Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor

Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor

Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor

VR092HW.SSM1
Vista frontal del Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor VR092HW
Detail view
Energy Label
LG Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor, VR092HW.SSM1
LG Aire Acondicionado Split, ARTCOOL Inverter 9,000 BTU, Frio y Calor, VR092HW.SSM1

Funciones principales

  • Hasta 70% ahorro de energía
  • LG ThinQ (Conectividad Wi-Fi)
  • Sistema activo purificador Plasmaster Ionizer Plus
  • 10 años de garantía en Compresor
Más

KIT de Instalación Básica del Equipo - Aire
Acondicionado Residencial

INCLUYE

-Filtros de aire

-Base para unidad interior a muro

-Kit de tuberias 3.5 metros

-Aislacion termica para las tuberias

-Cable de conexion unidad interior y exterior 3.5 metros.

-Control remoto

-Manual

-Certificado de garantia

 

NO INCLUYE EN EL KIT DE PRODUCTO

-Rejilla cubre serpentin

-Cable de alimentacion electrica(incluido en instalacion LG)

-Manguera para desague (incluido en instalacion LG)

-Cinta de embarrilar (incluido en instalacion LG)

-Soportes de muro (incluido en instalacion LG)

Diseño Estilizado ARTCOOL Inverter

Diseño Estilizado ARTCOOL Inverter

El aire acondicionado LG ARTCOOL Inverter está diseñado para generar un ambiente armónico y elegante en el interior de su hogar gracias a su estilizado diseño minimalista y su acabado frontal de espejo.
Compresor DUAL Inverter con 10 años de Garantía

Compresor DUAL Inverter con 10 años de Garantía.

El Compresor Dual Inverter™ de LG resuelve los problemas de ineficiencia y ruido, resultando en un aire acondicionado que enfría más rápido, en menos tiempo y de manera más silenciosa. Con la garantía de 10 años en el compresor, los usuarios pueden disfrutar los beneficios del aire acondicionado LG por mucho más tiempo.

  1. Compresor Dual Inverter

    Un compresor con una frecuencia de rotación más amplia, ahorra más energía y rápido enfriamiento.

  2. 10 Años de garantía

    Certificación obtenido por TUV Rheinland por un ciclo de vida de 10 años.

  3. TUV Rheinland

    Certificación en Enfriamiento más rápido y Tasa de Ahorro de Energía. (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)
Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido

Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido

El Compresor Inverter ajusta constantemente su velocidad para mantener los niveles de temperatura deseados. De esta manera, el compresor DUAL Inverter™ ahorra más energía que un compresor convencional expulsando el aire a mayor distancia y en menos tiempo.
LG ARTCOOL Inverter esteriliza el aire

Ionizer

Con más de 3 millones de Iones, el LG ARTCOOL Inverter esteriliza a demás del aire expulsado, sustancias nocivas y malos olores. La tecnología Ionizer esteriliza más de 99% de las bacterias en 60 minutos. (Esteriliza Escherichia coli sobre 99.9% en 30 min y Staphylococcus aureus sobre 99.6% en 60 min)
LG ThinQ App

LG ThinQ App

Acceso a tu aire acondicionado a cualquier hora y desde cualquier lugar con un equipo equipado con Wi-Fi y la aplicación exclusiva de los electrodomésticos LG.
Smart Diagnosis

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ le permite revisar la configuración, instalación y solución de problemas de su aire acondicionado directamente desde su smartphone.
Bajo Ruido

Bajo Ruido

Los aires acondicionados de LG operan a bajos niveles de sonido, gracias a su ventilador sesgado y el Compresor Dual Inverter™, eliminan el ruido innecesario y permiten un funcionamiento suave.
Seguro de Alta tensión

Seguro de Alta tensión

El PCB (Power Circuit Board) de LG fue mejorado para incrementar su habilidad de resistir las variaciones de voltaje, garantizando así la seguridad ante una sobrecarga, al tiempo que fortalece la durabilidad de su aire acondicionado.
Instalación Fácil y Rápida

Instalación Fácil y Rápida

Los aires acondicionados de LG están diseñados para una instalación sencilla y eficiente. Con el fin de reducir el trabajo manual y el tiempo requerido para la instalación, ahora es posible instalar más aires acondicionados en más hogares en un periodo de tiempo más corto.
6 Pasos de Control Vertical

Jet Cool

 

La función Jet Cool ayuda a reducir la temperatura de la habitación 5° menos en tan solo 3 minutos.

