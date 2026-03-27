LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 de 83 polegadas

1)*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% fidelidade de cor medida de acordo com o CIE DE2000 com 125 padrões de cores.
*O CVolume da Gama de Cor (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.
*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a Preto Perfeito e Cores Perfeitas.
*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.
2)*OLED possui apenas certificação Reduced Blue Light (RPF40).
3)*Em comparação com os modelos OLED do ano anterior (Processador alpha 8 AI Gen2).
4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.
*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.
5)*Deve ser ativado através do menu do Modo de som.
*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.
6)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.
7)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.
*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.
*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.
8)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.
*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.
*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).
*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.
*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.
9)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.
*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.
*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.
*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.
*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.
*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.
10)*É necessária uma ligação à Internet.
*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.
*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.
11)*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.
*O sistema Install Protection exclui instalações de aplicações de fontes invulgares que não sejam as Apps da LG, etc.
*São necessárias atualizações regulares do software para uma proteção contínua de 5 anos.
*A proteção e a encriptação dos dados são garantidas em condições normais de utilização.
12)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.
*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.
13)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.
*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.
14)*Só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 120Hz.
*NVIDIA® G-SYNC® compatível com as placas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. As GPUs mais antigas não suportam a compatibilidade com o G-SYNC.
*Os ecrãs LG OLED foram certificados pela Intertek como tendo “tempos de resposta de 0,1 (cinzento a cinzento) e desempenho de jogo qualificado”.
*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.
*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.
16)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.
*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.
*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.
*O comando de jogos é vendido separadamente.
17)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.
*O gamepad é vendido separadamente.
18)*Os requisitos de instalação podem variar.
19)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.
*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.
21)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.
22)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.
*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.
*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.
*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.
*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.
23)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.
24)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.
25)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.
26)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.
27)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.
28)*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.
*Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.
*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.
*O ambiente FILMMAKER Mode funciona nos modelos equipados com um sensor de luz.
29)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.
*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.
*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.
30)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.
*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.