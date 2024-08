Casa inteligente: automação residencial com ThinQ

Os principais recursos do LG ThinQ colocam o controle da residência no seu bolso – podendo revolucionar a maneira como você gerencia seu tempo. Ao sincronizar seu smartphone com o ThinQ, você obtém controle sobre todos os dispositivos com ThinQ e conectividade por Wi-Fi. Com o recurso Smart Monitor, você também pode usar sua TV ou monitor como centro de controle para gerenciar dispositivos e eletrodomésticos com o ThinQ. Veja como otimizar a eficiência da sua rotina com o LG ThinQ:

1ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade em https://www.lg.com/br/suporte/politica-privacidade/ . É necessário possuir conexão de internet banda larga, Wi-Fi, no ambiente.