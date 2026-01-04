About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Simulador LG - Encuentra el Aire Acondicionado Ideal
Simulador de Aire Acondicionado LG, encuentra el modelo ideal para tu ambiente
Simulador de Aire Acondicionado LG, encuentra el modelo ideal para tu ambiente

Región Región

Dimensiones Dimensiones

Área: 1.0

Ancho (m)
Largo (m)

(área máxima 100 m²)

Personas Personas

Iluminación natural Iluminación natural

La radiación solar puede aumentar la carga térmica (especialmente con ventanas o techos expuestos).

Equipos Equipos (conteo rápido)

Televisor(es)
Computador(es)
Minibar(es)

Si deseas mayor precisión, utiliza también “Parámetros de cálculo (avanzado)” para cargas internas en W/m².

⚙️ Parámetros de cálculo (avanzado)

Mostrar / ocultar parámetros técnicos (recomendado para mayor precisión)

Un cálculo térmico depende del tipo y destino de la edificación. Estas entradas permiten ajustar las condiciones de diseño.

Rango típico: 300 a 960 BTU/h·m² (según condiciones de diseño).

Se sugiere: LED ≈ 12 W/m², Incandescente ≈ 30 W/m².

Si quieres seguir la guía: 12–30 W/m² (según luminaria).

PC, TV, data, etc. (si usas el conteo rápido arriba, puedes dejar 0 aquí).

Depende de actividad (reposo / trabajo / ejercicio).

Depende de ventilación/infiltración y clima exterior. Usa 0 si no se conoce.

Muros, tabiques, vidrios. Depende de aislación, orientación y vidrio.

Importante (criterio técnico)

  • El resultado es una estimación sugerida basada en entradas declaradas por el usuario.
  • Según condiciones de diseño y destino de la edificación, la tasa puede variar típicamente entre 300 y 960 BTU/h·m².
  • Si el equipo no alcanza la temperatura objetivo (24°C en enfriamiento / 20°C en calefacción), no es posible garantizar que el cálculo represente la carga térmica real del recinto.

Nota técnica

Este simulador entrega un valor referencial. Para un dimensionamiento definitivo, se recomienda un cálculo térmico considerando iluminación, cargas internas, ocupación, aire exterior e envolvente (muros/vidrios).