

    30,1

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1669 x 1026 x 361

  • Dimensões da base (L*P mm)

    1299 x 361

  • Peso da TV sem base (kg)

    22,1

  • Peso da TV com base (kg)

    22,5

  • Suporte VESA (L*A mm)

    300 x 300

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas, Reino Unido / Italy)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096716168

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

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