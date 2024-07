Geladeira Smart LG Inverter Side by Side InstaView 647 litros Cor Black Inox (GC-V257SQV)

*Imagens meramente ilustrativas.

*Economia de Energia: A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. A economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://pbe.inmetro.gov.br/#/programas.

*InstaView: Instaview é o recurso de visualização interna da geladeira através de 2 toques no painel de vidro.

*Hygiene Fresh+: Eliminação de até 99,9% das bactérias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, após testes verificados pela Intertek de acordo com a ISO 27447. Os resultados podem variar em condições reais de uso.

*Door Cooling+: Com base nos resultados do teste TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para variação de temperatura do recipiente de água colocado na cesta superior entre os modelos com e sem Door Cooling+. Apenas em modelos aplicáveis. As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem ser diferentes do produto real. O Door Cooling+ é interrompido quando a porta é aberta. Com base nos estudos do teste UL, usando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para a temperatura da cesta superior cair de 24.8°C para 8°C, entre os modelos sem Door Cooling+ (GBB60NSZHE) e com Door Cooling+ (GNB72NSDFN).

*APP LG ThinQ: Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com. ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade em www.lg.com/br/privacidade.

*Garantia: 10 anos de garantia no Compressor Smart Inverter (somente nas peças). A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia. Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.