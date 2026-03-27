About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 de 83 polegadas

OLED83B6ELB_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
OLED83B6ELB_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 de 83 polegadas

OLED83B6ELB
Vista frontal de LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 de 83 polegadas OLED83B6ELB
A vista frontal da LG OLED AI B6E, lançada em 2026, apresenta uma imagem de formas multicoloridas em camadas, com Tons Escuros Perfeitos, juntamente com a distinção World's No.1 OLED TV for 13 Years.
A LG OLED AI B6E apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 83 polegadas com uma largura de 1842 mm, uma altura total de 1055 mm e uma profundidade ultrafina de 52,9 mm sem suporte.
A LG OLED AI B6E mostra uma imagem solar em ecrã dividido, comparando um ecrã mate anti-glare com o seu ecrã Tons Escuros Perfeitos para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer condição de luminosidade, com a certificação UL Perfect Black visível.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG OLED AI B6E brilha com luz azul numa placa de circuito, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG OLED AI B6E inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED AI B6E, é apresentado com o logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e uma distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG OLED AI B6E para uma jogabilidade ultrasuave e sem interrupções mostra um jogo de corrida de alta velocidade em movimento, apresentando uma comparação visual que destaca o movimento suave de 120 Hz com os logótipos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM e HGiG na parte superior.
A LG OLED AI B6E está montada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com molduras estreitas, e exibe uma paisagem em tons de arco-íris com formas montanhosas em camadas no ecrã.
Vista frontal de LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 de 83 polegadas OLED83B6ELB
A vista frontal da LG OLED AI B6E, lançada em 2026, apresenta uma imagem de formas multicoloridas em camadas, com Tons Escuros Perfeitos, juntamente com a distinção World's No.1 OLED TV for 13 Years.
A LG OLED AI B6E apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 83 polegadas com uma largura de 1842 mm, uma altura total de 1055 mm e uma profundidade ultrafina de 52,9 mm sem suporte.
A LG OLED AI B6E mostra uma imagem solar em ecrã dividido, comparando um ecrã mate anti-glare com o seu ecrã Tons Escuros Perfeitos para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer condição de luminosidade, com a certificação UL Perfect Black visível.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG OLED AI B6E brilha com luz azul numa placa de circuito, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG OLED AI B6E inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED AI B6E, é apresentado com o logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e uma distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG OLED AI B6E para uma jogabilidade ultrasuave e sem interrupções mostra um jogo de corrida de alta velocidade em movimento, apresentando uma comparação visual que destaca o movimento suave de 120 Hz com os logótipos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM e HGiG na parte superior.
A LG OLED AI B6E está montada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com molduras estreitas, e exibe uma paisagem em tons de arco-íris com formas montanhosas em camadas no ecrã.

Funcionalidades principais

  • Preto Perfeito verificado pela UL para um contraste mais profundo e detalhes vívidos e precisos em qualquer condição de iluminação.
  • Até 120Hz em 4K com compatibilidade G-SYNC e FreeSync Premium para uma jogabilidade mais suave e vencedora
  • O webOS premiado oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield
Mais
Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Cibersegurança para o LG Shield

CES Innovation Awards – Homenageado de 2026

Sistema Operativo de TV com LG Shield

Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards – Homenageado de 2026

Arquitetura Multi-AI

Distinção AVForums Editor’s Choice como Melhor Sistema de Smart TV por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26

AVForums Editor’s Choice: melhor sistema de Smart TV 2025/26

“8 anos como o melhor sistema de Smart TV”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

Porquê LG OLED B6E?

A LG OLED AI B6E mostra uma imagem solar em ecrã dividido, comparando um ecrã mate Anti-glare com o seu ecrã Preto Perfeito para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer condição de luminosidade, com a certificação UL Perfect Black visível.

Contraste Puro em qualquer ambiente

LG OLED AI B6E para uma jogabilidade imbatível em 4K 120Hz mostra um jogo de corrida de alta velocidade com um carro desportivo vermelho em movimento, com os logótipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium exibidos na parte superior.

Jogabilidade imbatível em 4K 120Hz

A LG OLED AI B6E com o premiado Multi AI webOS é apresentada num fundo escuro com os logótipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte para serviços relacionados com IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI

A LG OLED AI B6E inclui o AI Hub para personalização, com um símbolo de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

Como é que o LG OLED B6E oferece uma qualidade de imagem superior?

