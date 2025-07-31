We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4K 2025 de 75 polegadas
Funcionalidades principais
- Paleta de cores incrivelmente rica graças à nova cor Dynamic QNED Pro
- Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 8 AI Gen2
- Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
- Nitidez melhorada e contraste excecional com MiniLED
- Alta resolução num enorme ecrã TV Ultragrande
T3
“É muito brilhante, sem dúvida. E também consegue criar muito bem um tom preto verdadeiro.” (03/2025)
*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.
*As televisões QNED e QNED evo estão equipadas com soluções de cores diferentes que utilizam a mais recente e exclusiva tecnologia de gama de cores ampla da LG, que substitui quantum dots.
Nova tecnologia QNED Dynamic Color Pro
Com a nova e única tecnologia de ampla gama de cores da LG, veja cores vívidas e realistas no seu ecrã.
*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.
MiniLED com tecnologia Precision Dimming
O MiniLED equipado com o novo processador alpha AI proporciona um contraste ultra nítido e detalhes realistas no LG QNED evo.
*As especificações podem variar consoante as polegadas, os modelos e a região.
O novo processador alpha Al, mais inteligente e mais rápido, fruto de uma década de inovação
O motor de IA do nosso processador reconhece conteúdos por género. Com base nesta informação, fornece as definições de qualidade de imagem ideais para proporcionar melhor profundidade e detalhe.
*Em comparação com o processador alpha 7 AI Gen8 da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação de especificações internas.
O AI Picture Pro dá vida a cada fotograma
O AI Super Upscaling e o Dynamic Tone Mapping Pro analisam os elementos de cada fotograma para melhorar a resolução, o brilho, a profundidade e a nitidez.
*AI Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping Pro aplicam-se às televisões QNED92, QNED9M e QNED85.
*O AI Picture Pro não funcionará com nenhum conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.
*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.
A próxima geração da LG AI TV
O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente
Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.
*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.
*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.
*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.
*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.
*É necessária uma ligação à Internet.
*É necessária uma ligação à Internet.
*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.
*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.
*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.
*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.
*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.
*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.
*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.
**O uso da função de voz mãos-livres sem um controlo remoto só é possível com o processador alpha 9 AI e processador alpha 11 AI. Pode variar consoante os produtos e as regiões.
TV ultragrande
Veja todos os seus filmes, desportos e jogos favoritos na televisão LG ultragrande. Mergulhe na alta resolução num ecrã de superescala.
*A QNED92 é disponibilizada num máximo de 85 polegadas e as polegadas variam consoante a região.
Design fino
Dê um toque moderno com um design elegante que se integra graciosamente no seu espaço.
O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto
*O IA Clear Sound deve ser ativado no menu Modo de som.
*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.
Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar
*A soundbar pode ser adquirida em separado.
*O controlo de modo da barra de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.
*Os modelos de soundbar compatíveis com a televisão podem variar consoante região e país.
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.
Encontre o melhor par de LG Soundbar e LG TV
*As funcionalidades podem variar consoante o modelo. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.
**As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais.
*Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
*O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.
*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.
O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos
Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso à aplicação GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo - desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais que podem ser jogados com o telecomando.
*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.
Jogabilidade avançada
Desfrute do auge da jogabilidade com 144Hz VRR e AMD FreeSync Premium. Jogue sem que a latência ou a desfocagem de movimento prejudique o desempenho.
*A QNED92 só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 144 Hz.
*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.
*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.
Melhor QNED TV para filmes
Veja os filmes ganharem vida no seu home cinema com um som envolvente e FILMMAKER MODE que ajusta a luz ambiente para uma qualidade de imagem que cumpre os mais elevados padrões da realização.
Dolby Vision e FILMMAKER MODE
Viva o cinema como idealizado pelo realizador com Dolby Vision e FILMMAKER MODE que se adapta ao ambiente para preservar as imagens e mantê-las o mais próximo possível do original.
*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.
*Suporta FILMMAKER MODE com Dolby Vision.
*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.
*A televisão QNED92 não suporta Ambient FILMMAKER MODE.
*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.
*Todas as imagens acima são simuladas.
*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.
*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.
*O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor.