Limpieza Automática

Limpieza Automática

 

Con el botón de limpieza, activa la función Limpieza Automática y evita la reproducción de hongos y bacterias, eliminando a su vez malos olores.

Función Jet Dry

Función Jet Dry

 

La función Jet Dry ayuda a deshumidificar áreas con altos niveles de humedad eliminado hasta 50% más que el modo de deshumidificación convencional; manteniendo así su habitación seca y fresca.

Gold Fin™

Gold Fin™

 

Gold Fin™ es un recubrimiento anticorrosión en la condensadora, esto asegura que la superficie sea más resistente ofreciendo mayor durabilidad.

Auto Limpieza

Comfort Sleep

 

Combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente. 1.Flujo de aire indirecto 2.Programación de hasta 7hrs 3. Incremento de temperatura controlado

Imprimir

Especificaciones clave

  • GENERAL - Tipo de producto

    Muro Split

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm)

    837x308x192

  • Peso de la unidad interior (kg)

    9,9

  • Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)

    717 x 495 x 230

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    24,4

  • Tipo de producto

    Muro Split

  • Tensión nominal de entrada (V, Hz)

    220, 50

  • Tipo de refrigerante

    R410A

  • Capacidad de refrigeración (BTU/h)

    9 000

  • Consumo de potencia de refrigeración (W)

    685

  • Capacidad de calefacción máx. (W)

    4 044

  • Capacidad nominal de calefacción (BTU/h)

    9 000

  • Potencia nominal de consumo de calefacción (W)

    610

  • Tipo de HVAC

    Bomba de Calor

  • Peso de la unidad interior (lb)

    N/A

  • Tipo de Producto II

    Inverter

  • Nivel de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    45 / 41 / 36 / 28 / 21

  • Nivel de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    45 / 41 / 36 / 28 / 24

CONFORT

  • Reserva encendido/apagado (24 horas)

  • Control remoto

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Alarma de filtro

    N/A

  • Switch funcionamiento forzado

  • Detección del cuerpo humano

    N/A

  • Reserva

    N/A

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Control por voz (dispositivo de terceros)

    N/A

DISEÑO

  • Color (cuerpo)

    Negro

  • Pantalla

    LED

  • Color (descarga)

    Negro

PURIFICADOR DE AIRE

  • Ionizador

    Si (4G)

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096187920

CUMPLIMIENTO

  • Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

    2024-08

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nombre del modelo del producto

    S4NW09JARPA

  • Tipo de producto y nombre del modelo

    Wall Mounted / S4NW09JARPA

ENFRIAMIENTO

  • 4 vías

    Vertical

  • Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha)

    Si (5 Pasos)

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

    SÍ(6 pasos)

  • Velocidad del ventilador

    6 Pasos

  • Poder de enfriamiento

DESHUMIDIFICACIÓN

  • DESHUMIDIFICACIÓN

  • Sensor de humedad

    N/A

AHORRO DE ENERGÍA

  • Control de energía activo

    N/A

  • Pantalla de energía

  • Grado energía

    A

  • Monitoreo de energía

    N/A

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

  • ICA (control de amperio I)

    N/A

FILTRO

  • Filtro para alérgenos

  • Filtro para micropolvo

    N/A

  • Pre filtro

  • Filtro de polvo ultrafino

    N/A

CALEFACCIÓN

  • Poder de calefacción

HIGIENE

  • Limpieza automática

UNIDAD EXTERIOR

  • Nombre del modelo de la unidad exterior

    S4UW09JARPA