A LG OLED B6E proporciona uma impressionante qualidade de imagem 4K com precisão ao nível dos píxeis, garantindo preto perfeito,em ambientes escuros ou claros.

Com o processador alpha 8 AI 4K Gen3, aperfeiçoa os detalhes 4K e as cores vibrantes, e otimiza o som para uma experiência de visualização excecional.

Preto Perfeito

Preto Perfeito em qualquer condição de iluminação

Desfrute do Preto Perfeito com níveis de preto verificados pela UL que acrescentam profundidade e nitidez em divisões claras e escuras.1)

A LG OLED AI B6E mostra uma imagem solar em ecrã dividido, comparando um ecrã mate Anti-glare com o seu ecrã Preto Perfeito para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer condição de luminosidade, com a certificação UL Perfect Black visível.

A LG OLED AI B6E apresenta o distintivo de certificação Eyesafe RPF 40 da UL, indicando um desempenho comprovado na redução da luz azul.

A LG OLED AI B6E apresenta o distintivo de certificação Eyesafe RPF 40 da UL, indicando um desempenho comprovado na redução da luz azul.

Verificado pela Eyesafe para reduzir a luz azul, cada fotograma é suave para os seus olhos2)

Processador alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de IA avançado com desempenho NPU 5 vezes mais rápido

O nosso processador de última geração melhora as capacidades do seu televisor, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização adaptada às suas preferências com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vivas.3)

O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG OLED AI B6E brilha com luz azul numa placa de circuito, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Remasterização HDR com IA

Otimiza todos os fotogramas para qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste e eleva a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando imagens mais ricas e realistas.

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Multi pesquisa IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que procura e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a várias opções de forma a fornecer resultados mais amplos e relevantes.7)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.8)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Uma vez dentro do My Page, pode consultar tudo num instante, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.9)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI

webOS protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.11)

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente12)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quaádrupla da LG

A sua LG TV foi concebida para durar, com proteção quádrupla da LG

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão

Um botão IA é tudo o que precisa para aceder e controlar todas as interações baseadas em IA. Com uma roda de deslocamento e comando de voz instantâneo, todos os controlos são fáceis.13)

A LG OLED AI B6E inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

A LG OLED AI B6E inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Porquê a LG OLED para Gaming?

Jogabilidade ultrassuave e sem falhas

Jogue em 4K 120Hz com compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync

Os 120Hz proporcionam uma ação mais nítida e suave em todos os jogos. A compatibilidade com G-SYNC e AMD FreeSync Premium mantém o movimento estável e sem falhas, enquanto o VRR e o ultrabaixo input lag garantem que cada movimento permanece fluido e responsivo, dando-lhe uma vantagem clara em cada jogo.14)

A LG OLED AI B6E para uma jogabilidade ultra suave e sem falhas mostra um jogo de corrida de alta velocidade em movimento, apresentando uma comparação visual que destaca o movimento suave de 120Hz com os logótipos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM e HGiG na parte superior.

A LG OLED AI B6E para uma jogabilidade ultra suave e sem falhas mostra um jogo de corrida de alta velocidade em movimento, apresentando uma comparação visual que destaca o movimento suave de 120Hz com os logótipos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM e HGiG na parte superior.

A LG OLED AI B6E com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um comando sem fios para jogos com a designação “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade responsiva.

A LG OLED AI B6E com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um comando sem fios para jogos com a designação “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade responsiva.

Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com comandos Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem com latência ultrabaixa e alto desempenho com o suporte do controlador Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controlo sem falhas e reativo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo quando joga na nuvem.16)

A LG OLED AI B6E apresenta o LG Gaming Portal no ecrã webOS, mostrando um hub de jogos com uma interface de um só passo que dá acesso a várias aplicações de jogos através de serviços de jogos na nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicações webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Gaming LG

O seu centro único para jogos

Explore milhares de jogos da Xbox, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.17)

A LG OLED AI B6E com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

A LG OLED AI B6E com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

Painel e Otimizador de Jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos de imagem para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Porque é que a LG OLED evo é uma ótima escolha para os amantes de design?

Design ultrafino que se adapta ao seu estilo de vida moderno

Com as suas molduras estreitas e perfil ultrafino, o ecrã é o centro das atenções, criando um aspeto mais limpo e uniforme. De ponta a ponta, o design parece ininterrupto, integrando-se graciosamente no seu espaço.18)

A LG OLED AI B6E está montada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com molduras estreitas, e exibe uma paisagem em tons de arco-íris com formas montanhosas em camadas no ecrã.