Key Spec
-
Tipo de ecrã
QNED MiniLED 4K
-
Taxa de atualização
120Hz Nativos (VRR 144Hz)
-
Gama de cor
Dynamic QNED Color Pro
-
Processador de imagem
Processador α8 Gen2 AI 4K
-
Tecnologia HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Compatível com AMD Freesync
Sim
-
Saída de Áudio
40W
-
Sistema das Colunas
2.2 Canais
-
Dolby Atmos
Sim
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1667 x 955 x 58,8
-
Peso da TV sem base (kg)
25,7
Todas as especificações
ACESSIBILIDADE
-
Escala de Cinzentos
Sim
-
Alto Contraste
Sim
-
Cores Invertidas
Sim
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Cabo Alimentação
Sim (Amovível)
-
Comando
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
ÁUDIO
-
Calibração Acústica IA
Sim
-
Som AI
Som α8 AI Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Codecs de Áudio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulte o manual)
-
Saída de Áudio
40W
-
Bluetooth Surround
Sim (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
Sim (Volume Automático)
-
Dolby Atmos
Sim
-
LG Sound Sync
Sim
-
Saída de Áudio Simultânea
Sim
-
Partilha do Modo de Som
Sim
-
Direção das Colunas
Saída por baixo
-
Sistema das Colunas
2.2 Canais
-
Compatibilidade WiSA
Sim (Até 2.1 Canais)
-
WOW Orchestra
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
-
EAN
8806096416754
RADIODIFUSÃO
-
Recetor TV Analógico
Sim
-
TV Digital Terrestre
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)
CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES
-
Suporte Bluetooth
Sim (v 5.3)
-
Slot CI
1ea (exceto UK, Irlanda)
-
Entrada Ethernet
1
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Entradas HDMI
4 (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 entradas))
-
Entrada RF (Antena/Cabo)
2
-
Simplink (HDMI CEC)
Sim
-
SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)
1
-
Entradas USB
2 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
DIMENSÕES E PESO
-
Dimensões da embalagem (L*A*P mm)
2060 x 1103 x 164
-
Peso da embalagem (kg)
38
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1667 x 955 x 58,8
-
Dimensões com base (L*A*P)
1667 x 1028 x 402
-
Dimensões da base (L*P mm)
550 x 402
-
Peso da TV sem base (kg)
25,7
-
Peso da TV com base (kg)
27,6
-
Suporte VESA (L*A mm)
400 x 300
GAMING
-
ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)
Sim
-
Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)
Sim
-
Compatível com AMD Freesync
Sim
-
Otimizador de Jogo
Sim (Painel de Jogo)
-
Modo HGiG
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 144 Hz)
IMAGEM (ECRÃ)
-
Tipo de retroiluminação
Mini LED
-
Resolução
4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)
-
Tipo de ecrã
QNED MiniLED 4K
-
Taxa de atualização
120Hz Nativos (VRR 144Hz)
-
Gama de cor
Dynamic QNED Color Pro
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Seleção de Modo AI
Sim (SHR/HDR)
-
Imagem AI Pro
Sim
-
Upscale AI
Super Upscaling α8 AI 4K
-
Calibração Automática
Sim
-
Tecnologia de Dimming
Precision Dimming Pro
-
Mapeamento de Tons Dinâmicos
Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos Pro)
-
FILMMAKER MODE™
Sim
-
Tecnologia HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
-
Motion
Motion Pro
-
Modos de Imagem
10 Modos
-
Processador de imagem
Processador α8 Gen2 AI 4K
-
QMS (Quick Media Switching)
Sim
ENERGIA
-
Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de Energia em Standby
Menos de 0,5W
SMART TV
-
Chatbot AI
Sim
-
Ecrã Always Ready
Sim
-
Web Browser
Sim
-
Google Cast
Sim
-
Google Home / Hub
Sim
-
Home Hub
Sim
-
Reconhecimento Inteligente da Voz
Sim
-
LG Channels
Sim
-
Controlo por Magic Remote
Incorporado
-
Multi-view
Sim
-
Sistema Operativo
webOS 25
-
Controlo por Aplicação
Sim (LG ThinQ)
-
Câmara USB Compatível
Sim
-
Identificador de Voz
Sim
-
Compatível com Apple Airplay2
Sim
-
Compatível com Apple Home
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
-
extensão:pdf
-
extensão:pdf
-
extensão:pdf
O que dizem sobre nós
Encontrar localmente
As nossas escolhas para si
-
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
-
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
-
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
-
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
-
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
-
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
-
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
-
Pedido de Reparação
Solicite Assistência