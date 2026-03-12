Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 65 polegadas + Barra de Som LG SC9S

*O ecrã LG OLED foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux).

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*A LG 2025 M5/G5/C5/B5 de 65 polegadas recebeu a certificação TUV para True Visual Experience with Indoor Lighting (Experiência Visual Real com Iluminação Interior).

*A certificação “True Visual Experience” da TUV significa que o produto obteve a classificação máxima “Perfect” em todos os cinco parâmetros de qualidade visual do ambiente (escuridão, vivacidade, comprimento do contraste percetual), precisão da gradação e modulação do contraste ambiente) quando testados de acordo com as normas IDMS 11.5 Ring-light Reflection até 500 lux.