A LG OLED AI B6E está montada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com molduras estreitas, e exibe uma paisagem em tons de arco-íris com formas montanhosas em camadas no ecrã.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.19)

A LG OLED AI B6E mostra uma grelha do Google Fotos com fotos de família, enquanto um telemóvel mostra uma lista de álbuns com a opção Álbum de viagem em família ativada.

A LG OLED AI B6E mostra uma grelha do Google Fotos com fotos de família, enquanto um telemóvel mostra uma lista de álbuns com a opção Álbum de viagem em família ativada.

As Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.23)

A LG OLED AI B6E está montada na parede verde acima de uma consola vermelha, exibindo um painel informativo com informações sobre o tempo, resultados desportivos, programação de TV e Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

O Controlo do Brilho ajusta automaticamente a imagem final com base na iluminação ambiente, assegurando uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.24)

Sensor de movimento

Responde à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.25)

LG Channels

Entretenimento gratuito ilimitado

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar conteúdos que gosta.26)

A LG OLED AI B6E com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para a TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividade inteligente

Home Hub, a plataforma tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.27)

Cinema verdadeiro, com todo o detalhe original

  • Dolby Vision e Ambient FILMMAKER MODE

    Viva o cinema como o realizador idealizou com o Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da forma original.28)

  • Dolby Atmos

    Ao transmitir o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde o detalhe e a profundidade se mantêm fiéis à Imagem.

Viva ao máximo cada evento desportivo

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Acessibilidade

As funcionalidades de acessibilidade tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

1)*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% fidelidade de cor medida de acordo com o CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*O CVolume da Gama de Cor (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a Preto Perfeito e Cores Perfeitas.

*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.

 

2)*OLED possui apenas certificação Reduced Blue Light (RPF40).

 

3)*Em comparação com os modelos OLED do ano anterior (Processador alpha 8 AI Gen2).

 

4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

5)*Deve ser ativado através do menu do Modo de som.

*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

6)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

7)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

8)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

9)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

11)*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.

*O sistema Install Protection exclui instalações de aplicações de fontes invulgares que não sejam as Apps da LG, etc.

*São necessárias atualizações regulares do software para uma proteção contínua de 5 anos.

*A proteção e a encriptação dos dados são garantidas em condições normais de utilização.

 

12)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

13)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

14)*Só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 120Hz.

*NVIDIA® G-SYNC® compatível com as placas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. As GPUs mais antigas não suportam a compatibilidade com o G-SYNC.

 *Os ecrãs LG OLED foram certificados pela Intertek como tendo “tempos de resposta de 0,1 (cinzento a cinzento) e desempenho de jogo qualificado”.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

 

16)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

*O comando de jogos é vendido separadamente.

 

17)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

18)*Os requisitos de instalação podem variar.

 

19)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

21)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

22)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

23)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

 

24)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

25)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

26)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

27)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

28)*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

*Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

*O ambiente FILMMAKER Mode funciona nos modelos equipados com um sensor de luz.

 

29)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

30)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

Imprimir

Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 120Hz)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1842 x 1055 x 52,9

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    26,7

Todas as especificações

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 120Hz)

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • Upscale AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos Pro)

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Calibração Automática

    Sim

  • Tecnologia de Dimming

    Pixel Dimming

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Imagem AI Pro

    Sim

GAMING

  • Modo HGiG

    Sim

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 120Hz)

  • Tempo de Resposta

    Menos de 0,1ms

  • Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

SMART TV

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • A Minha Página

    Sim

  • Multi-view

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • LG Shield

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • Chatbot AI

    Sim

  • Web Browser

    Sim

ÁUDIO

  • Saída de Áudio

    20W

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Dolby Atmos

    Sim

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Som AI

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Remasterização por Objetos com AI

    Sim (AI Object Remastering Pro)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entradas HDMI

    4ea (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Entradas USB

    1 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Slot CI

    1

  • Entrada Ethernet

    1

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1842 x 1055 x 52,9

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1990 x 1200 x 187

  • Peso da embalagem (kg)

    37,9

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1842 x 1084/1144 x 300

  • Dimensões da base (L*P mm)

    1477 x 300

  • Peso da TV sem base (kg)

    26,7

  • Peso da TV com base (kg)

    27,7

  • Suporte VESA (L*A mm)

    400 x 400

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Acoplado)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096762424

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2 (Satélite)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.